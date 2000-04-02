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Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото

Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото При проектировании этих домов архитекторы учли растущие деревья.

С природой можно либо бороться, либо взаимодействовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Архитекторы этих домов выбрали второе: деревья не спилены, а встроены в дизайн зданий.

Урбанизация — важный фактор так называемого обезлесивания, или вырубки леса.

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Почему бы и нам не пытаться как можно более аккуратно вписывать дома в окружающую среду?

Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
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 Теги: деревья, дома

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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