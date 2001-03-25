Раздел: Фоторепортажи
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Сорокалетний немец влюблён в огромную куклу.
Немецкий фотограф Сандра Хойн сделала проект о жизни довольно странной пары — Дирка и Джинни. Что в ней странного? Ну, например, то, что Дирк — это 40-летний мужчина, а Джинни… кукла. Сандра Хойн познакомилась с Дирком на интернет-форуме и решила запечатлеть его необычную любовную историю и поделиться ей с миром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Настоящее имя Дирка не раскрывается. Ему 40 лет, и он фрилансер. Ранее Дирк был женат.
По его словам, Джинни пришла в его жизнь после тяжелого психологического расстройства, в результате которого он и купил куклу. Дирк верит, что кукла любит его так же, как он ее. Он считает, что Джинни — это человек, прибывший на Землю с другой планеты.
В своем проекте «Душа Джинни» Сандра Хойн решила запечатлеть нежные, близкие моменты между Дирком и Джинни. Дирк прячет куклу от друзей и родственников, даже от своего ребенка и бывшей жены. Он мечтает, что однажды сможет показать Джинни всем
Больше всего он переживает о том, что случится с Джинни, когда он состарится. Для Дирка Джинни — хрупкая и ранимая женщина как внутри, так и снаружи. Он защищает ее и заботится о ней.
Читайте также: Самые жестокие женщины-воины в мировой истории. Фото
Фотографу Сандре Хойн показалось, что Дирк и Джинни — просто нетрадиционная пара, которая живет так же, как все остальные. Она надеется, что ее фотопроект пробьется сквозь предрассудки по поводу выбора Дирка.
Немецкий фотограф Сандра Хойн сделала проект о жизни довольно странной пары — Дирка и Джинни. Что в ней странного? Ну, например, то, что Дирк — это 40-летний мужчина, а Джинни… кукла. Сандра Хойн познакомилась с Дирком на интернет-форуме и решила запечатлеть его необычную любовную историю и поделиться ей с миром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Настоящее имя Дирка не раскрывается. Ему 40 лет, и он фрилансер. Ранее Дирк был женат.
По его словам, Джинни пришла в его жизнь после тяжелого психологического расстройства, в результате которого он и купил куклу. Дирк верит, что кукла любит его так же, как он ее. Он считает, что Джинни — это человек, прибывший на Землю с другой планеты.
В своем проекте «Душа Джинни» Сандра Хойн решила запечатлеть нежные, близкие моменты между Дирком и Джинни. Дирк прячет куклу от друзей и родственников, даже от своего ребенка и бывшей жены. Он мечтает, что однажды сможет показать Джинни всем
Больше всего он переживает о том, что случится с Джинни, когда он состарится. Для Дирка Джинни — хрупкая и ранимая женщина как внутри, так и снаружи. Он защищает ее и заботится о ней.
Читайте также: Самые жестокие женщины-воины в мировой истории. Фото
Фотографу Сандре Хойн показалось, что Дирк и Джинни — просто нетрадиционная пара, которая живет так же, как все остальные. Она надеется, что ее фотопроект пробьется сквозь предрассудки по поводу выбора Дирка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
952
0
Оставьте свой комментарий