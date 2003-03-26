Раздел: Фоторепортажи
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Как одевались, красились и причесывались женщины в те годы.
1970-е стали десятилетием самых разнообразных стилей в причёсках. Именно в то время парикмахерское искусство было по-настоящему экспериментальным. Модными были и короткие стрижки, и прямые волосы по плечам, и локоны. Каждая дама в то время могла следовать моде и при этом сохранить индивидуальность. Да и сегодня это причёски могут послужить источником вдохновения для тех, кто мечтает о смене имиджа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Так выглядели модницы Великобритании 60-х годов. Фото
1970-е стали десятилетием самых разнообразных стилей в причёсках. Именно в то время парикмахерское искусство было по-настоящему экспериментальным. Модными были и короткие стрижки, и прямые волосы по плечам, и локоны. Каждая дама в то время могла следовать моде и при этом сохранить индивидуальность. Да и сегодня это причёски могут послужить источником вдохновения для тех, кто мечтает о смене имиджа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Так выглядели модницы Великобритании 60-х годов. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1502
0
Оставьте свой комментарий