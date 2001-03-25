Раздел: Фоторепортажи
Уникальный особняк, построенный из камня и дерева. Фото
Работа талантливых архитекторов.
Резиденция Granite Ridge в городе Титон-Вилидж, США, построена по проекту архитектурной фирмы DYNIA ARCHITECTS. Двухэтажный особняк площадью около 790 квадратных метров находится в курортном комплексе Jackson Hole Mountain Resort в окружении потрясающих природных пейзажей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он принадлежит большой семье бразильского ресторатора и предназначен для отдыха членов семьи. Дом был построен за 1,5 года, и семья смогла наслаждаться лыжным сезоном уже зимой 2015 года.
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Здание имеет сдержанную архитектурную форму. Первый этаж и центральная часть второго этажа отделаны камнем Оукли, который уложен горизонтально. Большая часть фасадов второго этажа облицованы древесиной, расположенной вертикально.
Резиденция Granite Ridge в городе Титон-Вилидж, США, построена по проекту архитектурной фирмы DYNIA ARCHITECTS. Двухэтажный особняк площадью около 790 квадратных метров находится в курортном комплексе Jackson Hole Mountain Resort в окружении потрясающих природных пейзажей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он принадлежит большой семье бразильского ресторатора и предназначен для отдыха членов семьи. Дом был построен за 1,5 года, и семья смогла наслаждаться лыжным сезоном уже зимой 2015 года.
Читайте также: Роскошный особняк, построенный под землей. Фото
Здание имеет сдержанную архитектурную форму. Первый этаж и центральная часть второго этажа отделаны камнем Оукли, который уложен горизонтально. Большая часть фасадов второго этажа облицованы древесиной, расположенной вертикально.
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