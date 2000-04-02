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Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. ФотоСтильно и красиво.

Даже самую маленькую ванную комнату можно превратить в уютную и функциональную. Нужно лишь продумать дизайн интерьера и практично использовать пространство. Мы собрали для вас наиболее удачные примеры того, как разместить в небольшой ванной все самое необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. Дверь со стеклянной вставкой добавит света и визуально расширит пространство.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


2.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


3. Громоздкую душевую кабину можно заменить на душ в углу комнаты со сливом в полу.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


4. Угловая ванна существенно экономит место.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


5. Яркий дизайн оживит пространство, смело выбирайте броские цвета.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


6. Смотрите также: 26 самых красивых и стильных раковин, которые украсят любой дом

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


7. При расстановке всех элементов по углам комната визуально становится просторнее.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


8. Сидячая ванна — неплохой вариант для небольшой комнаты.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


9. Отказавшись от ванны, вы можете сэкономить место в пользу просторной душевой.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


10.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото


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11. Латунные элементы и дизайн в стиле ретро даже небольшую ванную превратят в королевскую.

Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото
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 Теги: ванна, дизайн

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Сегодня, 17:09 » Автор: Анна Мартынова
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