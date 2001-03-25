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Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. ФотоКаждая их фотография стоит больших денег.

Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини. Возглавила список модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Как сообщает компания, один пост на её странице в сети Instagram стоит £50 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1-е место: 29-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол. 11,8 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


2-е место: 21-летняя модель из Калифорнии Алексис Рен. 11,7 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


3-е место: 31-летняя американская модель Ана Шери. 11 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


4-е место: 25-летняя модель Абигейл Ратчфорд из Пенсильвании. 8,2 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


5-е место: 30-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. 7,6 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


6-е место: 24-летняя Вики Одинцова. 4,5 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


7-е место: 33-летняя канадская модель Натали Гаврео. 2,8 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


8-е место: 45-летняя королева бурлеска Дита фон Тиз. 2,1 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


9-е место: 20-летняя калифорнийская модель София Ямора. 1,4 млн подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото


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10-е место: 23-летняя британская модель Нийане Лебахоне. 769 тыс. подписчиков

Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото
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 Теги: Instagram, бикини

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Сегодня, 15:57 » Автор: Анна Мартынова
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