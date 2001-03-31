Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото

Работы итальянской художницы.



«Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе, передает



Предлагаем вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.



Тишина в зале







О сексуальных домогательствах в киноиндустрии.



Проблемы в отношениях







«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.



Рождество







Предубеждения







«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.



Новое поколение







Свобода от жестокости







Чат без границ







Иллюзии







Серия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,

свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.



Слишком







Иллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.



Хейтеры







Менструальные табу







Каждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.



Аспирин против рака







Иллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.



Границы







«Вот они — твои „границы“».

Смойте выпускника







«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.



Побег из мира







Игра войны







Чудовище







Иллюстрация о психологическом насилии над детьми.



Спасатель







«Разбить стекло в случае бедности».



Модернизация







Иллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.



Дедлайн близко







Манифест культуры







«Мы то, что мы читаем».



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Время, ты беспощадно





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Предлагаем вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.Тишина в залеО сексуальных домогательствах в киноиндустрии.Проблемы в отношениях«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.РождествоПредубеждения«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.Новое поколениеСвобода от жестокостиЧат без границИллюзииСерия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.СлишкомИллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.ХейтерыМенструальные табуКаждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.Аспирин против ракаИллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.Границы«Вот они — твои „границы“».Смойте выпускника«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.Побег из мираИгра войныЧудовищеИллюстрация о психологическом насилии над детьми.Спасатель«Разбить стекло в случае бедности».МодернизацияИллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.Дедлайн близкоМанифест культуры«Мы то, что мы читаем».Время, ты беспощадно



