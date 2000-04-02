Раздел: Фоторепортажи
Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
При проектировании этих домов архитекторы учли растущие деревья.
С природой можно либо бороться, либо взаимодействовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Архитекторы этих домов выбрали второе: деревья не спилены, а встроены в дизайн зданий.
Урбанизация — важный фактор так называемого обезлесивания, или вырубки леса.
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Почему бы и нам не пытаться как можно более аккуратно вписывать дома в окружающую среду?
С природой можно либо бороться, либо взаимодействовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Архитекторы этих домов выбрали второе: деревья не спилены, а встроены в дизайн зданий.
Урбанизация — важный фактор так называемого обезлесивания, или вырубки леса.
Читайте также: Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Почему бы и нам не пытаться как можно более аккуратно вписывать дома в окружающую среду?
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