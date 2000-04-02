Раздел: Фоторепортажи
Изобретения японцев, навсегда изменившие мир. Фото
Он сделали большой вклад.
Япония – страна, которая задаёт моду на гаджеты во всём мире. Именно здесь были придуманы многие устройства от оружия до электроники, которыми пользуется весь мир. Японские изобретения проникли в современную культуру, развлечения и повседневную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что мир не был бы таким, каким он есть, без изобретений Страны восходящего солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Рикша
Все видели эти повозки, которые тянет, взявшись за оглобли, человек. Это умное и простое изобретение называется рикшей, и оно было впервые изобретено японцами в 1860 году. В то время это был недорогой и популярный вид транспорта. А такси? Оно появилось гораздо позже.
2. Роман
«Повесть о Гэндзи», написанная в Японии в XI веке, считается первым романом в истории. Он был написан женщиной по имени Мурасаки Сикибу и повествует о прекрасном аристократе и его многочисленных романах.
3. Микрокомпьютер
Sord SMP80 / 08, изобретенный и разработанный в 1972 году, был первым микрокомпьютером. Хотя он так и не пошел в массовое производство, это был большой шаг в развитии компьютеров.
4. Плеер
Хотя подобная технология уже существовала в течение некоторого времени, Sony выяснила, как «упаковать» кассету с лентой в компактную коробку, что позволило слушать музыку на ходу. Компания назвала свое устройство «Walkman» и выпустила его в 1979 году.
5. Компакт-диски, DVD-диски и Blu-Ray
Компакт-диски были изобретены японцами из Sony и голландцами из Philips. Компании обсудили вместе свои разработки и пришли к решению выпускать унифицированные 115-миллиметровые диски, на которые помещалось 74 минуты музыки. Позже Sony продолжила свои разработки, выпустив DVD, а также ввязалась в войну технологий против HD-DVD со своим диском Blu-Ray.
6. Эмодзи
Именно японцев нужно поблагодарить за смайлики-эмодзи на телефоне. Созданный Сигэтака Куритой и его командой в компании NTT DoCoMo, язык идеограмм и смайликов использовался в качестве способа передачи информации и эмоций.
7. Видеокамера
Хотя карманные устройства для записи видео существовали с 1950-х годов, Sony выпустила самую первую видеокамеру в 1983 году. Она записывала все на ленту Betamax и была намного проще, чем предыдущие способы записи фильмов.
8. Камера для телефона
Сегодня наличие камеры на мобильном телефоне является обычным делом, но еще в 1999 году это было чем-то неслыханным. Японская компания Kyocera Corporation выпустила первый сотовый телефон с камерой VisualPhone VP-210, который мог хранить до 20 изображений в формате JPEG.
9. Карманный калькулятор
Калькуляторы существуют уже в течение долгого времени. Но первый карманный калькулятор на микрочипе был изобретен японской компанией Busicom в 1970 году. Он назывался Busicom LE-120 Handy.
10. QR-код
Сегодня любой может использовать QR-код, чтобы получить информацию о компании или продукте. Изначально эта технология была изобретена в 1994 году дочерней компанией Toyota под названием Denso Wave.
11. Литий-ионная батарея
В Японии компания Asahi Kasei проделала значительную работу над технологией перезаряжаемой литий-ионной батареи, в корне изменив ранее проведенные исследования. С помощью Sony Corporation она выпустила эту технологию на потребительский рынок.
12. CRISPR
Хотя технически никто не «изобрел» универсальный метод редактирования генов CRISPR, в 1987 году, первыми его обнаружили Ёсидзуми Исино и его команда в Университете Осаки. К сожалению, в то время они не понимали, что они обнаружили. Однако их исследование заложило основу для будущего.
13. 3D-печать
3D-печать может показаться новым изобретением, но эта технология существует уже 37 лет. В 1981 году в Нагойском муниципальном промышленном научно-исследовательском институте Хидео Кодама опубликовал свою идею о быстрой системе прототипирования с использованием фотополимеров. Это была первая концепция 3D-принтера.
14. Флэш-память
Флэш-память позволяет современным смартфонам хранить данные, такие как музыка, фотографии и видео. Фудзио Масуока, который в то время работал в Toshiba, изобрел флеш-память в 1984 году, чтобы решить проблему хранения данных даже на выключенном устройстве.
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15. Скоростной поезд
Поезда в Европе и Соединенных Штатах частично утратили свою важность после начала массового производства автомобилей. Однако в Японии все было не так. В Японии была изобретена и открыта первая высокоскоростная железнодорожная линия, а первый «поезд-пуля» отправился из Токио в Осаку в 1964 году. Это изобретение завоевало всемирную популярность, особенно в густонаселенных районах, нуждающихся в быстром массовом транзите.
Япония – страна, которая задаёт моду на гаджеты во всём мире. Именно здесь были придуманы многие устройства от оружия до электроники, которыми пользуется весь мир. Японские изобретения проникли в современную культуру, развлечения и повседневную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что мир не был бы таким, каким он есть, без изобретений Страны восходящего солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Рикша
Все видели эти повозки, которые тянет, взявшись за оглобли, человек. Это умное и простое изобретение называется рикшей, и оно было впервые изобретено японцами в 1860 году. В то время это был недорогой и популярный вид транспорта. А такси? Оно появилось гораздо позже.
2. Роман
«Повесть о Гэндзи», написанная в Японии в XI веке, считается первым романом в истории. Он был написан женщиной по имени Мурасаки Сикибу и повествует о прекрасном аристократе и его многочисленных романах.
3. Микрокомпьютер
Sord SMP80 / 08, изобретенный и разработанный в 1972 году, был первым микрокомпьютером. Хотя он так и не пошел в массовое производство, это был большой шаг в развитии компьютеров.
4. Плеер
Хотя подобная технология уже существовала в течение некоторого времени, Sony выяснила, как «упаковать» кассету с лентой в компактную коробку, что позволило слушать музыку на ходу. Компания назвала свое устройство «Walkman» и выпустила его в 1979 году.
5. Компакт-диски, DVD-диски и Blu-Ray
Компакт-диски были изобретены японцами из Sony и голландцами из Philips. Компании обсудили вместе свои разработки и пришли к решению выпускать унифицированные 115-миллиметровые диски, на которые помещалось 74 минуты музыки. Позже Sony продолжила свои разработки, выпустив DVD, а также ввязалась в войну технологий против HD-DVD со своим диском Blu-Ray.
6. Эмодзи
Именно японцев нужно поблагодарить за смайлики-эмодзи на телефоне. Созданный Сигэтака Куритой и его командой в компании NTT DoCoMo, язык идеограмм и смайликов использовался в качестве способа передачи информации и эмоций.
7. Видеокамера
Хотя карманные устройства для записи видео существовали с 1950-х годов, Sony выпустила самую первую видеокамеру в 1983 году. Она записывала все на ленту Betamax и была намного проще, чем предыдущие способы записи фильмов.
8. Камера для телефона
Сегодня наличие камеры на мобильном телефоне является обычным делом, но еще в 1999 году это было чем-то неслыханным. Японская компания Kyocera Corporation выпустила первый сотовый телефон с камерой VisualPhone VP-210, который мог хранить до 20 изображений в формате JPEG.
9. Карманный калькулятор
Калькуляторы существуют уже в течение долгого времени. Но первый карманный калькулятор на микрочипе был изобретен японской компанией Busicom в 1970 году. Он назывался Busicom LE-120 Handy.
10. QR-код
Сегодня любой может использовать QR-код, чтобы получить информацию о компании или продукте. Изначально эта технология была изобретена в 1994 году дочерней компанией Toyota под названием Denso Wave.
11. Литий-ионная батарея
В Японии компания Asahi Kasei проделала значительную работу над технологией перезаряжаемой литий-ионной батареи, в корне изменив ранее проведенные исследования. С помощью Sony Corporation она выпустила эту технологию на потребительский рынок.
12. CRISPR
Хотя технически никто не «изобрел» универсальный метод редактирования генов CRISPR, в 1987 году, первыми его обнаружили Ёсидзуми Исино и его команда в Университете Осаки. К сожалению, в то время они не понимали, что они обнаружили. Однако их исследование заложило основу для будущего.
13. 3D-печать
3D-печать может показаться новым изобретением, но эта технология существует уже 37 лет. В 1981 году в Нагойском муниципальном промышленном научно-исследовательском институте Хидео Кодама опубликовал свою идею о быстрой системе прототипирования с использованием фотополимеров. Это была первая концепция 3D-принтера.
14. Флэш-память
Флэш-память позволяет современным смартфонам хранить данные, такие как музыка, фотографии и видео. Фудзио Масуока, который в то время работал в Toshiba, изобрел флеш-память в 1984 году, чтобы решить проблему хранения данных даже на выключенном устройстве.
Читайте также: Изобретения японцев, которые пригодятся в каждом доме. Фото
15. Скоростной поезд
Поезда в Европе и Соединенных Штатах частично утратили свою важность после начала массового производства автомобилей. Однако в Японии все было не так. В Японии была изобретена и открыта первая высокоскоростная железнодорожная линия, а первый «поезд-пуля» отправился из Токио в Осаку в 1964 году. Это изобретение завоевало всемирную популярность, особенно в густонаселенных районах, нуждающихся в быстром массовом транзите.
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