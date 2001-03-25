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Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото

Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. ФотоОстрова и огромные бриллианты.

Самые дорогие подарки делали влюбленные. Мужчины так говорили о своих чувствах своим женщинам и женам. Женщины, таким образом, проявляли уважение к своим избранникам во все времена, и даже сейчас презенты поражают своей оригинальностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Среди самых дорогих подарков бриллиант Элизабет Тейлор, Тадж-Махал в Индии, остров у греческого побережья, подаренный Аристотелем Онассисом Жаклин Кенеди. Также среди дорогих презентов присутствует и розовый кадиллак и даже целый город.

Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото


Первое место, по праву, занимает бриллиант в 68 карат, который подарил Ричард Бертон своей любимой жене Элизабет Тейлор. На сегодняшний день его стоимость составляет $7 млн.

Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото


Второе место занимает Тадж-Махал. Это строение является олицетворением любви. Его построил Шах Джахан Мугал. Строение стало мавзолеем для любимой жены Мумтаз-Махал, умершей во время родов. В процессе строительства использовался полупрозрачный мрамор, а для украшения - драгоценные камни.

Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото


Третье место – остров Скорпиос в Греции. Его площадь составляет 878 квадратных метров. Он стал подарком для Жаклин Кенеди, когда она выходила замуж за греческого мультимиллиардера Аристотеля Онассиса. На этом острове пара отметила свою свадьбу. Внучка Онассиса, Афина, в 2012 году продала недвижимость за $1,5 млн.

Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото


Четвертое место занял розовый кадиллак, который стал подарком и выражением любви Элвиса Пресли к своей матери. Певец обожал свою мать, а она обожала сына и популярный в то время автомобиль Кадиллак-Флитвуд-60. Машина имеет нежно-розовый оттенок. На сегодняшний день автомобиль выставлен в музее Мемфиса.

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Самые дорогие вещи, подаренные когда-либо женщинам. Фото


Пятое место занимает город Обидос в Португалии. Его еще называют «городом королев». В 1282 году этот город был подарен Изабелле королем Арагонским. Так он выразил свою любовь и уважение. В Португалии это стало традицией и португальские короли часто дарили города свои возлюбленным.
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 Теги: вещи, подарок

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Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
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