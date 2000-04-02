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Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. ФотоОна всегда выглядит роскошно.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед - самая влиятельная женщина арабского мира. Без хиджаба и паранджи. Для арабского мира ее стиль - дерзость. Бывший эмир Катара позволил своей второй жене не только снять паранджу, но и вмешаться в дела государственные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед — вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, мать семерых (!) детей, одна из самых стильных первых леди планеты и, как бы удивительно это ни звучало — политический и общественный деятель.

История ее жизни вполне в духе восточных сказок, и если бы кто-то решил снять по биографии Мозы сериал, получилось бы, думаю, что-то в духе «Великолепного века». Только вместо Султана Сулеймана — наследный принц Катара, а вместо Хюррем — Моза, дочь видного катарского бизнесмена.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


В возрасте 18 лет Мозе выпал «счастливый билет» — она познакомилась с будущим наследным принцем, однако замуж за него выходить не торопилась. Сначала она поступила в Университет Катара на факультет психологии, потом стажировалась в престижных американских университетах. А уже потом вышла замуж. Первые годы семейной жизни женщина, которую сейчас называют ни много ни мало «серым кардиналом» Персидского залива, отдала детям. Да и Катар в то время не был таким влиятельным государством в арабском мире, как сегодня. Ситуация изменилась в 1995 году. Тогда супруг Мозы совершил бескровный переворот и захватил власть в стране, свергнув собственного отца. Переворот поддержал англо-саксонский мир, о Катаре заговорили в связи с его нефтегазовым комплексом, новый эмир представил миру свою вторую жену — красивую и образованную Мозу.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Шейха Моза стала курировать гуманитарные и благотворительные программы и все чаще появляться на публике в потрясающих нарядах от ведущих модных домов мира.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


В прогрессивных образах Мозы, как отмечают эксперты, нет и намека на истинную «модную ситуацию» в Катаре, где женщины ходят в абайях (черных платьях в пол), платках или никабах (черные головные уборы, закрывающие все лицо с узкой прорезью для глаз) — в общем, как и везде в арабских странах. Моза носит лишь тюрбан, а в свободное время может и в штанах прогуляться.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Мозу критикуют и в связи с агрессивной экономической политикой Катара — маленькую страну в Персидском заливе обвиняют в демпинге цен на газ и попытке захватить максимальный сегмент газового рынка во всем мире. Кроме того, Катар спонсирует радикальные группировки по всему миру, что, конечно, не очень вяжется с изысканным образом шейхи.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Шейха Моза, что является редкостью для жен правителей других стран Персидского залива, имеет ряд государственных и международных должностей, в том числе почетных: она глава катарского фонда образования, науки и общественного развития, президент Верховного совета по семейным вопросам; вице-президент Верховного совета по образованию; спецпосланник ЮНЕСКО. Моза создала Арабский демократический фонд, в который ее муж сделал первый взнос в размере 10 миллионов долларов. Главная задача фонда — содействие развитию свободных СМИ и гражданского общества.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Также Шейха Моза является инициатором создания Катарского парка наук и технологий, открытие которого состоялось в конце 2008 года. Парк привлек 225 миллионов инвестиций, в том числе от таких ведущих мировых компаний, как Microsoft, Shell и General Electric. Моза построила в пригороде Дохи, столицы Катара, «Образовательный город» — университетский городок, где лекции студентам читают ведущие профессора американских университетов.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Сама шейха Моза имеет почетные докторские звания Вирджинского Университета Содружества, Техасского A & M университета, Университета Карнеги-Мелон, Имперского Колледжа Лондона и Джорджтаунского университета. С 2010 года является дамой-командором Ордена Британской империи.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Мозе 54 года. Выглядит потрясающе. Кто-то подсчитал, что на 12 пластических операций она потратила около 2 миллионов долларов. Те, кому доводилась иметь дело с фондом шейхи, восхищаются ее трудоспособностью и целеустремленностью, отмечая ее настойчивость, властность и — представьте себе! — феминизм.

Именно один из пяти сыновей Мозы Тамим стал наследником шейха Хамада, супруга Мозы. И это очень важный штрих к ее портрету, ведь у Хамада помимо Мозы есть еще две жены, а общее количество его наследников — двадцать семь человек. Но имено Тамим в июне прошлого года стал четвертым правителем Катара, сместив своего отца. Точнее, отец сам, без переворотов и волнений передал бразды правления страной в руки сына Мозы.

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


После этого о влиянии, которое Моза имеет на супруга и, соответственно на дела государственные, в Катаре ходят легенды.

И не только в Катаре. Моза вошла в список 100 самых могущественных женщин мира по версии журнала «Форбс». Говорят даже, шейх Хамад женился в третий раз не по страсти, любви или выгоде, а назло Мозе, чтобы показать, что ее власть небезгранична. Но все равно ни одна другая женщина не смогла занять место Мозы, которая стала знатоком дипломатического протокола и международного этикета и, видимо, нашла «ключик» к сердцу и разуму шейха, во время правления которого маленький Катар начал процветать.

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И напоследок — пара слов о проекте шейхи Мозы под названием Educate A Child («Дай образование ребенку»). Фонд создан под патронажем Мозы с целью финансирования и организации начального образования для детей, проживающих в бедных странах, а также в зонах военных конфликтов (всего 34 страны, среди которых Чад, Бангладеш, Кения).

Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото
Эту женщину признают самой стильной красавицей арабского мира. Фото


Шейха говорит: «Увидеть своими глазами то, как живут эти дети — это совсем не то же самое, что слышать или читать о них. (...) Эти дети вынуждены бороться за простейшие человеческие права, например, учиться и жить в нормальных условиях. Я предполагала, что школы могут испытывать недостаток учителей или оборудования. Но эти классные комнаты, их даже назвать таковыми нельзя! (...) Что бы мы ни говорили и ни делали, этого будет мало, но я хочу создать хотя бы одну школу, которая станет образчиком, стандартом. Дети этого достойны!»
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 Теги: красота, мода

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Сегодня, 21:02 » Автор: Анна Мартынова
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