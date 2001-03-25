Раздел: Фоторепортажи
Названы самые дорогие бикини-модели Instagram. Фото
Каждая их фотография стоит больших денег.
Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини. Возглавила список модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Как сообщает компания, один пост на её странице в сети Instagram стоит £50 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1-е место: 29-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол. 11,8 млн подписчиков
2-е место: 21-летняя модель из Калифорнии Алексис Рен. 11,7 млн подписчиков
3-е место: 31-летняя американская модель Ана Шери. 11 млн подписчиков
4-е место: 25-летняя модель Абигейл Ратчфорд из Пенсильвании. 8,2 млн подписчиков
5-е место: 30-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. 7,6 млн подписчиков
6-е место: 24-летняя Вики Одинцова. 4,5 млн подписчиков
7-е место: 33-летняя канадская модель Натали Гаврео. 2,8 млн подписчиков
8-е место: 45-летняя королева бурлеска Дита фон Тиз. 2,1 млн подписчиков
9-е место: 20-летняя калифорнийская модель София Ямора. 1,4 млн подписчиков
Читайте также: Названы самые дорогие бренды в мире. Фото
10-е место: 23-летняя британская модель Нийане Лебахоне. 769 тыс. подписчиков
Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини. Возглавила список модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Как сообщает компания, один пост на её странице в сети Instagram стоит £50 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1-е место: 29-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол. 11,8 млн подписчиков
2-е место: 21-летняя модель из Калифорнии Алексис Рен. 11,7 млн подписчиков
3-е место: 31-летняя американская модель Ана Шери. 11 млн подписчиков
4-е место: 25-летняя модель Абигейл Ратчфорд из Пенсильвании. 8,2 млн подписчиков
5-е место: 30-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. 7,6 млн подписчиков
6-е место: 24-летняя Вики Одинцова. 4,5 млн подписчиков
7-е место: 33-летняя канадская модель Натали Гаврео. 2,8 млн подписчиков
8-е место: 45-летняя королева бурлеска Дита фон Тиз. 2,1 млн подписчиков
9-е место: 20-летняя калифорнийская модель София Ямора. 1,4 млн подписчиков
Читайте также: Названы самые дорогие бренды в мире. Фото
10-е место: 23-летняя британская модель Нийане Лебахоне. 769 тыс. подписчиков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
664
0
Оставьте свой комментарий