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Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. ФотоОбновите балкон к весне.

Как правило, для многих балкон - место, куда отравляются в вечную «ссылку» ненужные вещи, которые выбросить рука не поднимается. Но, вместе с тем, из балкона можно прекрасное место для отдыха и релакса. Ведь даже несколько квадратных метров будут нелишними в условиях небольшой квартиры. В этом обзоре мы собрали 20 реальных идей, как преобразить балкон, избавившись тем самым от старого хлама, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1.Балкон - веранда

Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


2. Балкон для домохозяйки

Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


3. Балкон для релакса

Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


4. Малогабаритный балкончик

Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


5. Балкон с мини-палисадниками

Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


6. Балкон с цветочными насаждениями

При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


7. Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе

Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


8. Балкон в лиловом цвете

Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


9. Стильный и яркий балкон

Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


10. Балкон, оформленный как женский уголок

Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


11. Рабочее место на балконе

Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


12. Просторный балкон с элементами декора из дерева

Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


13. Балкон - комната

На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


14. Деревянный балкон

Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


15. Балкон для отдыха

Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


16. Мини-кабинет на балконе

Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


17. Просторный и простой балкон

Идеальное место для завтрака на рассвете.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


18. Балкон без фанатизма

Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


19. Просторный и уютный балкон

Проводить время на таком балконе само удовольствие.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото


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20. Современный дизайн нынешнего времени

Сочетание темных элементов дизайна и светлых сейчас на самом пике популярности.

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото
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 Теги: балкон, дизайн

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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