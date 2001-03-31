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Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото

Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. ФотоРаботы Эдварда Буртынского.

Эдвард Буртынский (Edward Burtynsky) известен как один из самых уважаемых фотографов Канады. Его фотографии индустриальных ландшафтов включены в коллекции более 60 крупнейших музеев по всему миру, включая Национальную галерею Канады, Музей современного искусства и музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, музей королевы Софии в Мадриде, Тейт Модерн в Лондоне и Музей искусств Лос-Анджелеса в Калифорнии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

На снимках Эдварда Буртынский мы видим ландшафты, которые были изменены промышленностью. Фотограф акцентирует внимание на влиянии человека на природу и призывает каждого более ответственно относиться к нашей планете. Кстати, он сам ездит на велосипеде и гибридном автомобиле.

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«Мы связаны с природой … Если мы уничтожаем природу, мы уничтожаем себя», — говорит фотограф.

Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
Лучший фотограф Канады показал, как люди меняют Землю. Фото
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 Теги: Канада, фотограф

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Сегодня, 12:45 » Автор: Анна Мартынова
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