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Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото

Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото Работа талантливых архитекторов.

Резиденция Granite Ridge в городе Титон-Вилидж, США, построена по проекту архитектурной фирмы DYNIA ARCHITECTS. Двухэтажный особняк площадью около 790 квадратных метров находится в курортном комплексе Jackson Hole Mountain Resort в окружении потрясающих природных пейзажей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Он принадлежит большой семье бразильского ресторатора и предназначен для отдыха членов семьи. Дом был построен за 1,5 года, и семья смогла наслаждаться лыжным сезоном уже зимой 2015 года.

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Здание имеет сдержанную архитектурную форму. Первый этаж и центральная часть второго этажа отделаны камнем Оукли, который уложен горизонтально. Большая часть фасадов второго этажа облицованы древесиной, расположенной вертикально.

Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
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 Теги: особняк, дерево

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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