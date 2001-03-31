Раздел: Фоторепортажи
Вся суть современного мира в острых карикатурах. Фото
Работы итальянской художницы.
«Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.
Тишина в зале
О сексуальных домогательствах в киноиндустрии.
Проблемы в отношениях
«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.
Рождество
Предубеждения
«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.
Новое поколение
Свобода от жестокости
Чат без границ
Иллюзии
Серия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,
свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.
Слишком
Иллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.
Хейтеры
Менструальные табу
Каждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.
Аспирин против рака
Иллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.
Границы
«Вот они — твои „границы“».
Смойте выпускника
«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.
Побег из мира
Игра войны
Чудовище
Иллюстрация о психологическом насилии над детьми.
Спасатель
«Разбить стекло в случае бедности».
Модернизация
Иллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.
Дедлайн близко
Манифест культуры
«Мы то, что мы читаем».
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Время, ты беспощадно
«Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.
Тишина в зале
О сексуальных домогательствах в киноиндустрии.
Проблемы в отношениях
«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.
Рождество
Предубеждения
«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.
Новое поколение
Свобода от жестокости
Чат без границ
Иллюзии
Серия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,
свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.
Слишком
Иллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.
Хейтеры
Менструальные табу
Каждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.
Аспирин против рака
Иллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.
Границы
«Вот они — твои „границы“».
Смойте выпускника
«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.
Побег из мира
Игра войны
Чудовище
Иллюстрация о психологическом насилии над детьми.
Спасатель
«Разбить стекло в случае бедности».
Модернизация
Иллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.
Дедлайн близко
Манифест культуры
«Мы то, что мы читаем».
Читайте также: Феномен стиляг в советских карикатурах. Фото
Время, ты беспощадно
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