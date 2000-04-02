Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото

Она всегда выглядит роскошно.



Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед - самая влиятельная женщина арабского мира. Без хиджаба и паранджи. Для арабского мира ее стиль - дерзость. Бывший эмир Катара позволил своей второй жене не только снять паранджу, но и вмешаться в дела государственные, передает



Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед — вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, мать семерых (!) детей, одна из самых стильных первых леди планеты и, как бы удивительно это ни звучало — политический и общественный деятель.



История ее жизни вполне в духе восточных сказок, и если бы кто-то решил снять по биографии Мозы сериал, получилось бы, думаю, что-то в духе «Великолепного века». Только вместо Султана Сулеймана — наследный принц Катара, а вместо Хюррем — Моза, дочь видного катарского бизнесмена.







В возрасте 18 лет Мозе выпал «счастливый билет» — она познакомилась с будущим наследным принцем, однако замуж за него выходить не торопилась. Сначала она поступила в Университет Катара на факультет психологии, потом стажировалась в престижных американских университетах. А уже потом вышла замуж. Первые годы семейной жизни женщина, которую сейчас называют ни много ни мало «серым кардиналом» Персидского залива, отдала детям. Да и Катар в то время не был таким влиятельным государством в арабском мире, как сегодня. Ситуация изменилась в 1995 году. Тогда супруг Мозы совершил бескровный переворот и захватил власть в стране, свергнув собственного отца. Переворот поддержал англо-саксонский мир, о Катаре заговорили в связи с его нефтегазовым комплексом, новый эмир представил миру свою вторую жену — красивую и образованную Мозу.







Шейха Моза стала курировать гуманитарные и благотворительные программы и все чаще появляться на публике в потрясающих нарядах от ведущих модных домов мира.







В прогрессивных образах Мозы, как отмечают эксперты, нет и намека на истинную «модную ситуацию» в Катаре, где женщины ходят в абайях (черных платьях в пол), платках или никабах (черные головные уборы, закрывающие все лицо с узкой прорезью для глаз) — в общем, как и везде в арабских странах. Моза носит лишь тюрбан, а в свободное время может и в штанах прогуляться.









Мозу критикуют и в связи с агрессивной экономической политикой Катара — маленькую страну в Персидском заливе обвиняют в демпинге цен на газ и попытке захватить максимальный сегмент газового рынка во всем мире. Кроме того, Катар спонсирует радикальные группировки по всему миру, что, конечно, не очень вяжется с изысканным образом шейхи.







Шейха Моза, что является редкостью для жен правителей других стран Персидского залива, имеет ряд государственных и международных должностей, в том числе почетных: она глава катарского фонда образования, науки и общественного развития, президент Верховного совета по семейным вопросам; вице-президент Верховного совета по образованию; спецпосланник ЮНЕСКО. Моза создала Арабский демократический фонд, в который ее муж сделал первый взнос в размере 10 миллионов долларов. Главная задача фонда — содействие развитию свободных СМИ и гражданского общества.









Также Шейха Моза является инициатором создания Катарского парка наук и технологий, открытие которого состоялось в конце 2008 года. Парк привлек 225 миллионов инвестиций, в том числе от таких ведущих мировых компаний, как Microsoft, Shell и General Electric. Моза построила в пригороде Дохи, столицы Катара, «Образовательный город» — университетский городок, где лекции студентам читают ведущие профессора американских университетов.







Сама шейха Моза имеет почетные докторские звания Вирджинского Университета Содружества, Техасского A & M университета, Университета Карнеги-Мелон, Имперского Колледжа Лондона и Джорджтаунского университета. С 2010 года является дамой-командором Ордена Британской империи.









Мозе 54 года. Выглядит потрясающе. Кто-то подсчитал, что на 12 пластических операций она потратила около 2 миллионов долларов. Те, кому доводилась иметь дело с фондом шейхи, восхищаются ее трудоспособностью и целеустремленностью, отмечая ее настойчивость, властность и — представьте себе! — феминизм.



Именно один из пяти сыновей Мозы Тамим стал наследником шейха Хамада, супруга Мозы. И это очень важный штрих к ее портрету, ведь у Хамада помимо Мозы есть еще две жены, а общее количество его наследников — двадцать семь человек. Но имено Тамим в июне прошлого года стал четвертым правителем Катара, сместив своего отца. Точнее, отец сам, без переворотов и волнений передал бразды правления страной в руки сына Мозы.









После этого о влиянии, которое Моза имеет на супруга и, соответственно на дела государственные, в Катаре ходят легенды.



И не только в Катаре. Моза вошла в список 100 самых могущественных женщин мира по версии журнала «Форбс». Говорят даже, шейх Хамад женился в третий раз не по страсти, любви или выгоде, а назло Мозе, чтобы показать, что ее власть небезгранична. Но все равно ни одна другая женщина не смогла занять место Мозы, которая стала знатоком дипломатического протокола и международного этикета и, видимо, нашла «ключик» к сердцу и разуму шейха, во время правления которого маленький Катар начал процветать.



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И напоследок — пара слов о проекте шейхи Мозы под названием Educate A Child («Дай образование ребенку»). Фонд создан под патронажем Мозы с целью финансирования и организации начального образования для детей, проживающих в бедных странах, а также в зонах военных конфликтов (всего 34 страны, среди которых Чад, Бангладеш, Кения).























Шейха говорит: «Увидеть своими глазами то, как живут эти дети — это совсем не то же самое, что слышать или читать о них. (...) Эти дети вынуждены бороться за простейшие человеческие права, например, учиться и жить в нормальных условиях. Я предполагала, что школы могут испытывать недостаток учителей или оборудования. Но эти классные комнаты, их даже назвать таковыми нельзя! (...) Что бы мы ни говорили и ни делали, этого будет мало, но я хочу создать хотя бы одну школу, которая станет образчиком, стандартом. Дети этого достойны!» Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед - самая влиятельная женщина арабского мира. Без хиджаба и паранджи. Для арабского мира ее стиль - дерзость. Бывший эмир Катара позволил своей второй жене не только снять паранджу, но и вмешаться в дела государственные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед — вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, мать семерых (!) детей, одна из самых стильных первых леди планеты и, как бы удивительно это ни звучало — политический и общественный деятель.История ее жизни вполне в духе восточных сказок, и если бы кто-то решил снять по биографии Мозы сериал, получилось бы, думаю, что-то в духе «Великолепного века». Только вместо Султана Сулеймана — наследный принц Катара, а вместо Хюррем — Моза, дочь видного катарского бизнесмена.В возрасте 18 лет Мозе выпал «счастливый билет» — она познакомилась с будущим наследным принцем, однако замуж за него выходить не торопилась. Сначала она поступила в Университет Катара на факультет психологии, потом стажировалась в престижных американских университетах. А уже потом вышла замуж. Первые годы семейной жизни женщина, которую сейчас называют ни много ни мало «серым кардиналом» Персидского залива, отдала детям. Да и Катар в то время не был таким влиятельным государством в арабском мире, как сегодня. Ситуация изменилась в 1995 году. Тогда супруг Мозы совершил бескровный переворот и захватил власть в стране, свергнув собственного отца. Переворот поддержал англо-саксонский мир, о Катаре заговорили в связи с его нефтегазовым комплексом, новый эмир представил миру свою вторую жену — красивую и образованную Мозу.Шейха Моза стала курировать гуманитарные и благотворительные программы и все чаще появляться на публике в потрясающих нарядах от ведущих модных домов мира.В прогрессивных образах Мозы, как отмечают эксперты, нет и намека на истинную «модную ситуацию» в Катаре, где женщины ходят в абайях (черных платьях в пол), платках или никабах (черные головные уборы, закрывающие все лицо с узкой прорезью для глаз) — в общем, как и везде в арабских странах. Моза носит лишь тюрбан, а в свободное время может и в штанах прогуляться.Мозу критикуют и в связи с агрессивной экономической политикой Катара — маленькую страну в Персидском заливе обвиняют в демпинге цен на газ и попытке захватить максимальный сегмент газового рынка во всем мире. Кроме того, Катар спонсирует радикальные группировки по всему миру, что, конечно, не очень вяжется с изысканным образом шейхи.Шейха Моза, что является редкостью для жен правителей других стран Персидского залива, имеет ряд государственных и международных должностей, в том числе почетных: она глава катарского фонда образования, науки и общественного развития, президент Верховного совета по семейным вопросам; вице-президент Верховного совета по образованию; спецпосланник ЮНЕСКО. Моза создала Арабский демократический фонд, в который ее муж сделал первый взнос в размере 10 миллионов долларов. Главная задача фонда — содействие развитию свободных СМИ и гражданского общества.Также Шейха Моза является инициатором создания Катарского парка наук и технологий, открытие которого состоялось в конце 2008 года. Парк привлек 225 миллионов инвестиций, в том числе от таких ведущих мировых компаний, как Microsoft, Shell и General Electric. Моза построила в пригороде Дохи, столицы Катара, «Образовательный город» — университетский городок, где лекции студентам читают ведущие профессора американских университетов.Сама шейха Моза имеет почетные докторские звания Вирджинского Университета Содружества, Техасского A & M университета, Университета Карнеги-Мелон, Имперского Колледжа Лондона и Джорджтаунского университета. С 2010 года является дамой-командором Ордена Британской империи.Мозе 54 года. Выглядит потрясающе. Кто-то подсчитал, что на 12 пластических операций она потратила около 2 миллионов долларов. Те, кому доводилась иметь дело с фондом шейхи, восхищаются ее трудоспособностью и целеустремленностью, отмечая ее настойчивость, властность и — представьте себе! — феминизм.Именно один из пяти сыновей Мозы Тамим стал наследником шейха Хамада, супруга Мозы. И это очень важный штрих к ее портрету, ведь у Хамада помимо Мозы есть еще две жены, а общее количество его наследников — двадцать семь человек. Но имено Тамим в июне прошлого года стал четвертым правителем Катара, сместив своего отца. Точнее, отец сам, без переворотов и волнений передал бразды правления страной в руки сына Мозы.После этого о влиянии, которое Моза имеет на супруга и, соответственно на дела государственные, в Катаре ходят легенды.И не только в Катаре. Моза вошла в список 100 самых могущественных женщин мира по версии журнала «Форбс». Говорят даже, шейх Хамад женился в третий раз не по страсти, любви или выгоде, а назло Мозе, чтобы показать, что ее власть небезгранична. Но все равно ни одна другая женщина не смогла занять место Мозы, которая стала знатоком дипломатического протокола и международного этикета и, видимо, нашла «ключик» к сердцу и разуму шейха, во время правления которого маленький Катар начал процветать.И напоследок — пара слов о проекте шейхи Мозы под названием Educate A Child («Дай образование ребенку»). Фонд создан под патронажем Мозы с целью финансирования и организации начального образования для детей, проживающих в бедных странах, а также в зонах военных конфликтов (всего 34 страны, среди которых Чад, Бангладеш, Кения).Шейха говорит: «Увидеть своими глазами то, как живут эти дети — это совсем не то же самое, что слышать или читать о них. (...) Эти дети вынуждены бороться за простейшие человеческие права, например, учиться и жить в нормальных условиях. Я предполагала, что школы могут испытывать недостаток учителей или оборудования. Но эти классные комнаты, их даже назвать таковыми нельзя! (...) Что бы мы ни говорили и ни делали, этого будет мало, но я хочу создать хотя бы одну школу, которая станет образчиком, стандартом. Дети этого достойны!»



