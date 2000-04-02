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Завораживающие виды природы Черногории. Фото

Завораживающие виды природы Черногории. Фото Так выглядит одна из самых красивых стран мира.

Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек.

Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики.

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Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.

Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Завораживающие виды природы Черногории. Фото
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 Теги: Черногория, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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