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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото

Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. ФотоРаботы Паоло Петтиджани.

26-летний фотограф Паоло Петтиджани (Paolo Pettigiani) запечатлел невероятно красивые горы севера Италии — Доломиты — в инфракрасном диапазоне. Новый взгляд на классическую красоту природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

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Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
Фотограф показал горы Италии в инфракрасных лучах. Фото
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 Теги: Италия, фотограф

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Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
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