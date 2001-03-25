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«Коронные» блюда, которые стоит попробовать в разных странах. Фото
Ради них стоит отправиться в путешествие.
Практически в каждой стране есть свое национальное блюдо — культовое, которое чаще других едят и любят в пределах этой местности. Национальные блюда являются частью культуры страны, а также популярной «достопримечательностью» для любого туриста. Путешествуя за границей, вы явно предпочтете попробовать самое известное блюдо в чужой стране. Что ж, на случай, если вы собираетесь в путешествие, сохраните этот список национальных блюд из самых разных стран, которые обязательно стоит попробовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Барбадос: Ку-ку и летучая рыба
На Барбадосе много рыбы, например опах, тунец, барракуда или красный берикс, но эту страну называют «Землей летучих рыб». И этот вид рыбы добрался даже до самого известного национального блюда Барбадоса, которое называется Ку-ку. Ку-ку состоит в основном из кукурузной крупы и плодов окры, а подающуюся вместе с ним летучую рыбу обычно жарят или варят на пару.
2. Канада: путин (ударение на второй слог)
Путин появился в Квебеке в конце 1950-х. Это любимое блюдо всех канадцев. Его делают из картошки фри, которую поливают коричневым соусом и подают с кусочками сыра. Хотя рецепт довольно прост, существует множество вариантов путина. В некоторых ресторанах предлагают это блюдо с такими «наполнителями», как курица, бекон или копченое мясо по-монреальски, соус из трех перцев или даже икра и трюфели.
3. Сирия: кеббе
Это блюдо также популярно в Ливане, Палестине и Иордании. Типичный сирийский кеббе делают из булгура (крупы твердой пшеницы), рубленого лука и мелко порезанных кусочков говядины, ягненка, козьего или верблюжьего мяса. Лучший вариант кеббе — вот такие вот котлетки, фаршированные говядиной или ягненком. Котлеты также могут иметь форму шара или лепешки, и их могут запекать или варить в бульоне.
4. Польша: бигус
Бигус — традиционное мясное тушеное блюдо в польской, литовской и белорусской кухне, но только поляки считают это блюдо национальным. Это очень сытное и вкусное тушеное кушанье делают из большого количества ингредиентов — свежей и квашеной капусты, различных сортов мяса и сосисок, помидоров, меда, грибов, перца, тмина, лаврового листа, душицы, чернослива и прочих составляющих. Бигус могут подавать в тарелке или внутри хлебной булочки.
5. Греция: сувлаки
Греция — страна с несколькими хорошо известными на весь мир блюдами, например кефтедес, мусака или дзадзыки, но именно сувлаки обычно считают наиболее известным греческим блюдом. Этот популярный в Греции «фастфуд» состоит из небольших кусочков мяса и иногда овощей на шпажках. Обычно сувлаки делают из свинины, хотя могут также использовать курицу или баранину. Подают на шпажках, на пите с гарниром и соусами или с жареной картошкой.
6. Италия: пицца
Пицца известна во всем мире, так что нет смысла представлять вам это блюдо. Лучше расскажем, как появилась пицца Маргарита. По легенде, эту пиццу придумали в 1889 году, когда неаполитанскому кулинару Раффаеле Эспосито приказали создать пиццу специально в честь визита королевы Маргариты. Из трех приготовленных им пицц королева предпочла ту, в ингредиентах которой преобладали национальные цвета Италии: красный (помидоры), зеленый (базилик) и белый (моцарелла). Тогда эту пиццу и решено было назвать в честь королевы Маргариты.
7. Ирландия: ирландское рагу
Впервые признанное в 1800 году ирландское рагу является самым распространенным блюдом в этой стране и основным пунктом в меню любого паба. Первоначально это был густой бульон с отварной бараниной с луком, картофелем и петрушкой, но сейчас в блюдо часто добавляют и другие овощи.
8. США: гамбургер
Как пиццу или пасту, гамбургеры едят во всем мире, но обычно с этим блюдом ассоциируют в первую очередь США. Слово «гамбургер» пошло от немецкого слова «Гамбург», откуда в 19 веке многие эмигрировали в Америку. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.
9. Венгрия: гуляш
Гуляш стал национальным блюдом Венгрии в конце 1800-х, когда венгры искали символы национального единства, чтобы отличать себя от других народов Австро-Венгерской Империи. Позже это сытное блюдо распространилось по Центральной Европе, Скандинавии и Южной Европе. Гуляш представляет собой суп или тушеное блюдо из говядины (иногда из телятины, свинины, оленины или баранины) и овощей, щедро приправленное перцем и другими специями.
10. Израиль: фалафель
Это блюдо распространено не только в Израиле, но и по всему Ближнему Востоку. Это сильно обжаренные шарики или лепешки из молотого нута, садовых бобов или и того, и другого. Обычно подается в пите или лафе. Фалафель стал настолько популярным, что в некоторых странах «Макдоналдс» начал подавать МакФалафель.
11. Ямайка: акки и соленая рыба
Хотя это блюдо впервые появилось на Ямайке, его также едят в Великобритании, Канаде и США. Чтобы приготовить это кушанье, соленую треску пассеруют в вареном акки (местный тропический плод), луке, помидорах и специях. Обычно подают к завтраку или ужину с плодами хлебного дерева, хлебом, пельменями или вареными зелеными бананами. Зачастую блюдо омывают кокосовым молоком.
12. Австрия: венский шницель
Это очень тонкий и сильно обжаренный шницель из телятины. Самое популярное венское и вообще австрийское блюдо. Готовят из слегка отбитой телятины, немного подсоленной и вывалянной в муке, взбитых яйцах и хлебных крошках. Традиционно это блюдо подают с картофельным салатом, салатом из огурцов, картошкой с петрушкой, фри или жареной картошкой и долькой лимона.
13. Южная Корея: пулькоги
Переводится как «огненное мясо». Это типичное южнокорейское блюдо, которое обычно состоит из жареной маринованной говядины. Маринад представляет собой смесь соевого соуса, кунжутного масла, чеснока, лука, имбиря, сахара, вина, зеленого лука, а иногда и грибов. Во многих ресторанах Южной Кореи в столики встроены небольшие наборы для барбекю, и посетители сами могут обжаривать мясо на гриле.
14. Франция: тонкие блинчики
Очень тонкие сладкие блинчики, обычно из белой муки. Подают с самыми разными начинками, могут быть и сладкими (с сахаром, фруктовым джемом, клубникой, кленовым сиропом и т.д.), и солеными (с сыром, ветчиной, яйцами, рататуем, грибами, артишоками и различными мясными продуктами).
15. Китай: утка по-пекински
Самое известное блюдо из столицы Китая и одно из самых известных китайских блюд во всем мире. Утка с хрустящей кожицей, которую подают с зеленым луком, огурцами, соусом из сладких бобов и тонкими блинчиками. Иногда на главную тарелку добавляют мисочку острого соуса — например, хойсин.
16. Бразилия: фейжоада
Главные ингредиенты этого сытного и очень вкусного блюда — бобы и свежая свинина или говядина. Готовят это блюдо из черных бобов, разных свиных или говяжьих продуктов, например бекона или копченых свиных ребрышек, и как минимум из двух видов копченых сосисок и вяленой говядины. Подают обычно с белым рисом и апельсинами — последние помогают пищеварению.
17. Украина: борщ
Популярен во многих странах Восточной и Центральной Европы. Стоит ли вам объяснять, что это такое? Иностранцы описывают его как густой и пряный суп со свеклой в качестве главного ингредиента. Почти всегда добавляют говядину или свинину, а для бульона используют кусочки мяса, картофель и свеклу. Иногда добавляют морковь и перец. Едят с хлебом.
18. Таиланд: тайская лапша
Сильно обжаренная рисовая лапша. Ее подают в ресторанах, а можно купить и у уличного лотка. Делается из смоченной водой сухой рисовой лапши, которую обжаривают с яйцами и рубленым тофу, а в качестве приправ используют огромное количество самых разных ингредиентов: мякоть тамаринда, рыбный соус, сухие креветки, чеснок, лук-шалот, чили и т.д. Подают с дольками лайма и рубленым жареным арахисом. В зависимости от региона также может содержать свежие креветки, крабов, курицу или другие виды мяса.
19. Чехия: вырезка в сливках
В Чехии идет вечный спор, что в стране является национальным блюдом — вырезка в сливках или рулька. Пусть будет первое. В качестве вырезки обычно берется говядина, которую подают с густым сливочным соусом и кнедликами. Иногда к блюду подают дольки лимона и клюкву.
20. Венесуэла: арепа
Эти лепешки из кукурузной муки иногда считаются также национальным блюдом Колумбии. В разных регионах страны используют разные размеры, типы муки и дополнительные ингредиенты. Например, в восточной Венесуэле арепа обычно составляет 7-20 см в диаметре и около 2 см в толщину. Сегодня это блюдо делают в специальных электрических приборах, на что уходит около 7 минут (а при обычном способе приготовления — 15-25 минут).
21. Турция: кебаб
Кебаб появился на улицах Турции, где уличные торговцы срезают мясо с вертикально подвешенных кусков. По традиции, в кебабе используют баранину, но, в зависимости от местных предпочтений или религиозных предрассудков, в кебабе также можно встретить говядину, козлятину, курицу, свинину или даже рыбу. Обычно подают в лаваше или пите.
22. Сингапур: краб чили
Главным ингредиентом этого вкуснейшего блюда из морепродуктов является, конечно же, краб. Его обжаривают в густоватом, сладком и пряном соусе из помидоров и чили. Это кушанье даже попало в список «50 самых вкусных блюд во всем мире» под номером 35.
23. Сербия: плескавица
Это балканское блюдо делают из разного вида фарша. Традиционную сербскую плескавицу делают из смеси бараньего, свиного или говяжьего фарша (иногда из телятины), обжаривают с луком и подают на тарелке с овощами и гарнирами — обычно с жареной картошкой или хлебом. Недавно это сытное и вкусное блюдо начало набирать популярность в других частях Европы.
24. Новая Зеландия: пирог с беконом и яйцами
Этот пирог состоит из бекона, яиц, лука, гороха, помидоров и сыра, поэтому он довольно калорийный. Иногда подают с кетчупом. Также это блюдо популярно в соседней Австралии.
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25. Бельгия: Moules-Frites
Переводится «мидии и фри». Это блюдо появилось в Бельгии и считается здесь национальным, но также популярно во Франции и других западноевропейских странах. Самым необычным в Moules-Frites является его размер. Одна порция этого блюда на человека практически в любом ресторане Бельгии составляет 1,5 кг! Мидии и фри обычно подают на разных тарелках, чтобы картошка не стала слишком мягкой.
Практически в каждой стране есть свое национальное блюдо — культовое, которое чаще других едят и любят в пределах этой местности. Национальные блюда являются частью культуры страны, а также популярной «достопримечательностью» для любого туриста. Путешествуя за границей, вы явно предпочтете попробовать самое известное блюдо в чужой стране. Что ж, на случай, если вы собираетесь в путешествие, сохраните этот список национальных блюд из самых разных стран, которые обязательно стоит попробовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Барбадос: Ку-ку и летучая рыба
На Барбадосе много рыбы, например опах, тунец, барракуда или красный берикс, но эту страну называют «Землей летучих рыб». И этот вид рыбы добрался даже до самого известного национального блюда Барбадоса, которое называется Ку-ку. Ку-ку состоит в основном из кукурузной крупы и плодов окры, а подающуюся вместе с ним летучую рыбу обычно жарят или варят на пару.
2. Канада: путин (ударение на второй слог)
Путин появился в Квебеке в конце 1950-х. Это любимое блюдо всех канадцев. Его делают из картошки фри, которую поливают коричневым соусом и подают с кусочками сыра. Хотя рецепт довольно прост, существует множество вариантов путина. В некоторых ресторанах предлагают это блюдо с такими «наполнителями», как курица, бекон или копченое мясо по-монреальски, соус из трех перцев или даже икра и трюфели.
3. Сирия: кеббе
Это блюдо также популярно в Ливане, Палестине и Иордании. Типичный сирийский кеббе делают из булгура (крупы твердой пшеницы), рубленого лука и мелко порезанных кусочков говядины, ягненка, козьего или верблюжьего мяса. Лучший вариант кеббе — вот такие вот котлетки, фаршированные говядиной или ягненком. Котлеты также могут иметь форму шара или лепешки, и их могут запекать или варить в бульоне.
4. Польша: бигус
Бигус — традиционное мясное тушеное блюдо в польской, литовской и белорусской кухне, но только поляки считают это блюдо национальным. Это очень сытное и вкусное тушеное кушанье делают из большого количества ингредиентов — свежей и квашеной капусты, различных сортов мяса и сосисок, помидоров, меда, грибов, перца, тмина, лаврового листа, душицы, чернослива и прочих составляющих. Бигус могут подавать в тарелке или внутри хлебной булочки.
5. Греция: сувлаки
Греция — страна с несколькими хорошо известными на весь мир блюдами, например кефтедес, мусака или дзадзыки, но именно сувлаки обычно считают наиболее известным греческим блюдом. Этот популярный в Греции «фастфуд» состоит из небольших кусочков мяса и иногда овощей на шпажках. Обычно сувлаки делают из свинины, хотя могут также использовать курицу или баранину. Подают на шпажках, на пите с гарниром и соусами или с жареной картошкой.
6. Италия: пицца
Пицца известна во всем мире, так что нет смысла представлять вам это блюдо. Лучше расскажем, как появилась пицца Маргарита. По легенде, эту пиццу придумали в 1889 году, когда неаполитанскому кулинару Раффаеле Эспосито приказали создать пиццу специально в честь визита королевы Маргариты. Из трех приготовленных им пицц королева предпочла ту, в ингредиентах которой преобладали национальные цвета Италии: красный (помидоры), зеленый (базилик) и белый (моцарелла). Тогда эту пиццу и решено было назвать в честь королевы Маргариты.
7. Ирландия: ирландское рагу
Впервые признанное в 1800 году ирландское рагу является самым распространенным блюдом в этой стране и основным пунктом в меню любого паба. Первоначально это был густой бульон с отварной бараниной с луком, картофелем и петрушкой, но сейчас в блюдо часто добавляют и другие овощи.
8. США: гамбургер
Как пиццу или пасту, гамбургеры едят во всем мире, но обычно с этим блюдом ассоциируют в первую очередь США. Слово «гамбургер» пошло от немецкого слова «Гамбург», откуда в 19 веке многие эмигрировали в Америку. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.
9. Венгрия: гуляш
Гуляш стал национальным блюдом Венгрии в конце 1800-х, когда венгры искали символы национального единства, чтобы отличать себя от других народов Австро-Венгерской Империи. Позже это сытное блюдо распространилось по Центральной Европе, Скандинавии и Южной Европе. Гуляш представляет собой суп или тушеное блюдо из говядины (иногда из телятины, свинины, оленины или баранины) и овощей, щедро приправленное перцем и другими специями.
10. Израиль: фалафель
Это блюдо распространено не только в Израиле, но и по всему Ближнему Востоку. Это сильно обжаренные шарики или лепешки из молотого нута, садовых бобов или и того, и другого. Обычно подается в пите или лафе. Фалафель стал настолько популярным, что в некоторых странах «Макдоналдс» начал подавать МакФалафель.
11. Ямайка: акки и соленая рыба
Хотя это блюдо впервые появилось на Ямайке, его также едят в Великобритании, Канаде и США. Чтобы приготовить это кушанье, соленую треску пассеруют в вареном акки (местный тропический плод), луке, помидорах и специях. Обычно подают к завтраку или ужину с плодами хлебного дерева, хлебом, пельменями или вареными зелеными бананами. Зачастую блюдо омывают кокосовым молоком.
12. Австрия: венский шницель
Это очень тонкий и сильно обжаренный шницель из телятины. Самое популярное венское и вообще австрийское блюдо. Готовят из слегка отбитой телятины, немного подсоленной и вывалянной в муке, взбитых яйцах и хлебных крошках. Традиционно это блюдо подают с картофельным салатом, салатом из огурцов, картошкой с петрушкой, фри или жареной картошкой и долькой лимона.
13. Южная Корея: пулькоги
Переводится как «огненное мясо». Это типичное южнокорейское блюдо, которое обычно состоит из жареной маринованной говядины. Маринад представляет собой смесь соевого соуса, кунжутного масла, чеснока, лука, имбиря, сахара, вина, зеленого лука, а иногда и грибов. Во многих ресторанах Южной Кореи в столики встроены небольшие наборы для барбекю, и посетители сами могут обжаривать мясо на гриле.
14. Франция: тонкие блинчики
Очень тонкие сладкие блинчики, обычно из белой муки. Подают с самыми разными начинками, могут быть и сладкими (с сахаром, фруктовым джемом, клубникой, кленовым сиропом и т.д.), и солеными (с сыром, ветчиной, яйцами, рататуем, грибами, артишоками и различными мясными продуктами).
15. Китай: утка по-пекински
Самое известное блюдо из столицы Китая и одно из самых известных китайских блюд во всем мире. Утка с хрустящей кожицей, которую подают с зеленым луком, огурцами, соусом из сладких бобов и тонкими блинчиками. Иногда на главную тарелку добавляют мисочку острого соуса — например, хойсин.
16. Бразилия: фейжоада
Главные ингредиенты этого сытного и очень вкусного блюда — бобы и свежая свинина или говядина. Готовят это блюдо из черных бобов, разных свиных или говяжьих продуктов, например бекона или копченых свиных ребрышек, и как минимум из двух видов копченых сосисок и вяленой говядины. Подают обычно с белым рисом и апельсинами — последние помогают пищеварению.
17. Украина: борщ
Популярен во многих странах Восточной и Центральной Европы. Стоит ли вам объяснять, что это такое? Иностранцы описывают его как густой и пряный суп со свеклой в качестве главного ингредиента. Почти всегда добавляют говядину или свинину, а для бульона используют кусочки мяса, картофель и свеклу. Иногда добавляют морковь и перец. Едят с хлебом.
18. Таиланд: тайская лапша
Сильно обжаренная рисовая лапша. Ее подают в ресторанах, а можно купить и у уличного лотка. Делается из смоченной водой сухой рисовой лапши, которую обжаривают с яйцами и рубленым тофу, а в качестве приправ используют огромное количество самых разных ингредиентов: мякоть тамаринда, рыбный соус, сухие креветки, чеснок, лук-шалот, чили и т.д. Подают с дольками лайма и рубленым жареным арахисом. В зависимости от региона также может содержать свежие креветки, крабов, курицу или другие виды мяса.
19. Чехия: вырезка в сливках
В Чехии идет вечный спор, что в стране является национальным блюдом — вырезка в сливках или рулька. Пусть будет первое. В качестве вырезки обычно берется говядина, которую подают с густым сливочным соусом и кнедликами. Иногда к блюду подают дольки лимона и клюкву.
20. Венесуэла: арепа
Эти лепешки из кукурузной муки иногда считаются также национальным блюдом Колумбии. В разных регионах страны используют разные размеры, типы муки и дополнительные ингредиенты. Например, в восточной Венесуэле арепа обычно составляет 7-20 см в диаметре и около 2 см в толщину. Сегодня это блюдо делают в специальных электрических приборах, на что уходит около 7 минут (а при обычном способе приготовления — 15-25 минут).
21. Турция: кебаб
Кебаб появился на улицах Турции, где уличные торговцы срезают мясо с вертикально подвешенных кусков. По традиции, в кебабе используют баранину, но, в зависимости от местных предпочтений или религиозных предрассудков, в кебабе также можно встретить говядину, козлятину, курицу, свинину или даже рыбу. Обычно подают в лаваше или пите.
22. Сингапур: краб чили
Главным ингредиентом этого вкуснейшего блюда из морепродуктов является, конечно же, краб. Его обжаривают в густоватом, сладком и пряном соусе из помидоров и чили. Это кушанье даже попало в список «50 самых вкусных блюд во всем мире» под номером 35.
23. Сербия: плескавица
Это балканское блюдо делают из разного вида фарша. Традиционную сербскую плескавицу делают из смеси бараньего, свиного или говяжьего фарша (иногда из телятины), обжаривают с луком и подают на тарелке с овощами и гарнирами — обычно с жареной картошкой или хлебом. Недавно это сытное и вкусное блюдо начало набирать популярность в других частях Европы.
24. Новая Зеландия: пирог с беконом и яйцами
Этот пирог состоит из бекона, яиц, лука, гороха, помидоров и сыра, поэтому он довольно калорийный. Иногда подают с кетчупом. Также это блюдо популярно в соседней Австралии.
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25. Бельгия: Moules-Frites
Переводится «мидии и фри». Это блюдо появилось в Бельгии и считается здесь национальным, но также популярно во Франции и других западноевропейских странах. Самым необычным в Moules-Frites является его размер. Одна порция этого блюда на человека практически в любом ресторане Бельгии составляет 1,5 кг! Мидии и фри обычно подают на разных тарелках, чтобы картошка не стала слишком мягкой.
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