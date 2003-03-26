Раздел: Фоторепортажи
Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото
Здесь есть все, что нужно для жизни.
На чем отправиться в романтическое путешествие? Лучше всего использовать автомобиль с прицепом, коим будет вот такой вот милый и невероятно продуманный дом на колесах, предназначенный исключительно для двоих, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Французская студия Balucho совсем недавно представила свой новый дом на колесах, прицеп для путешествий и отдыха. Новинка получила красивое название Utopia и, по сути, является основательно улучшенной и доработанной моделью предыдущего творения компании - дома-прицепа Escapade. Несмотря на относительно скромные размеры, новинка может полностью удовлетворить потребности двух человек в плане жилого пространства.
Проникаешь в жилую зону Utopia через небольшое крыльцо. Сразу за ним - пространство для жизни. Именно здесь располагается диван и обеденный стол под окном для двух человек. Чуть дальше – кухня, где есть все необходимое, чтобы вкусно и сытно готовить. Раковина, холодильник с морозильной камерой, газовая плитка. Разве что-то еще нужно настоящей хозяйке, чтобы приготовить на всю семью. Единственный минус кухни – отсутствие духовки.
Спать в Utopia придется на втором уровне, который не является отдельной комнатой, а интегрирован в общее жилое пространство. Подняться на «полку» можно при помощи небольшой угловой лестницы. Создавалась она так, чтобы занимать как можно меньше места. Наверху находится двуспальная кровать и несколько дополнительных мест для хранения разнообразных вещей. Предусмотрено наличие розеток.
Читайте также: Самый роскошный в мире дом на колесах. Фото
Важным моментом является внутренняя отделка дома. Здесь широко использовалась ель, а также такие материалы, как овечья шерсть, лен и пенька. Снаружи дом отделан кедром. И внутри, и снаружи используется светодиодное освещение. Общий вес прицепа составляет 3435 кг.
На чем отправиться в романтическое путешествие? Лучше всего использовать автомобиль с прицепом, коим будет вот такой вот милый и невероятно продуманный дом на колесах, предназначенный исключительно для двоих, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Французская студия Balucho совсем недавно представила свой новый дом на колесах, прицеп для путешествий и отдыха. Новинка получила красивое название Utopia и, по сути, является основательно улучшенной и доработанной моделью предыдущего творения компании - дома-прицепа Escapade. Несмотря на относительно скромные размеры, новинка может полностью удовлетворить потребности двух человек в плане жилого пространства.
Проникаешь в жилую зону Utopia через небольшое крыльцо. Сразу за ним - пространство для жизни. Именно здесь располагается диван и обеденный стол под окном для двух человек. Чуть дальше – кухня, где есть все необходимое, чтобы вкусно и сытно готовить. Раковина, холодильник с морозильной камерой, газовая плитка. Разве что-то еще нужно настоящей хозяйке, чтобы приготовить на всю семью. Единственный минус кухни – отсутствие духовки.
Спать в Utopia придется на втором уровне, который не является отдельной комнатой, а интегрирован в общее жилое пространство. Подняться на «полку» можно при помощи небольшой угловой лестницы. Создавалась она так, чтобы занимать как можно меньше места. Наверху находится двуспальная кровать и несколько дополнительных мест для хранения разнообразных вещей. Предусмотрено наличие розеток.
Читайте также: Самый роскошный в мире дом на колесах. Фото
Важным моментом является внутренняя отделка дома. Здесь широко использовалась ель, а также такие материалы, как овечья шерсть, лен и пенька. Снаружи дом отделан кедром. И внутри, и снаружи используется светодиодное освещение. Общий вес прицепа составляет 3435 кг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1390
0
Оставьте свой комментарий