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Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Получается отлично.
Несколько лет назад модница Джиллиан Оуэнс (Jillian Owens) из Южной Каролины решила, что хочет изменить отношение всего мира к моде. Она наблюдала за ростом числа модных домов, количеством новой и очень дорогой одежды, и её не устраивало такое положение дел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наряды становились всё дороже, условия работы для сотрудников на фабриках — всё суровее, влияние на окружающую среду — всё сильнее.
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Тогда она начала собственное расследование в местных секонд-хендах и благотворительных организациях, чтобы отыскать дешёвые наряды и дать им вторую жизнь.
Несколько лет назад модница Джиллиан Оуэнс (Jillian Owens) из Южной Каролины решила, что хочет изменить отношение всего мира к моде. Она наблюдала за ростом числа модных домов, количеством новой и очень дорогой одежды, и её не устраивало такое положение дел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наряды становились всё дороже, условия работы для сотрудников на фабриках — всё суровее, влияние на окружающую среду — всё сильнее.
Читайте также: Художник приодел древние статуи в модную одежду. Фото
Тогда она начала собственное расследование в местных секонд-хендах и благотворительных организациях, чтобы отыскать дешёвые наряды и дать им вторую жизнь.
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