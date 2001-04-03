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Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото

Дубай во всей красе в ярких снимках. ФотоЭтот город олицетворяет роскошь.

Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью. Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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В этом посте мы постараемся понять, почему Дубай ассоциируется с роскошью. Не все в эмирате так богаты, как люди на фото ниже, но сам факт подобного богатства очень даже впечатляет!

Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
Дубай во всей красе в ярких снимках. Фото
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 Теги: Дубай, туризм

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Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
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