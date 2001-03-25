Эти красивые животные гораздо опаснее, чем кажется. Фото

И они умеют защищаться.



Некоторые животные такие милые, их так и хочется потискать и даже забрать домой. Однако внешность часто обманчива, и пушистая милашка может оказаться весьма опасной. И если честно, они далеко не всегда хотят общения с нами. Каждое животное в той или иной мере владеет способностью защитить себя, однако вы удивитесь, узнав, насколько опасными могут быть безобидные с виду зверушки, передает



Бобёр







Эти крупные грызуны выглядят пушистыми и вполне миролюбивыми, но они смертельно опасны, если подойти слишком близко. Однажды бобёр напал на неосторожного рыбака, и укусил его за бедро, повредив крупную артерию. Рыбак истёк кровью, не успев получить медицинскую помощь.



Олень







Да, вы не ослышались, олени невероятно опасные животные. Они убивают до 120 человек в год. И дело не в рогах, вполне способных глубоко ранить человека. Настоящей проблемой являются ДТП – олени часто выпрыгивают под колёса автомобиля.



Сом







Сомы не агрессивны и не кусаются, но у них есть шипы, укол которых способен причинить сильную боль и вызвать воспаление. Если вас уколол сом, необходимо немедленно обратиться к врачу.



Лебедь-шипун







Мы привыкли считать лебедей грациозными и величавыми созданиями, и это действительно так, но и красота может быть опасной. Однажды в Иллинойсе лебедь напал на плывущего в каяке мужчину, перевернул его в воду, и мешал добраться до берега. В конце концов силы оставили беднягу, и тот утонул.



Попугай







Яркость оперения и способность подражать человеческой речи способствуют тому, что люди хотят завести попугайчика. Но не все знают, что их укус очень опасен. И дело даже не в глубине раны, а в бактериях, перед которыми пасуют стандартные антибиотики.



Гуси







Гуси вполне безобидны, пока вы не угрожаете их потомству. Но если вы им не понравитесь, дело может принять серьёзный оборот. Гуси не только шипят, но и очень больно клюют и щиплют обидчика. Встретив большую стаю, лучше отойдите от них подальше.



Лиса







У лисы такой яркий мех и такой пушистый хвост, что непременно хочется забрать её домой. Однако это плохая идея. Обычные лисы обращаются в бегство при виде людей, и если лиса не бежит, то она может быть поражена бешенством или каким-либо другим неприятным заболеванием.



Толстый лори







Огромные глаза этих зверушек придают им неповторимое очарование, но у них есть маленький смертоносный секрет. В локтях лори спрятана токсичная железа, которую они облизывают, чтобы их укус стал ядовитым. К счастью, риску подвержены только люди с аллергией на токсин, но на всякий случай лучше держаться от лори подальше.



Енот







Пушистый енот похож на меховой шар, который так и хочется обнять. Но при виде этих ночных странников, разумнее будет убраться подобру-поздорову. Однажды группа енотов напала на гулявшую с собакой женщину, так что пострадавшей пришлось зашивать раны и ставить уколы от бешенства.



Улитка-конус







С виду беспомощные и безобидные, эти улитки обладают острым, напоминающим гарпун языком, при помощи которого впрыскивают в жертву парализующий яд, чтобы затем спокойно поедать её. Укол улитки может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к врачу.



Утконос







Неуклюжего милого утконоса так и хочется погладить, но лучше этого не делать. В шпорах его задних лап кроется яд, настолько болезненный, что никакие современные обезболивающие не могут с ним совладать. Кроме того, шпоры придётся удалять из тела вручную.



Белка







Белки живут бок о бок с людьми довольно давно. Они не причиняют особых хлопот, и быстро убегают, если вам только не вздумается их покормить. Делать это крайне нежелательно, так как белки переносят множество заболеваний, в том числе бешенство и болезнь Лайма.



Коала







Коала – одно из самых милых созданий на планете. Но эти милашки не вовсе не горят желанием поиграть с вами. Они скорее располосуют вас своими огромными когтями или раздробят зубами.



Луговые собачки







Луговые собачки – небольшие грызуны, обитающие в средних широтах. Они не нападают на людей, но и у них есть своя тёмная сторона. Эти умилительные создания систематически убивают белок, оставляя тела разлагаться. И самое неприятное в ситуации то, что собачки являются переносчиками бешенства.



Панда







Пушистый чёрно-белый мех, круглая мордочка, торчащие уши – ну чем не милашка. Но лишь до тех пор, пока она не обрушила на вас свои огромные когти и мощные зубы. Укус панды весьма опасен, ещё бы, ведь они способны пережёвывать бамбук!



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Лось







Обычно лоси пассивны и кажутся безобидными, и по большей части так оно и есть. Лоси не так агрессивны, как медведи, но известны случаи, когда голодные лоси нападали на людей. Самое опасное – это размер лосиной популяции. Только на Аляске от нападений лосей страдает от 5 до 10 человек в год, что даже больше, чем от нападений медведей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые животные такие милые, их так и хочется потискать и даже забрать домой. Однако внешность часто обманчива, и пушистая милашка может оказаться весьма опасной. И если честно, они далеко не всегда хотят общения с нами. Каждое животное в той или иной мере владеет способностью защитить себя, однако вы удивитесь, узнав, насколько опасными могут быть безобидные с виду зверушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Эти крупные грызуны выглядят пушистыми и вполне миролюбивыми, но они смертельно опасны, если подойти слишком близко. Однажды бобёр напал на неосторожного рыбака, и укусил его за бедро, повредив крупную артерию. Рыбак истёк кровью, не успев получить медицинскую помощь.Да, вы не ослышались, олени невероятно опасные животные. Они убивают до 120 человек в год. И дело не в рогах, вполне способных глубоко ранить человека. Настоящей проблемой являются ДТП – олени часто выпрыгивают под колёса автомобиля.Сомы не агрессивны и не кусаются, но у них есть шипы, укол которых способен причинить сильную боль и вызвать воспаление. Если вас уколол сом, необходимо немедленно обратиться к врачу.Мы привыкли считать лебедей грациозными и величавыми созданиями, и это действительно так, но и красота может быть опасной. Однажды в Иллинойсе лебедь напал на плывущего в каяке мужчину, перевернул его в воду, и мешал добраться до берега. В конце концов силы оставили беднягу, и тот утонул.Яркость оперения и способность подражать человеческой речи способствуют тому, что люди хотят завести попугайчика. Но не все знают, что их укус очень опасен. И дело даже не в глубине раны, а в бактериях, перед которыми пасуют стандартные антибиотики.Гуси вполне безобидны, пока вы не угрожаете их потомству. Но если вы им не понравитесь, дело может принять серьёзный оборот. Гуси не только шипят, но и очень больно клюют и щиплют обидчика. Встретив большую стаю, лучше отойдите от них подальше.У лисы такой яркий мех и такой пушистый хвост, что непременно хочется забрать её домой. Однако это плохая идея. Обычные лисы обращаются в бегство при виде людей, и если лиса не бежит, то она может быть поражена бешенством или каким-либо другим неприятным заболеванием.Огромные глаза этих зверушек придают им неповторимое очарование, но у них есть маленький смертоносный секрет. В локтях лори спрятана токсичная железа, которую они облизывают, чтобы их укус стал ядовитым. К счастью, риску подвержены только люди с аллергией на токсин, но на всякий случай лучше держаться от лори подальше.Пушистый енот похож на меховой шар, который так и хочется обнять. Но при виде этих ночных странников, разумнее будет убраться подобру-поздорову. Однажды группа енотов напала на гулявшую с собакой женщину, так что пострадавшей пришлось зашивать раны и ставить уколы от бешенства.С виду беспомощные и безобидные, эти улитки обладают острым, напоминающим гарпун языком, при помощи которого впрыскивают в жертву парализующий яд, чтобы затем спокойно поедать её. Укол улитки может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к врачу.Неуклюжего милого утконоса так и хочется погладить, но лучше этого не делать. В шпорах его задних лап кроется яд, настолько болезненный, что никакие современные обезболивающие не могут с ним совладать. Кроме того, шпоры придётся удалять из тела вручную.Белки живут бок о бок с людьми довольно давно. Они не причиняют особых хлопот, и быстро убегают, если вам только не вздумается их покормить. Делать это крайне нежелательно, так как белки переносят множество заболеваний, в том числе бешенство и болезнь Лайма.Коала – одно из самых милых созданий на планете. Но эти милашки не вовсе не горят желанием поиграть с вами. Они скорее располосуют вас своими огромными когтями или раздробят зубами.Луговые собачки – небольшие грызуны, обитающие в средних широтах. Они не нападают на людей, но и у них есть своя тёмная сторона. Эти умилительные создания систематически убивают белок, оставляя тела разлагаться. И самое неприятное в ситуации то, что собачки являются переносчиками бешенства.Пушистый чёрно-белый мех, круглая мордочка, торчащие уши – ну чем не милашка. Но лишь до тех пор, пока она не обрушила на вас свои огромные когти и мощные зубы. Укус панды весьма опасен, ещё бы, ведь они способны пережёвывать бамбук!Обычно лоси пассивны и кажутся безобидными, и по большей части так оно и есть. Лоси не так агрессивны, как медведи, но известны случаи, когда голодные лоси нападали на людей. Самое опасное – это размер лосиной популяции. Только на Аляске от нападений лосей страдает от 5 до 10 человек в год, что даже больше, чем от нападений медведей.



