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Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. ФотоГород оказался невостребованным.

В 2002 году в 25 километрах от Сеула началось строительство Сондо (SongDo) — города будущего, который должен был перевернуть представление зажиточных жителей столицы Южной Кореи о жизни в современном мегаполисе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Расположенный всего в часе езды от Сеула, экологичный, наполненный технологичной инфраструктурой и зеленью город по задумке должен был составить контраст перенаселенной столице, жители которой страдают от бесконечных пробок, загрязнения, нагромождения застроек и недостатка городского пространства.

Спустя 15 лет в городе, рассчитанном на 300 тысяч человек, практически никто не живет, а инфраструктура и высокотехнологичные постройки никем не используются. Те немногие, кто решил обосноваться в обещанной хай-тек-утопии, сравнивают SongDo с заброшенной тюрьмой.

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


Строительство «первого умного города» стоило 40 миллиардов долларов. Жителям предлагали новую экологичную среду с большим количеством парков и зеленых площадок, а также все самое необходимое в пешей доступности — магазины, развлечения, поликлиники и школы.

Инвесторам же говорили, что они вкладывают деньги в будущий образовательный и бизнес-центр Кореи, который уже скоро составит конкуренцию ведущим азиатским мегаполисам.

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


Проектное изображение города

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


Планировалось, что город справится с проблемами, преследующими крупные мегаполисы: количеством мусора, выхлопами от автомобилей, пробками и загрязненной общественной средой. Количество транспорта хотели сократить до рекордно низкого — дороги построили только для дальнего передвижения, в основном местные жители должны были передвигаться на велосипедах и пользоваться общественным транспортом.

Так выглядят рекламные изображения города:

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


На деле же проект провалился: те немногие, кто переехал в Сондо, говорят о том, что в городе ничего не работает, большая часть построек — пылящиеся коробки, а пустыри, на месте которых планировались будущие проекты, остаются нетронутыми, придавая всему городу вид заброшенной строительной площадки.

Авторам проекта не удалось решить главную проблему — заселить город людьми. Да и как это сделать, если практически все крупные населенные пункты развивались естественным образом, а в этом случае людей рассчитывали привлечь в созданный с нуля искусственный город.

Вот как выглядит Сондо сегодня:

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото
Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


Пустующие велосипедные дорожки, которые должны были стать кровеносной системой города, пустыри, неиспользуемые компьютерные терминалы и единая система мусоропровода, которая должна была собирать весь мусор из зданий при помощи пневматических труб, сортировать его и перерабатывать в электричество.

Технологические решения, выполненные с расчетом на будущее в далеком по современным меркам прогресса 2002 году, кажутся одиозными: никто сегодня не пользуется уличными компьютерными терминалами для видеочата с соседями, а экологически сознательные жители крупных городов чаще сами сортируют мусор.

Первый в мире город будущего превратился в город-призрак. Фото


Вот как описал свои впечатления от визита для издания Korea Expose блогер:

«Сондо — уникальный вид города: совершенно искусственный, тщательно спроектированный, абсолютно чистый и практически пустой. Это человеческая пустыня».
Ян Джеймс

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Блогер добавил, что Сондо напоминает скорее Чернобыль, чем город будущего, а местные жители жалуются на то, что в городе напрочь отсутствует жизнь — ни культуры, ни театров, ни развлечений. Все работающие заведения стоят баснословных денег, а вложившиеся инвесторы продолжают возводить новые районы, обозначая все на английском в попытке завлечь в город экспатов из Европы, Новой Зеландии и Великобритании.
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 Теги: город, призрак

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Сегодня, 15:39 » Автор: Анна Мартынова
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