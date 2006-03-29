Раздел: Фоторепортажи
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Такими милыми крысы еще не были.
Эти восхитительные портреты грызунов создает 32-летний фотограф Диана Оздамар, которая живет в Монреале, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И, нет, это не страшные крысы, а совсем другие, декоративные крысы, которые сопровождают человека с давних времён, а в наше время завоевывают всё большую популярность в качестве «животных-компаньонов».
За последнее время интерес к декоративным крысам как к домашним животным значительно увеличился. Они стали более популярными, а по всему миру есть клубы любителей крыс. (Фото Diane Ozdamar):
В то время как декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами, между ними есть существенные различия. Декоративные крысы более спокойные и менее агрессивные по отношению к человеку. (Фото Diane Ozdamar):
Однако, декоративные крысы как и любые другие домашние животные могут одичать и за несколько поколений, произведенных в естественных условиях, их поведение и отношение к человеку может стать неотличимым от изначально диких крыс. С этим феноменом регулярно приходится сталкиваться любителям крыс, которые занимаются отловом колоний или семей декоративных крыс, оказавшихся на улице. (Фото Diane Ozdamar):
Дикие крысы ведут в основном ночной образ жизни, иногда отправляясь днём на поиски пищи. У одомашненных крыс это не так выражено. (Фото Diane Ozdamar):
Одомашненные крысы живут дольше, чем дикие. Это связано с тем, что декоративные крысы защищены от хищников, у них всегда есть доступ к еде, воде, убежищу и ветеринарному обслуживанию. Их средняя продолжительность жизни составляет приблизительно 2—3 года, в отличие от диких, которые в среднем живут меньше 1 года. (Фото Diane Ozdamar):
Крысы — одни из самых легкообучаемых животных. Это связано с их приспособляемостью, интеллектом и вниманием. (Фото Diane Ozdamar):
Да, крысы очень умные. Читайте про это в статье «10 самых умных животных на Земле по версии Animal Planet». (Фото Diane Ozdamar):
И всё же, если сравнивать умственные способности декоративных крыс и их диких сородичей, то преимущество принадлежит диким крысам. Скорее всего, это обусловлено тем, что для выживания в дикой природе требуется гораздо больше хитрости и смекалки, чем в домашних условиях. (Фото Diane Ozdamar):
Крысы, как и человек, всеядны. Нормальный рацион крыс состоит из злаков, круп и небольшого количества (до 10%) семян и орехов, свежих овощей и фруктов. (Фото Diane Ozdamar):
Трудно определить, когда именно крысы начали содержаться как домашние животные. Есть несколько произведений, свидетельствующих о том, что люди держали у себя декоративных крыс в XIX—XX веках. (Фото Diane Ozdamar):
Читайте также: Собаки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
В то время как во многих фильмах и книгах, как правило, подчеркивается недоброжелательность крыс, в других они выступают в роли дружелюбных домашних питомцев. Многие знают мультфильм Рататуй (2007 год). Его главного героя — Реми, Роджер Эберт описал, как усердного, милого, полного решимости и одаренного крыса. (Фото Diane Ozdamar):
Эти восхитительные портреты грызунов создает 32-летний фотограф Диана Оздамар, которая живет в Монреале, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И, нет, это не страшные крысы, а совсем другие, декоративные крысы, которые сопровождают человека с давних времён, а в наше время завоевывают всё большую популярность в качестве «животных-компаньонов».
За последнее время интерес к декоративным крысам как к домашним животным значительно увеличился. Они стали более популярными, а по всему миру есть клубы любителей крыс. (Фото Diane Ozdamar):
В то время как декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами, между ними есть существенные различия. Декоративные крысы более спокойные и менее агрессивные по отношению к человеку. (Фото Diane Ozdamar):
Однако, декоративные крысы как и любые другие домашние животные могут одичать и за несколько поколений, произведенных в естественных условиях, их поведение и отношение к человеку может стать неотличимым от изначально диких крыс. С этим феноменом регулярно приходится сталкиваться любителям крыс, которые занимаются отловом колоний или семей декоративных крыс, оказавшихся на улице. (Фото Diane Ozdamar):
Дикие крысы ведут в основном ночной образ жизни, иногда отправляясь днём на поиски пищи. У одомашненных крыс это не так выражено. (Фото Diane Ozdamar):
Одомашненные крысы живут дольше, чем дикие. Это связано с тем, что декоративные крысы защищены от хищников, у них всегда есть доступ к еде, воде, убежищу и ветеринарному обслуживанию. Их средняя продолжительность жизни составляет приблизительно 2—3 года, в отличие от диких, которые в среднем живут меньше 1 года. (Фото Diane Ozdamar):
Крысы — одни из самых легкообучаемых животных. Это связано с их приспособляемостью, интеллектом и вниманием. (Фото Diane Ozdamar):
Да, крысы очень умные. Читайте про это в статье «10 самых умных животных на Земле по версии Animal Planet». (Фото Diane Ozdamar):
И всё же, если сравнивать умственные способности декоративных крыс и их диких сородичей, то преимущество принадлежит диким крысам. Скорее всего, это обусловлено тем, что для выживания в дикой природе требуется гораздо больше хитрости и смекалки, чем в домашних условиях. (Фото Diane Ozdamar):
Крысы, как и человек, всеядны. Нормальный рацион крыс состоит из злаков, круп и небольшого количества (до 10%) семян и орехов, свежих овощей и фруктов. (Фото Diane Ozdamar):
Трудно определить, когда именно крысы начали содержаться как домашние животные. Есть несколько произведений, свидетельствующих о том, что люди держали у себя декоративных крыс в XIX—XX веках. (Фото Diane Ozdamar):
Читайте также: Собаки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
В то время как во многих фильмах и книгах, как правило, подчеркивается недоброжелательность крыс, в других они выступают в роли дружелюбных домашних питомцев. Многие знают мультфильм Рататуй (2007 год). Его главного героя — Реми, Роджер Эберт описал, как усердного, милого, полного решимости и одаренного крыса. (Фото Diane Ozdamar):
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
277
0
Оставьте свой комментарий