Раздел: Фоторепортажи
Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото
Обновите балкон к весне.
Как правило, для многих балкон - место, куда отравляются в вечную «ссылку» ненужные вещи, которые выбросить рука не поднимается. Но, вместе с тем, из балкона можно прекрасное место для отдыха и релакса. Ведь даже несколько квадратных метров будут нелишними в условиях небольшой квартиры. В этом обзоре мы собрали 20 реальных идей, как преобразить балкон, избавившись тем самым от старого хлама, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1.Балкон - веранда
Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.
2. Балкон для домохозяйки
Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.
3. Балкон для релакса
Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.
4. Малогабаритный балкончик
Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.
5. Балкон с мини-палисадниками
Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.
6. Балкон с цветочными насаждениями
При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.
7. Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе
Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.
8. Балкон в лиловом цвете
Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.
9. Стильный и яркий балкон
Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.
10. Балкон, оформленный как женский уголок
Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.
11. Рабочее место на балконе
Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.
12. Просторный балкон с элементами декора из дерева
Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.
13. Балкон - комната
На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.
14. Деревянный балкон
Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.
15. Балкон для отдыха
Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.
16. Мини-кабинет на балконе
Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.
17. Просторный и простой балкон
Идеальное место для завтрака на рассвете.
18. Балкон без фанатизма
Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.
19. Просторный и уютный балкон
Проводить время на таком балконе само удовольствие.
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20. Современный дизайн нынешнего времени
Сочетание темных элементов дизайна и светлых сейчас на самом пике популярности.
Как правило, для многих балкон - место, куда отравляются в вечную «ссылку» ненужные вещи, которые выбросить рука не поднимается. Но, вместе с тем, из балкона можно прекрасное место для отдыха и релакса. Ведь даже несколько квадратных метров будут нелишними в условиях небольшой квартиры. В этом обзоре мы собрали 20 реальных идей, как преобразить балкон, избавившись тем самым от старого хлама, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1.Балкон - веранда
Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.
2. Балкон для домохозяйки
Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.
3. Балкон для релакса
Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.
4. Малогабаритный балкончик
Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.
5. Балкон с мини-палисадниками
Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.
6. Балкон с цветочными насаждениями
При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.
7. Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе
Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.
8. Балкон в лиловом цвете
Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.
9. Стильный и яркий балкон
Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.
10. Балкон, оформленный как женский уголок
Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.
11. Рабочее место на балконе
Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.
12. Просторный балкон с элементами декора из дерева
Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.
13. Балкон - комната
На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.
14. Деревянный балкон
Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.
15. Балкон для отдыха
Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.
16. Мини-кабинет на балконе
Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.
17. Просторный и простой балкон
Идеальное место для завтрака на рассвете.
18. Балкон без фанатизма
Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.
19. Просторный и уютный балкон
Проводить время на таком балконе само удовольствие.
Читайте также: Как превратить подоконник в уголок для отдыха. Фото
20. Современный дизайн нынешнего времени
Сочетание темных элементов дизайна и светлых сейчас на самом пике популярности.
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