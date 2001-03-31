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Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото Работы итальянской художницы.

«Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.

Тишина в зале

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


О сексуальных домогательствах в киноиндустрии.

Проблемы в отношениях

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.

Рождество

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Предубеждения

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.

Новое поколение

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Свобода от жестокости

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Чат без границ

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Иллюзии

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Серия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,
свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.

Слишком

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Иллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.

Хейтеры

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Менструальные табу

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Каждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.

Аспирин против рака

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Иллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.

Границы

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Вот они — твои „границы“».
Смойте выпускника

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.

Побег из мира

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Игра войны

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Чудовище

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Иллюстрация о психологическом насилии над детьми.

Спасатель

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Разбить стекло в случае бедности».

Модернизация

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Иллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.

Дедлайн близко

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


Манифест культуры

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото


«Мы то, что мы читаем».

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Время, ты беспощадно

Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото

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 Теги: карикатура, фотограф

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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