» » Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. ФотоОн сделали большой вклад.

Япония – страна, которая задаёт моду на гаджеты во всём мире. Именно здесь были придуманы многие устройства от оружия до электроники, которыми пользуется весь мир. Японские изобретения проникли в современную культуру, развлечения и повседневную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что мир не был бы таким, каким он есть, без изобретений Страны восходящего солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Рикша

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Все видели эти повозки, которые тянет, взявшись за оглобли, человек. Это умное и простое изобретение называется рикшей, и оно было впервые изобретено японцами в 1860 году. В то время это был недорогой и популярный вид транспорта. А такси? Оно появилось гораздо позже.

2. Роман

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


«Повесть о Гэндзи», написанная в Японии в XI веке, считается первым романом в истории. Он был написан женщиной по имени Мурасаки Сикибу и повествует о прекрасном аристократе и его многочисленных романах.

3. Микрокомпьютер

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Sord SMP80 / 08, изобретенный и разработанный в 1972 году, был первым микрокомпьютером. Хотя он так и не пошел в массовое производство, это был большой шаг в развитии компьютеров.

4. Плеер

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Хотя подобная технология уже существовала в течение некоторого времени, Sony выяснила, как «упаковать» кассету с лентой в компактную коробку, что позволило слушать музыку на ходу. Компания назвала свое устройство «Walkman» и выпустила его в 1979 году.

5. Компакт-диски, DVD-диски и Blu-Ray

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Компакт-диски были изобретены японцами из Sony и голландцами из Philips. Компании обсудили вместе свои разработки и пришли к решению выпускать унифицированные 115-миллиметровые диски, на которые помещалось 74 минуты музыки. Позже Sony продолжила свои разработки, выпустив DVD, а также ввязалась в войну технологий против HD-DVD со своим диском Blu-Ray.

6. Эмодзи

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Именно японцев нужно поблагодарить за смайлики-эмодзи на телефоне. Созданный Сигэтака Куритой и его командой в компании NTT DoCoMo, язык идеограмм и смайликов использовался в качестве способа передачи информации и эмоций.

7. Видеокамера

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Хотя карманные устройства для записи видео существовали с 1950-х годов, Sony выпустила самую первую видеокамеру в 1983 году. Она записывала все на ленту Betamax и была намного проще, чем предыдущие способы записи фильмов.

8. Камера для телефона

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Сегодня наличие камеры на мобильном телефоне является обычным делом, но еще в 1999 году это было чем-то неслыханным. Японская компания Kyocera Corporation выпустила первый сотовый телефон с камерой VisualPhone VP-210, который мог хранить до 20 изображений в формате JPEG.

9. Карманный калькулятор

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Калькуляторы существуют уже в течение долгого времени. Но первый карманный калькулятор на микрочипе был изобретен японской компанией Busicom в 1970 году. Он назывался Busicom LE-120 Handy.

10. QR-код

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Сегодня любой может использовать QR-код, чтобы получить информацию о компании или продукте. Изначально эта технология была изобретена в 1994 году дочерней компанией Toyota под названием Denso Wave.

11. Литий-ионная батарея

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


В Японии компания Asahi Kasei проделала значительную работу над технологией перезаряжаемой литий-ионной батареи, в корне изменив ранее проведенные исследования. С помощью Sony Corporation она выпустила эту технологию на потребительский рынок.

12. CRISPR

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Хотя технически никто не «изобрел» универсальный метод редактирования генов CRISPR, в 1987 году, первыми его обнаружили Ёсидзуми Исино и его команда в Университете Осаки. К сожалению, в то время они не понимали, что они обнаружили. Однако их исследование заложило основу для будущего.

13. 3D-печать

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


3D-печать может показаться новым изобретением, но эта технология существует уже 37 лет. В 1981 году в Нагойском муниципальном промышленном научно-исследовательском институте Хидео Кодама опубликовал свою идею о быстрой системе прототипирования с использованием фотополимеров. Это была первая концепция 3D-принтера.

14. Флэш-память

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Флэш-память позволяет современным смартфонам хранить данные, такие как музыка, фотографии и видео. Фудзио Масуока, который в то время работал в Toshiba, изобрел флеш-память в 1984 году, чтобы решить проблему хранения данных даже на выключенном устройстве.

Читайте также: Изобретения японцев, которые пригодятся в каждом доме. Фото

15. Скоростной поезд

Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото


Поезда в Европе и Соединенных Штатах частично утратили свою важность после начала массового производства автомобилей. Однако в Японии все было не так. В Японии была изобретена и открыта первая высокоскоростная железнодорожная линия, а первый «поезд-пуля» отправился из Токио в Осаку в 1964 году. Это изобретение завоевало всемирную популярность, особенно в густонаселенных районах, нуждающихся в быстром массовом транзите.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: изобреения, японцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
     2017
     0

Похожие новости по теме

Изобретения японцев, которые пригодятся в каждом доме. Фото Изобретения японцев, которые пригодятся в каждом доме. Фото

Здесь думают о комфорте людей.

Величайшие изобретения, изменившие нашу планету. Фото Величайшие изобретения, изменившие нашу планету. Фото

Настоящая революция.

Это надо видеть: Сногсшибательные изобретения японцев. Фото Это надо видеть: Сногсшибательные изобретения японцев. Фото

Другой мир для жизни: крутые изобретения японцев.

Изобретения, изменившие жизнь людей в 2016 году. Фото Изобретения, изменившие жизнь людей в 2016 году. Фото

В этом году появилось множество полезных изобретений.

Изобретения второй половины XX века, раз и навсегда изменившие нашу жизнь. Фото Изобретения второй половины XX века, раз и навсегда изменившие нашу жизнь. Фото

Без этих вещей мы сейчас как без рук.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх