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Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото

Этот дом на колесах просторнее многих квартир. ФотоЗдесь есть все, что нужно для жизни.

На чем отправиться в романтическое путешествие? Лучше всего использовать автомобиль с прицепом, коим будет вот такой вот милый и невероятно продуманный дом на колесах, предназначенный исключительно для двоих, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото


Французская студия Balucho совсем недавно представила свой новый дом на колесах, прицеп для путешествий и отдыха. Новинка получила красивое название Utopia и, по сути, является основательно улучшенной и доработанной моделью предыдущего творения компании - дома-прицепа Escapade. Несмотря на относительно скромные размеры, новинка может полностью удовлетворить потребности двух человек в плане жилого пространства.

Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото


Проникаешь в жилую зону Utopia через небольшое крыльцо. Сразу за ним - пространство для жизни. Именно здесь располагается диван и обеденный стол под окном для двух человек. Чуть дальше – кухня, где есть все необходимое, чтобы вкусно и сытно готовить. Раковина, холодильник с морозильной камерой, газовая плитка. Разве что-то еще нужно настоящей хозяйке, чтобы приготовить на всю семью. Единственный минус кухни – отсутствие духовки.

Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото


Спать в Utopia придется на втором уровне, который не является отдельной комнатой, а интегрирован в общее жилое пространство. Подняться на «полку» можно при помощи небольшой угловой лестницы. Создавалась она так, чтобы занимать как можно меньше места. Наверху находится двуспальная кровать и несколько дополнительных мест для хранения разнообразных вещей. Предусмотрено наличие розеток.

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Этот дом на колесах просторнее многих квартир. Фото


Важным моментом является внутренняя отделка дома. Здесь широко использовалась ель, а также такие материалы, как овечья шерсть, лен и пенька. Снаружи дом отделан кедром. И внутри, и снаружи используется светодиодное освещение. Общий вес прицепа составляет 3435 кг.
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 Теги: дом на колесах, квартира

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Сегодня, 18:45 » Автор: Анна Мартынова
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