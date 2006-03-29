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Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. ФотоПеремены к лучшему.

Что делает женщина, которая хочет радикально изменить свою жизнь и начать всё с чистого листа? Конечно, идёт к парикмахеру и меняет причёску! Длинные волосы можно обрезать очень коротко или вовсе покрасить в непривычный цвет. И кто сказал, что длинные волосы всегда смотрятся лучше коротких? Эти 20 смелых женщин доказывают своим примером, что не стоит бояться перемен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Коротка стрижка сделала её ещё моложе

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


На такие радикальные перемены решится не каждая

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Смена имиджа сильной женщины

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Длинные или короткие? Определённо короткие!

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Новая причёска ещё сильнее подчёркивает её завораживающие глаза

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Стильный боб добавляет элегантности

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Эта девушка пожертвовала свои волосы в Фонд по борьбе с раком

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Поразительно, как одна лишь причёска может изменить внешний вид

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Она приняла сложное решение и не прогадала!

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Жизнь слишком коротка, чтобы провести её со скучной причёской

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Кардинальная смена имиджа

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Поразительное сходство с Энн Хэтэуэй, сыгравшей роль Фантины в «Отверженных»

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Новый, красивый и свежий цвет

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Кто сказал, что кудряшки красиво смотрятся лишь на длинных волосах?

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Полное изменение — лучшее изменение!

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Новые волосы — новая жизнь!

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Новая причёска отлично подчёркивает форму её лица

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Забудьте про классическую стрижку

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


Разве с короткими волосами не лучше?

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото


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Перемены хороши в любом возрасте

Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото
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 Теги: стрижка, красота

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Сегодня, 14:30 » Автор: Анна Мартынова
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