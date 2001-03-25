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Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото

Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото Сорокалетний немец влюблён в огромную куклу.

Немецкий фотограф Сандра Хойн сделала проект о жизни довольно странной пары — Дирка и Джинни. Что в ней странного? Ну, например, то, что Дирк — это 40-летний мужчина, а Джинни… кукла. Сандра Хойн познакомилась с Дирком на интернет-форуме и решила запечатлеть его необычную любовную историю и поделиться ей с миром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Настоящее имя Дирка не раскрывается. Ему 40 лет, и он фрилансер. Ранее Дирк был женат.

По его словам, Джинни пришла в его жизнь после тяжелого психологического расстройства, в результате которого он и купил куклу. Дирк верит, что кукла любит его так же, как он ее. Он считает, что Джинни — это человек, прибывший на Землю с другой планеты.

В своем проекте «Душа Джинни» Сандра Хойн решила запечатлеть нежные, близкие моменты между Дирком и Джинни. Дирк прячет куклу от друзей и родственников, даже от своего ребенка и бывшей жены. Он мечтает, что однажды сможет показать Джинни всем

Больше всего он переживает о том, что случится с Джинни, когда он состарится. Для Дирка Джинни — хрупкая и ранимая женщина как внутри, так и снаружи. Он защищает ее и заботится о ней.

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Фотографу Сандре Хойн показалось, что Дирк и Джинни — просто нетрадиционная пара, которая живет так же, как все остальные. Она надеется, что ее фотопроект пробьется сквозь предрассудки по поводу выбора Дирка.

Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
Мужчина и кукла: так выглядит самая странная пара в мире. Фото
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 Теги: кукла, мужчина, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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