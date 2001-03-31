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Весеннее чудо: так выглядит парк цветов в Японии. Фото
Уникальный объект находится на острове Хонсю.
Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги на острове Хонсю. Парк занимает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний (на японском ее название звучит как Fuji), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Я уже как-то рассказывал про это буйство красок, но очередной раз не смог пройти мимо новой подборки фотографий из этого сада. Глициния — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства бобовые с крупными кистями душистых цветков. Цветки глицинии — белые, голубые, фиолетовые или пурпурные — похожи на мотыльков. Собранные в крупные висячие кисти, они чрезвычайно эффектно смотрятся на фоне густой зелени листвы. Душистые гроздья сиреневой глицинии напоминают нашу белую акацию, наши весенние южные улицы и все хорошее, что с этим связано.
В парке цветов Асикага особенно много голубых, белых и розовых глициний, а также желтого ракитника (на японском: kingusari), которые выглядят как желтые глицинии. 4. Парк цветов, как правило, в полном цветении в начале мая, на две недели позже, чем проходит цветение глициний в Токио. Асикага считается одним из лучших мест для просмотра цветущей глицинии в Японии, цветы в парке посажены очень тесно и создают очень красивые и причудливые композиции.
В парке есть 100-летняя глициния, 160 глициний, которым около 60 лет, и 1500 азалий, которым более 60 лет. Для столетней глицинии в парке создали каркас для поддержки огромного зонтика фиолетово-синих цветов (глициния относится к лиановым и очень хорошо формируется). Существует также длинный туннель белой глицинии, а туннелю желтого ракитника kingusari потребуется еще много лет, чтобы стать фактическим туннелем (пока это как навес).
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Глициния (вистерия) — это лиана, которая предпочитает обвиваться вокруг опор. Опорой может служить другое дерево, беседка, стена здания. Глициния цветет большими свисающими гроздьями, которые издают сладковатый неповторимый аромат. Он привлекает насекомых, особенно пчел. Цветение глицинии — это поистине потрясающее зрелище!
Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги на острове Хонсю. Парк занимает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний (на японском ее название звучит как Fuji), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Я уже как-то рассказывал про это буйство красок, но очередной раз не смог пройти мимо новой подборки фотографий из этого сада. Глициния — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства бобовые с крупными кистями душистых цветков. Цветки глицинии — белые, голубые, фиолетовые или пурпурные — похожи на мотыльков. Собранные в крупные висячие кисти, они чрезвычайно эффектно смотрятся на фоне густой зелени листвы. Душистые гроздья сиреневой глицинии напоминают нашу белую акацию, наши весенние южные улицы и все хорошее, что с этим связано.
В парке цветов Асикага особенно много голубых, белых и розовых глициний, а также желтого ракитника (на японском: kingusari), которые выглядят как желтые глицинии. 4. Парк цветов, как правило, в полном цветении в начале мая, на две недели позже, чем проходит цветение глициний в Токио. Асикага считается одним из лучших мест для просмотра цветущей глицинии в Японии, цветы в парке посажены очень тесно и создают очень красивые и причудливые композиции.
В парке есть 100-летняя глициния, 160 глициний, которым около 60 лет, и 1500 азалий, которым более 60 лет. Для столетней глицинии в парке создали каркас для поддержки огромного зонтика фиолетово-синих цветов (глициния относится к лиановым и очень хорошо формируется). Существует также длинный туннель белой глицинии, а туннелю желтого ракитника kingusari потребуется еще много лет, чтобы стать фактическим туннелем (пока это как навес).
Читайте также: Невероятные скульптуры животных, сделанные из гильз. Фото
Глициния (вистерия) — это лиана, которая предпочитает обвиваться вокруг опор. Опорой может служить другое дерево, беседка, стена здания. Глициния цветет большими свисающими гроздьями, которые издают сладковатый неповторимый аромат. Он привлекает насекомых, особенно пчел. Цветение глицинии — это поистине потрясающее зрелище!
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