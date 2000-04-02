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Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото

Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. ФотоПолучается отлично.

Несколько лет назад модница Джиллиан Оуэнс (Jillian Owens) из Южной Каролины решила, что хочет изменить отношение всего мира к моде. Она наблюдала за ростом числа модных домов, количеством новой и очень дорогой одежды, и её не устраивало такое положение дел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Наряды становились всё дороже, условия работы для сотрудников на фабриках — всё суровее, влияние на окружающую среду — всё сильнее.

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Тогда она начала собственное расследование в местных секонд-хендах и благотворительных организациях, чтобы отыскать дешёвые наряды и дать им вторую жизнь.

Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
Девушка превращает платья из сэконд-хэнда в модную одежду. Фото
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 Теги: платье, мода

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Вчера, 23:32 » Автор: Анна Мартынова
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