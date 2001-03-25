Фотограф показал, как выглядел бы мир без рекламы. Фото

Нас окружает реклама.



Испанский фотохудожник Хосе Перес Игера представил, как выглядел бы мир без рекламы: с помощью фоторедактора он убрал все баннеры, вывески и рекламные объявления с улиц и шоссе, оставив на их месте чистые полотна, передает



Проект носит название Public Spaces — художник намеренно выбрал многозначное сочетание, которое может обозначать как «общественное пространство», так и «общественные пробелы».



В качестве эпиграфа к своей работе Хосе цитирует французского журналиста Роберта Герена:

«Кислород, азот и реклама — вот воздух, которым мы дышим».



«Сегодня реклама повсюду. Каждый из нас видит по 3 тысячи рекламных объявлений в день. Мы привыкли к ней и поэтому перестали обращать на нее внимание.



Тем временем рекламщики то и дело находят новые места и придумывают еще более агрессивные уловки с целью завладеть нашим вниманием. И все это — за счет нашего общественного пространства.



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А мы не оказываем никакого сопротивления. Пришло время это изменить и избавиться от вторжения в нашу частную жизнь», - Хосе Перес Игера































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Испанский фотохудожник Хосе Перес Игера представил, как выглядел бы мир без рекламы: с помощью фоторедактора он убрал все баннеры, вывески и рекламные объявления с улиц и шоссе, оставив на их месте чистые полотна, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Проект носит название Public Spaces — художник намеренно выбрал многозначное сочетание, которое может обозначать как «общественное пространство», так и «общественные пробелы».В качестве эпиграфа к своей работе Хосе цитирует французского журналиста Роберта Герена:«Кислород, азот и реклама — вот воздух, которым мы дышим».«Сегодня реклама повсюду. Каждый из нас видит по 3 тысячи рекламных объявлений в день. Мы привыкли к ней и поэтому перестали обращать на нее внимание.Тем временем рекламщики то и дело находят новые места и придумывают еще более агрессивные уловки с целью завладеть нашим вниманием. И все это — за счет нашего общественного пространства.А мы не оказываем никакого сопротивления. Пришло время это изменить и избавиться от вторжения в нашу частную жизнь», - Хосе Перес Игера



