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Завораживающие виды природы Черногории. Фото
Так выглядит одна из самых красивых стран мира.
Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек.
Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики.
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Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.
Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек.
Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики.
Читайте также: "Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.
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