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Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Работы Паоло Петтиджани.
26-летний фотограф Паоло Петтиджани (Paolo Pettigiani) запечатлел невероятно красивые горы севера Италии — Доломиты — в инфракрасном диапазоне. Новый взгляд на классическую красоту природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
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26-летний фотограф Паоло Петтиджани (Paolo Pettigiani) запечатлел невероятно красивые горы севера Италии — Доломиты — в инфракрасном диапазоне. Новый взгляд на классическую красоту природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
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