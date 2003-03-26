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Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото

Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. ФотоДом раньше был водонапорной башней.

Владелец этой необычной постройки всегда грезил о том, чтобы иметь необычный дом. Приобретя эту заброшенную, наполовину развалившуюся водонапорную башню, он решил обустроить в нем свое жилище, тем самым воплотив навязчивую мечту. И теперь остается только позавидовать его владениям, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото


Латчингдонская башня находится в Великобритании и была возведена аж в 30-х годах ХХ века. Около 30 лет назад водонапорная башня перестала выполнять свои функции и постепенно стала рушиться. Шел год за годом, и со временем постройка стала совсем непригодной. И ее могли бы разрушить, но в 2013 году на нее не нашелся бы покупатель в лице Майка Томаса.

Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото
Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото


Новоиспеченный владелец недолго думая организовал полную реконструкцию башни, дабы получить на выходе жилой дом. На то, чтобы реализовать мечту, мужчина денег не жалел. Само сооружение он купил за $250 000, и еще $300 000 он отдал за ремонтные работы. Как говорит сам владелец, он всегда мечтал о похожем необычном жилье, и так уж удачно получилось, что теперь его имение стоит в том же районе, где проживают его родственники.

Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото


Сам мужчина по профессии инженер-водопроводчик, а в работе над необычным домом ему помогала его дочь Хелен, которая имеет образование архитектора. И несмотря на то, что над постройкой трудились два опытных профессионала, сами они признаются, что работа их ожидала непростая.

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Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото


Сейчас в переделанном доме расположились три спальных комнаты, гостиная, просторная ванная, столовая, кухня и подсобные помещения. Вместо окон в гостиной были монтированы большие раздвижные двери из стекол, которые ведут на огромную открытую террасу с панорамой на местные окрестности.

Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото
Мужчина превратил полуразрушенное здание в роскошные апартаменты. Фото
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 Теги: дом, дизайн

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Сегодня, 17:45 » Автор: Анна Мартынова
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