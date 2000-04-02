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Виртуальное путешествие по Тенерифе. Фото
Это - остров вечной весны.
Андрей Бортников побывал на острове Тенерифе, исследовал его вдоль и поперек и запечатлел самые свое путешествие в серии ярких и свежих фотографий. Глядя на них легко забыть о холоде и снеге за окном, но будьте осторожны — велик соблазн сразу же начать паковать чемоданы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Тот, кто выбрал Тенерифе лишь для пляжного отдыха, чертовски ошибся с направлением. На «Остров Вечной Весны» нужно лететь за природой. Она здесь разнообразна и очень живописна. Реликтовые леса, отвесные скалы, лавовые поля и «марсианские» пейзажи. Но не прогадает тот путешественник, который разбавит свой досуг посещением местных городков и деревень. Ведь колониальная архитектура острова интересна и красочна.
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Например, в бывшей столице острова — Ла-Лагуне — целый район Старого Города находится под охраной ЮНЕСКО. Время обошло его стороной, оставив всё ровно так, как было несколько сотен лет назад. Город славиться первым университетом на Канарских островах. Кроме этого, он построен вопреки всем канонам градостроительства позднего средневековья — без крепостных стен. В качестве оборонительных башен выступал окружающий город горный массив. У Ла-Лагуны есть свой шарм, которого нет на курортах. Город очень живой и яркий! Дети играют на улице в мяч, отбивая его об стену Кафедрального собора XVI века. Любопытные пенсионеры гуляют по главной площади среди пышных деревьев, обсуждая посетивших город туристов. Кто-то развалился на скамейке и читает газету. С приходом сумерек начинают подтягиваться студенты и занимать столики в любимых барах.
Андрей Бортников побывал на острове Тенерифе, исследовал его вдоль и поперек и запечатлел самые свое путешествие в серии ярких и свежих фотографий. Глядя на них легко забыть о холоде и снеге за окном, но будьте осторожны — велик соблазн сразу же начать паковать чемоданы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Тот, кто выбрал Тенерифе лишь для пляжного отдыха, чертовски ошибся с направлением. На «Остров Вечной Весны» нужно лететь за природой. Она здесь разнообразна и очень живописна. Реликтовые леса, отвесные скалы, лавовые поля и «марсианские» пейзажи. Но не прогадает тот путешественник, который разбавит свой досуг посещением местных городков и деревень. Ведь колониальная архитектура острова интересна и красочна.
Читайте также: Виртуальное путешествие в сказочную и загадочную Индию. Фото
Например, в бывшей столице острова — Ла-Лагуне — целый район Старого Города находится под охраной ЮНЕСКО. Время обошло его стороной, оставив всё ровно так, как было несколько сотен лет назад. Город славиться первым университетом на Канарских островах. Кроме этого, он построен вопреки всем канонам градостроительства позднего средневековья — без крепостных стен. В качестве оборонительных башен выступал окружающий город горный массив. У Ла-Лагуны есть свой шарм, которого нет на курортах. Город очень живой и яркий! Дети играют на улице в мяч, отбивая его об стену Кафедрального собора XVI века. Любопытные пенсионеры гуляют по главной площади среди пышных деревьев, обсуждая посетивших город туристов. Кто-то развалился на скамейке и читает газету. С приходом сумерек начинают подтягиваться студенты и занимать столики в любимых барах.
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