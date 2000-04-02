Раздел: Фоторепортажи
Лучшие варианты планировки маленькой ванной комнаты. Фото
Стильно и красиво.
Даже самую маленькую ванную комнату можно превратить в уютную и функциональную. Нужно лишь продумать дизайн интерьера и практично использовать пространство. Мы собрали для вас наиболее удачные примеры того, как разместить в небольшой ванной все самое необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Дверь со стеклянной вставкой добавит света и визуально расширит пространство.
2.
3. Громоздкую душевую кабину можно заменить на душ в углу комнаты со сливом в полу.
4. Угловая ванна существенно экономит место.
5. Яркий дизайн оживит пространство, смело выбирайте броские цвета.
6. Смотрите также: 26 самых красивых и стильных раковин, которые украсят любой дом
7. При расстановке всех элементов по углам комната визуально становится просторнее.
8. Сидячая ванна — неплохой вариант для небольшой комнаты.
9. Отказавшись от ванны, вы можете сэкономить место в пользу просторной душевой.
10.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
11. Латунные элементы и дизайн в стиле ретро даже небольшую ванную превратят в королевскую.
Даже самую маленькую ванную комнату можно превратить в уютную и функциональную. Нужно лишь продумать дизайн интерьера и практично использовать пространство. Мы собрали для вас наиболее удачные примеры того, как разместить в небольшой ванной все самое необходимое, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Дверь со стеклянной вставкой добавит света и визуально расширит пространство.
2.
3. Громоздкую душевую кабину можно заменить на душ в углу комнаты со сливом в полу.
4. Угловая ванна существенно экономит место.
5. Яркий дизайн оживит пространство, смело выбирайте броские цвета.
6. Смотрите также: 26 самых красивых и стильных раковин, которые украсят любой дом
7. При расстановке всех элементов по углам комната визуально становится просторнее.
8. Сидячая ванна — неплохой вариант для небольшой комнаты.
9. Отказавшись от ванны, вы можете сэкономить место в пользу просторной душевой.
10.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
11. Латунные элементы и дизайн в стиле ретро даже небольшую ванную превратят в королевскую.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Оставьте свой комментарий