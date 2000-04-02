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Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото

Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. ФотоОни заслуживают пристального внимания.

В сети появились фотографии победителей ежегодного конкурса Smithsonian photo contest. В финал попало 60 снимков, а всего на конкурс подали 48 тысяч работ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Семь победителей отбирало жюри конкурса, а за победителя в номинации "Выбор читателей" голосовали в сети. Гран-при конкурса получил вьетнамский фотограф Тонгу Ху за снимок мужчин, завтракающих рано утром на рынке в Северном Вьетнаме.

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Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
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 Теги: фото, фотоконкурс

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Сегодня, 22:42 » Автор: Анна Мартынова
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