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Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
Они заслуживают пристального внимания.
В сети появились фотографии победителей ежегодного конкурса Smithsonian photo contest. В финал попало 60 снимков, а всего на конкурс подали 48 тысяч работ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Семь победителей отбирало жюри конкурса, а за победителя в номинации "Выбор читателей" голосовали в сети. Гран-при конкурса получил вьетнамский фотограф Тонгу Ху за снимок мужчин, завтракающих рано утром на рынке в Северном Вьетнаме.
Читайте также: Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
В сети появились фотографии победителей ежегодного конкурса Smithsonian photo contest. В финал попало 60 снимков, а всего на конкурс подали 48 тысяч работ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Семь победителей отбирало жюри конкурса, а за победителя в номинации "Выбор читателей" голосовали в сети. Гран-при конкурса получил вьетнамский фотограф Тонгу Ху за снимок мужчин, завтракающих рано утром на рынке в Северном Вьетнаме.
Читайте также: Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
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