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Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото

Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. ФотоНас окружает реклама.

Испанский фотохудожник Хосе Перес Игера представил, как выглядел бы мир без рекламы: с помощью фоторедактора он убрал все баннеры, вывески и рекламные объявления с улиц и шоссе, оставив на их месте чистые полотна, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Проект носит название Public Spaces — художник намеренно выбрал многозначное сочетание, которое может обозначать как «общественное пространство», так и «общественные пробелы».

В качестве эпиграфа к своей работе Хосе цитирует французского журналиста Роберта Герена:
«Кислород, азот и реклама — вот воздух, которым мы дышим».

«Сегодня реклама повсюду. Каждый из нас видит по 3 тысячи рекламных объявлений в день. Мы привыкли к ней и поэтому перестали обращать на нее внимание.

Тем временем рекламщики то и дело находят новые места и придумывают еще более агрессивные уловки с целью завладеть нашим вниманием. И все это — за счет нашего общественного пространства.

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А мы не оказываем никакого сопротивления. Пришло время это изменить и избавиться от вторжения в нашу частную жизнь», - Хосе Перес Игера

Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото
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 Теги: фотограф, реклама

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Сегодня, 10:37 » Автор: Анна Мартынова
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