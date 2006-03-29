Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие перевоплощения девушек, решившихся на смену имиджа. Фото
Перемены к лучшему.
Что делает женщина, которая хочет радикально изменить свою жизнь и начать всё с чистого листа? Конечно, идёт к парикмахеру и меняет причёску! Длинные волосы можно обрезать очень коротко или вовсе покрасить в непривычный цвет. И кто сказал, что длинные волосы всегда смотрятся лучше коротких? Эти 20 смелых женщин доказывают своим примером, что не стоит бояться перемен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Коротка стрижка сделала её ещё моложе
На такие радикальные перемены решится не каждая
Смена имиджа сильной женщины
Длинные или короткие? Определённо короткие!
Новая причёска ещё сильнее подчёркивает её завораживающие глаза
Стильный боб добавляет элегантности
Эта девушка пожертвовала свои волосы в Фонд по борьбе с раком
Поразительно, как одна лишь причёска может изменить внешний вид
Она приняла сложное решение и не прогадала!
Жизнь слишком коротка, чтобы провести её со скучной причёской
Кардинальная смена имиджа
Поразительное сходство с Энн Хэтэуэй, сыгравшей роль Фантины в «Отверженных»
Новый, красивый и свежий цвет
Кто сказал, что кудряшки красиво смотрятся лишь на длинных волосах?
Полное изменение — лучшее изменение!
Новые волосы — новая жизнь!
Новая причёска отлично подчёркивает форму её лица
Забудьте про классическую стрижку
Разве с короткими волосами не лучше?
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Перемены хороши в любом возрасте
Что делает женщина, которая хочет радикально изменить свою жизнь и начать всё с чистого листа? Конечно, идёт к парикмахеру и меняет причёску! Длинные волосы можно обрезать очень коротко или вовсе покрасить в непривычный цвет. И кто сказал, что длинные волосы всегда смотрятся лучше коротких? Эти 20 смелых женщин доказывают своим примером, что не стоит бояться перемен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Коротка стрижка сделала её ещё моложе
На такие радикальные перемены решится не каждая
Смена имиджа сильной женщины
Длинные или короткие? Определённо короткие!
Новая причёска ещё сильнее подчёркивает её завораживающие глаза
Стильный боб добавляет элегантности
Эта девушка пожертвовала свои волосы в Фонд по борьбе с раком
Поразительно, как одна лишь причёска может изменить внешний вид
Она приняла сложное решение и не прогадала!
Жизнь слишком коротка, чтобы провести её со скучной причёской
Кардинальная смена имиджа
Поразительное сходство с Энн Хэтэуэй, сыгравшей роль Фантины в «Отверженных»
Новый, красивый и свежий цвет
Кто сказал, что кудряшки красиво смотрятся лишь на длинных волосах?
Полное изменение — лучшее изменение!
Новые волосы — новая жизнь!
Новая причёска отлично подчёркивает форму её лица
Забудьте про классическую стрижку
Разве с короткими волосами не лучше?
Читайте также: Впечатляющие перевоплощения актеров с помощью грима. Фото
Перемены хороши в любом возрасте
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