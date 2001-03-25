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Десять вещей, ради которых стоит побывать в Лапландии. Фото
Туристу на заметку.
Лапландия находится в северной части Финляндии, через ее территорию проходит полярный круг. Она знаменита своим Северным Сиянием и родиной Санта Клауса. Это наиболее актуально в зимнее время, когда морозная тундра покрыта толстым слоем хрустящего снега, переливающегося на ветвях вековых сосен, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac..
В этой статье мы расскажем вам, как и где провести время так, чтобы эта зимняя сказка навсегда осталась в ваших воспоминаниях.
Исследуйте завораживающие пейзажи на снегоходе
Это будет идеальным началом вашего путешествия, так как такой способ передвижения позволит вам преодолеть большое расстояние за короткое время. Вы можете нанять гида и проехать по замёрзшим озёрам, сосновым борам и заснеженным холмам.
Для этого вам не обязательно иметь опыт вождения снегохода - вам лишь должно быть больше 18, и с собой не забудьте захватить водительское удостоверение. Погода может быть непредсказуемой, так что будьте осторожны. Цена за снежное сафари начинается от 60€ с человека.
Научитесь ходить на лыжах по-фински
Лучший способ ходьбы на лыжах в Финляндии – ходьба по пересеченной местности. В Лапландии есть особые школы, где вас обучат азам этого мастерства за короткое время. В каждой из таких школ есть свои тропинки и участки, где можно тренироваться индивидуально или вместе с другими туристами.
Всего в Лапландии огромное количество лыжных треков, на которых люди практикуются и просто катаются в свое удовольствие. Не стоит беспокоиться о травмах – в лыжной школе обязательно позаботятся о вашей безопасности и не дадут вам разогнаться слишком быстро.
Искупайтесь в ледяной воде
Казалось бы, купание в воде с температурой ниже 0 градусов – это самое настоящее безумие, однако это невероятно бодрит. В некоторых отелях Лапландии можно посетить горячую баню или сауну, из которой есть выход прямо к проруби в замерзшей реке.
Обязательно попробуйте провести немного времени в сауне или перед камином, а затем искупаться в ледяной воде, сломав тоненькую кромку льда на реке – эти ощущения вы не забудете никогда.
Прогуляйтесь по лесу в снегоступах
Несмотря на то, что снегоступы зачастую выглядят весьма забавно и похожи на теннисные ракетки – они невероятно удобные и обязательно облегчат вам ходьбу по толстому слою снега. Купить себе такие в Лапландии вам не составит труда – там они не редкость.
Наймите гида и отправьтесь в увлекательное путешествие по заснеженному лесу. Если вам повезет – удастся даже встретить бурого медведя. Прогулки на снегоступах все же требуют больших затрат энергии, поэтому плотный ужин после возвращения станет идеальным завершением дня.
Изучите историю и культуру народа саами
С доисторических времен саами осваивали северную часть Финляндии, Норвегии, Швеции и России. Побольше о них вы можете узнать в выставочном центре Сиида, находящемся на территории общины Инари. Отлично сохранившиеся документы и экспонаты, касающиеся народа саами расскажут вам об их жизни, культуре, обычаях и истории, а так же гонениях, которым они подвергались.
В летнее время вы можете посетить часть музея, находящуюся на свежем воздухе. Там представлены жилища саами, а так же их методы охоты и рыбалки.
Пообщайтесь с северным оленем и прокатитесь на санях
Саами в Лапландии наиболее известны разведением северных оленей. Посетите одну из действующих ферм и узнайте немного о северных оленях, их причудливом характере и о том, для чего их разводят. Только ни в коем случае не спрашивайте у саами о том, сколько оленей у них есть – это считается неприличным (будто спросить, сколько человек зарабатывает).
Олени не очень любят прикосновения и сторонятся их, однако вы можете задобрить одного, накормив его лишайником. Вас так же могут прокатить на санях, запряженных оленями. Не беспокойтесь, олени – сильные животные, поэтому такая поездка не принесет им особых неудобств.
Проведите ночь в стеклянном иглу
В Лапландии, особенно в Рованиеми можно встретить отели, предоставляющие постояльцам полностью застекленные номера с невероятным видом на природу – вы можете любоваться зимним лесом, звездами и, если повезет – северным сиянием.
Номера оснащены всеми необходимыми удобствами и отоплением, так что вечер, проведенный в одном из них станет не просто незабываемым, но и невероятно уютным.
Поужинайте в ледяном ресторане
В Лапландии можно посетить ресторан, мебель в котором полностью состоит из льда. Такие рестораны недолговечны, а постройка одного стоит свыше 100000€. Они сделаны из льда вплоть до стен толщиной обычно до 2 метров.
Посетителям предоставляется возможность посидеть на ледяных скамьях, накрытых оленьей шкурой вокруг прозрачного ледяного стола с голубой подсветкой. Обязательно попробуйте там олений филей и классический джин-тоник с брусникой.
В апреле ресторан тает и хозяин вынужден придумывать новый дизайн для следующего сезона.
Поужинайте на природе и насладитесь северным сиянием
Отправьтесь на одно из замерзших озер Лапландии – оттуда на сияние вам откроется самый незабываемый вид. В дикой обстановке шанс увидеть его намного больше, так как на природе загрязнение гораздо ниже, чем в городах.
В Лапландии зимой очень холодно, поэтому, когда вы устанете или замерзнете, зайдите с гидом в домик у озера и насладитесь ужином из трех блюд, который местные отлично готовят. Вам так же могут предложить стакан горячего брусничного сока, чтобы согреться.
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Станьте Instagram-легендой
Лапландия – это самая настоящая мечта фотографа. Куда бы не упал ваш взгляд – морозный пейзаж выглядит уникально и неотразимо. Но будьте осторожны – не снимайте перчатки слишком надолго, иначе можно отморозить пальцы.
Самое лучшее время для съемки – закат, который начинается вскоре после обеда. Из кристально-синего небо превращается в полотно, насыщенное красными, фиолетовыми и желтыми оттенками. Это выглядит потрясающе и очень вдохновляет.
Лапландия находится в северной части Финляндии, через ее территорию проходит полярный круг. Она знаменита своим Северным Сиянием и родиной Санта Клауса. Это наиболее актуально в зимнее время, когда морозная тундра покрыта толстым слоем хрустящего снега, переливающегося на ветвях вековых сосен, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac..
В этой статье мы расскажем вам, как и где провести время так, чтобы эта зимняя сказка навсегда осталась в ваших воспоминаниях.
Исследуйте завораживающие пейзажи на снегоходе
Это будет идеальным началом вашего путешествия, так как такой способ передвижения позволит вам преодолеть большое расстояние за короткое время. Вы можете нанять гида и проехать по замёрзшим озёрам, сосновым борам и заснеженным холмам.
Для этого вам не обязательно иметь опыт вождения снегохода - вам лишь должно быть больше 18, и с собой не забудьте захватить водительское удостоверение. Погода может быть непредсказуемой, так что будьте осторожны. Цена за снежное сафари начинается от 60€ с человека.
Научитесь ходить на лыжах по-фински
Лучший способ ходьбы на лыжах в Финляндии – ходьба по пересеченной местности. В Лапландии есть особые школы, где вас обучат азам этого мастерства за короткое время. В каждой из таких школ есть свои тропинки и участки, где можно тренироваться индивидуально или вместе с другими туристами.
Всего в Лапландии огромное количество лыжных треков, на которых люди практикуются и просто катаются в свое удовольствие. Не стоит беспокоиться о травмах – в лыжной школе обязательно позаботятся о вашей безопасности и не дадут вам разогнаться слишком быстро.
Искупайтесь в ледяной воде
Казалось бы, купание в воде с температурой ниже 0 градусов – это самое настоящее безумие, однако это невероятно бодрит. В некоторых отелях Лапландии можно посетить горячую баню или сауну, из которой есть выход прямо к проруби в замерзшей реке.
Обязательно попробуйте провести немного времени в сауне или перед камином, а затем искупаться в ледяной воде, сломав тоненькую кромку льда на реке – эти ощущения вы не забудете никогда.
Прогуляйтесь по лесу в снегоступах
Несмотря на то, что снегоступы зачастую выглядят весьма забавно и похожи на теннисные ракетки – они невероятно удобные и обязательно облегчат вам ходьбу по толстому слою снега. Купить себе такие в Лапландии вам не составит труда – там они не редкость.
Наймите гида и отправьтесь в увлекательное путешествие по заснеженному лесу. Если вам повезет – удастся даже встретить бурого медведя. Прогулки на снегоступах все же требуют больших затрат энергии, поэтому плотный ужин после возвращения станет идеальным завершением дня.
Изучите историю и культуру народа саами
С доисторических времен саами осваивали северную часть Финляндии, Норвегии, Швеции и России. Побольше о них вы можете узнать в выставочном центре Сиида, находящемся на территории общины Инари. Отлично сохранившиеся документы и экспонаты, касающиеся народа саами расскажут вам об их жизни, культуре, обычаях и истории, а так же гонениях, которым они подвергались.
В летнее время вы можете посетить часть музея, находящуюся на свежем воздухе. Там представлены жилища саами, а так же их методы охоты и рыбалки.
Пообщайтесь с северным оленем и прокатитесь на санях
Саами в Лапландии наиболее известны разведением северных оленей. Посетите одну из действующих ферм и узнайте немного о северных оленях, их причудливом характере и о том, для чего их разводят. Только ни в коем случае не спрашивайте у саами о том, сколько оленей у них есть – это считается неприличным (будто спросить, сколько человек зарабатывает).
Олени не очень любят прикосновения и сторонятся их, однако вы можете задобрить одного, накормив его лишайником. Вас так же могут прокатить на санях, запряженных оленями. Не беспокойтесь, олени – сильные животные, поэтому такая поездка не принесет им особых неудобств.
Проведите ночь в стеклянном иглу
В Лапландии, особенно в Рованиеми можно встретить отели, предоставляющие постояльцам полностью застекленные номера с невероятным видом на природу – вы можете любоваться зимним лесом, звездами и, если повезет – северным сиянием.
Номера оснащены всеми необходимыми удобствами и отоплением, так что вечер, проведенный в одном из них станет не просто незабываемым, но и невероятно уютным.
Поужинайте в ледяном ресторане
В Лапландии можно посетить ресторан, мебель в котором полностью состоит из льда. Такие рестораны недолговечны, а постройка одного стоит свыше 100000€. Они сделаны из льда вплоть до стен толщиной обычно до 2 метров.
Посетителям предоставляется возможность посидеть на ледяных скамьях, накрытых оленьей шкурой вокруг прозрачного ледяного стола с голубой подсветкой. Обязательно попробуйте там олений филей и классический джин-тоник с брусникой.
В апреле ресторан тает и хозяин вынужден придумывать новый дизайн для следующего сезона.
Поужинайте на природе и насладитесь северным сиянием
Отправьтесь на одно из замерзших озер Лапландии – оттуда на сияние вам откроется самый незабываемый вид. В дикой обстановке шанс увидеть его намного больше, так как на природе загрязнение гораздо ниже, чем в городах.
В Лапландии зимой очень холодно, поэтому, когда вы устанете или замерзнете, зайдите с гидом в домик у озера и насладитесь ужином из трех блюд, который местные отлично готовят. Вам так же могут предложить стакан горячего брусничного сока, чтобы согреться.
Читайте также: Вот ради чего стоит побывать в Нидерландах. Фото
Станьте Instagram-легендой
Лапландия – это самая настоящая мечта фотографа. Куда бы не упал ваш взгляд – морозный пейзаж выглядит уникально и неотразимо. Но будьте осторожны – не снимайте перчатки слишком надолго, иначе можно отморозить пальцы.
Самое лучшее время для съемки – закат, который начинается вскоре после обеда. Из кристально-синего небо превращается в полотно, насыщенное красными, фиолетовыми и желтыми оттенками. Это выглядит потрясающе и очень вдохновляет.
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