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Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. ФотоТакими милыми крысы еще не были.

Эти восхитительные портреты грызунов создает 32-летний фотограф Диана Оздамар, которая живет в Монреале, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

И, нет, это не страшные крысы, а совсем другие, декоративные крысы, которые сопровождают человека с давних времён, а в наше время завоевывают всё большую популярность в качестве «животных-компаньонов».

За последнее время интерес к декоративным крысам как к домашним животным значительно увеличился. Они стали более популярными, а по всему миру есть клубы любителей крыс. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


В то время как декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами, между ними есть существенные различия. Декоративные крысы более спокойные и менее агрессивные по отношению к человеку. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Однако, декоративные крысы как и любые другие домашние животные могут одичать и за несколько поколений, произведенных в естественных условиях, их поведение и отношение к человеку может стать неотличимым от изначально диких крыс. С этим феноменом регулярно приходится сталкиваться любителям крыс, которые занимаются отловом колоний или семей декоративных крыс, оказавшихся на улице. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Дикие крысы ведут в основном ночной образ жизни, иногда отправляясь днём на поиски пищи. У одомашненных крыс это не так выражено. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Одомашненные крысы живут дольше, чем дикие. Это связано с тем, что декоративные крысы защищены от хищников, у них всегда есть доступ к еде, воде, убежищу и ветеринарному обслуживанию. Их средняя продолжительность жизни составляет приблизительно 2—3 года, в отличие от диких, которые в среднем живут меньше 1 года. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Крысы — одни из самых легкообучаемых животных. Это связано с их приспособляемостью, интеллектом и вниманием. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Да, крысы очень умные. Читайте про это в статье «10 самых умных животных на Земле по версии Animal Planet». (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


И всё же, если сравнивать умственные способности декоративных крыс и их диких сородичей, то преимущество принадлежит диким крысам. Скорее всего, это обусловлено тем, что для выживания в дикой природе требуется гораздо больше хитрости и смекалки, чем в домашних условиях. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Крысы, как и человек, всеядны. Нормальный рацион крыс состоит из злаков, круп и небольшого количества (до 10%) семян и орехов, свежих овощей и фруктов. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


Трудно определить, когда именно крысы начали содержаться как домашние животные. Есть несколько произведений, свидетельствующих о том, что люди держали у себя декоративных крыс в XIX—XX веках. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото


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В то время как во многих фильмах и книгах, как правило, подчеркивается недоброжелательность крыс, в других они выступают в роли дружелюбных домашних питомцев. Многие знают мультфильм Рататуй (2007 год). Его главного героя — Реми, Роджер Эберт описал, как усердного, милого, полного решимости и одаренного крыса. (Фото Diane Ozdamar):

Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
Грызуны стали героями необычного фотопроекта. Фото
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 Теги: грызуны, фотопроект

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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