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История миллиардера, променявшего богатство на жизнь фермера. Фото
Теперь он гораздо счастливее, чем прежде.
После выхода в свет книги "Будда-миллиардер" мир узнал о необычной судьбе Дариела Гарнера - именно он является прототипом главного героя книги. Дариел был одним из самых богатых людей Америки, а потом его как будто подменили: сейчас он живет на пособие от государства, но утверждает, что при этом никогда не был так счастлив, как сейчас. Так что же случилось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
История Дариела Гарнела (Dariel Garner) получила огласку только после выхода книги "Billionaire Buddha", которую написала девушка Дариела. Они живут вместе в небольшом домике, где самостоятельно выращивают еду для себя, вместе участвуют в разнообразных социальных акциях, направленных против капитализма и проповедуют простой фермерский образ жизни. В подтянутом улыбающемся Дариеле невозможно узнать бывшего миллиардера. Тогда он был невероятно толстым, редко улыбался и почти никогда не замечал людей вокруг.
В распоряжении Дариела было более 40 огромным компаний на 4 континентах. Он руководил второй по величине агрокомпанией в США, поставляющей свою продукцию в Мексику, занимался разработками программного обеспечения банков США, выкупал поля для гольфа, горнолыжные курорты, парки развлечений, руководил компаниями по выпуску лечебной косметики - его доходы исчислялись сотнями миллионов. А сейчас ему 67 лет, и весь его доход - это 900 долларов пособия от государства.
"Я никогда не был так счастлив, как сегодня, - улыбается Дариел. - Сегодня я беден, но у меня есть гораздо больше, чем когда-либо. Каждый день я просыпаюсь с радостью, я счастлив, что меня окружает именно эта жизнь и эти люди. Я общаюсь с природой, с другими людьми, и это именно то, чего мне не хватало, когда я был богат."
В то время Дариел весил 166 кг, так что однажды его доктор сказал ему: "Ты знаешь, Дариел, я тебе по-настоящему завидую. Я представляю, как ты в старости стоишь на своей веранде где-нибудь на курорте, с коктейлем в руке, рядом твоя красивая жена... одна проблема - ты не доживешь до старости."
Это заявление повергло Дариелa в депрессию. Он замкнулся и стал еще больше налегать на еду. Как-то раз, приехав на очередной курорт, хозяйка заведения аккуратно коснулась плеча Дариела, чтобы показать ему его столик. В этот момент мужчина понял, что на самом деле богатых людей не приятно касаться - они как отдельная каста, небожители, к которым даже не приближаются, не то чтобы касаться. А ему вдруг захотелось, чтобы не было этой пропасти между ним и людьми. "Это было как прикосновение Господа, - вспоминает Дариел, - Я понял, что я тоже могу любить и быть любимым. Я был ошарашен."
На следующее утро Дариел сел на диету. "Я решил начать жить." Он стал много думать и анализировать свою жизнь. Решив лично пописать зарплатные счета своим работникам, он внезапно увидел, что многие из них за год зарабатывали столько, сколько он получал за час. Это повергло его в шок. А однажды он услышал, как его жена сказала кому-то, кто только что зашел в их дом: "Вы не узнаете Дариела, он стал намного проще и дружелюбнее, оказывается, у него тоже есть сердце." "А я-то думал, что у меня ВСЕГДА было сердце," - удивился тогда мужчина.
Со временем Дариел созрел на кардинальные решения, полностью изменившие его жизнь. Он развелся с женой, перевел свои деньги на благотворительный фонд, часть денег потратил на восстановление одного из небольших городков в Калифорнии, и поселился там неподалеку, начав вести собственной хозяйство. Он начал читать книги, стал заниматься спортом и внимательнее следить за своим здоровьем, увлекся духовными практиками и наукой. Тогда же он встретил Риверу Сан, которая впоследствии и написала книгу "Будда-миллиардер."
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"За это время я встретил так много разных людей, с которыми бы никогда в жизни не пересекся, если бы продолжал жить, будучи закрытым за стеной денег. Тогда я задыхался от одиночества."
После выхода в свет книги "Будда-миллиардер" мир узнал о необычной судьбе Дариела Гарнера - именно он является прототипом главного героя книги. Дариел был одним из самых богатых людей Америки, а потом его как будто подменили: сейчас он живет на пособие от государства, но утверждает, что при этом никогда не был так счастлив, как сейчас. Так что же случилось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
История Дариела Гарнела (Dariel Garner) получила огласку только после выхода книги "Billionaire Buddha", которую написала девушка Дариела. Они живут вместе в небольшом домике, где самостоятельно выращивают еду для себя, вместе участвуют в разнообразных социальных акциях, направленных против капитализма и проповедуют простой фермерский образ жизни. В подтянутом улыбающемся Дариеле невозможно узнать бывшего миллиардера. Тогда он был невероятно толстым, редко улыбался и почти никогда не замечал людей вокруг.
В распоряжении Дариела было более 40 огромным компаний на 4 континентах. Он руководил второй по величине агрокомпанией в США, поставляющей свою продукцию в Мексику, занимался разработками программного обеспечения банков США, выкупал поля для гольфа, горнолыжные курорты, парки развлечений, руководил компаниями по выпуску лечебной косметики - его доходы исчислялись сотнями миллионов. А сейчас ему 67 лет, и весь его доход - это 900 долларов пособия от государства.
"Я никогда не был так счастлив, как сегодня, - улыбается Дариел. - Сегодня я беден, но у меня есть гораздо больше, чем когда-либо. Каждый день я просыпаюсь с радостью, я счастлив, что меня окружает именно эта жизнь и эти люди. Я общаюсь с природой, с другими людьми, и это именно то, чего мне не хватало, когда я был богат."
В то время Дариел весил 166 кг, так что однажды его доктор сказал ему: "Ты знаешь, Дариел, я тебе по-настоящему завидую. Я представляю, как ты в старости стоишь на своей веранде где-нибудь на курорте, с коктейлем в руке, рядом твоя красивая жена... одна проблема - ты не доживешь до старости."
Это заявление повергло Дариелa в депрессию. Он замкнулся и стал еще больше налегать на еду. Как-то раз, приехав на очередной курорт, хозяйка заведения аккуратно коснулась плеча Дариела, чтобы показать ему его столик. В этот момент мужчина понял, что на самом деле богатых людей не приятно касаться - они как отдельная каста, небожители, к которым даже не приближаются, не то чтобы касаться. А ему вдруг захотелось, чтобы не было этой пропасти между ним и людьми. "Это было как прикосновение Господа, - вспоминает Дариел, - Я понял, что я тоже могу любить и быть любимым. Я был ошарашен."
На следующее утро Дариел сел на диету. "Я решил начать жить." Он стал много думать и анализировать свою жизнь. Решив лично пописать зарплатные счета своим работникам, он внезапно увидел, что многие из них за год зарабатывали столько, сколько он получал за час. Это повергло его в шок. А однажды он услышал, как его жена сказала кому-то, кто только что зашел в их дом: "Вы не узнаете Дариела, он стал намного проще и дружелюбнее, оказывается, у него тоже есть сердце." "А я-то думал, что у меня ВСЕГДА было сердце," - удивился тогда мужчина.
Со временем Дариел созрел на кардинальные решения, полностью изменившие его жизнь. Он развелся с женой, перевел свои деньги на благотворительный фонд, часть денег потратил на восстановление одного из небольших городков в Калифорнии, и поселился там неподалеку, начав вести собственной хозяйство. Он начал читать книги, стал заниматься спортом и внимательнее следить за своим здоровьем, увлекся духовными практиками и наукой. Тогда же он встретил Риверу Сан, которая впоследствии и написала книгу "Будда-миллиардер."
Читайте также: 85-летнего дедушку-фермера превратили в супермодель. Фото
"За это время я встретил так много разных людей, с которыми бы никогда в жизни не пересекся, если бы продолжал жить, будучи закрытым за стеной денег. Тогда я задыхался от одиночества."
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