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Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото

Так выглядят первые в истории цветные снимки. ФотоЭтим снимкам 105 лет.

Английский инженер и фотограф Мервин О’Горман (1871-1958) является пионером цветной фотографии. Мервину было 42, когда он решил запечатлеть в цветной фотосессии свою дочь Кристину в 1913 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Для создания этих фотографий Мервин использовал технику под названием Autochrome, позволяющую делать цветные фотографии и запатентованную французскими братьями Люмьер в 1903 году.

Мервин О’Горман фотографировал свою дочь Кристину на пляжах Южной Англии. Фотографии этой серии были признаны самыми старыми из всех сохранившихся цветных фотографий.

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Отец специально просил Кристину надеть одежду ярко-красных цветов, ведь именно яркие цвета лучше всего проявлялись на фотографиях, сделанных в технике Autochrome. В технике Autochrome использовались специальные стеклянные пластины, покрытые картофельным крахмалом и красителем.

Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
Так выглядят первые в истории цветные снимки. Фото
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 Теги: фото, история

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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