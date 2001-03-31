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Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Работы Эдварда Буртынского.
Эдвард Буртынский (Edward Burtynsky) известен как один из самых уважаемых фотографов Канады. Его фотографии индустриальных ландшафтов включены в коллекции более 60 крупнейших музеев по всему миру, включая Национальную галерею Канады, Музей современного искусства и музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, музей королевы Софии в Мадриде, Тейт Модерн в Лондоне и Музей искусств Лос-Анджелеса в Калифорнии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На снимках Эдварда Буртынский мы видим ландшафты, которые были изменены промышленностью. Фотограф акцентирует внимание на влиянии человека на природу и призывает каждого более ответственно относиться к нашей планете. Кстати, он сам ездит на велосипеде и гибридном автомобиле.
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«Мы связаны с природой … Если мы уничтожаем природу, мы уничтожаем себя», — говорит фотограф.
Эдвард Буртынский (Edward Burtynsky) известен как один из самых уважаемых фотографов Канады. Его фотографии индустриальных ландшафтов включены в коллекции более 60 крупнейших музеев по всему миру, включая Национальную галерею Канады, Музей современного искусства и музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, музей королевы Софии в Мадриде, Тейт Модерн в Лондоне и Музей искусств Лос-Анджелеса в Калифорнии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На снимках Эдварда Буртынский мы видим ландшафты, которые были изменены промышленностью. Фотограф акцентирует внимание на влиянии человека на природу и призывает каждого более ответственно относиться к нашей планете. Кстати, он сам ездит на велосипеде и гибридном автомобиле.
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«Мы связаны с природой … Если мы уничтожаем природу, мы уничтожаем себя», — говорит фотограф.
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