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Так выглядели модницы в 70-х. Фото

Так выглядели модницы в 70-х. ФотоКак одевались, красились и причесывались женщины в те годы.

1970-е стали десятилетием самых разнообразных стилей в причёсках. Именно в то время парикмахерское искусство было по-настоящему экспериментальным. Модными были и короткие стрижки, и прямые волосы по плечам, и локоны. Каждая дама в то время могла следовать моде и при этом сохранить индивидуальность. Да и сегодня это причёски могут послужить источником вдохновения для тех, кто мечтает о смене имиджа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
Так выглядели модницы в 70-х. Фото
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 Теги: мода, 70-е года

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Сегодня, 20:45 » Автор: Анна Мартынова
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