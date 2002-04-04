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Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото

Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото Фотографии выполнены в сюрреалистическом стиле.

Эрик Йоханссон (Erik Johansson) — молодой фотограф и художник из Швеции, который с помощью фотоаппарата и графических редакторов создает неповторимые образы и невероятные сюжеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Представляем вашему вниманию подборку из 13 наиболее впечатляющих работ Эрика.

Эрику Йоханссону всего 25 лет, но у него уже присутствует свой стиль. Он стирает грань между реальностью и фантазией, тем самым делая свои работы уникальными. Он работает в основном над собственными проектами, но не отказывается и от коммерческих.

На своем сайте Эрик пишет: «Фотография для меня — это только возможность собрать материал для реализации идей моего воображения. Я в восторге от вещей, которые окружают меня в повседневной жизни, и от их характеристик. Каждый новый проект — это новый поединок, и моя цель — выполнить его как можно реалистичнее».

Эрик любит экспериментировать. Он часто создает автопортреты в абсолютно фантастической обстановке. Приглядитесь внимательно: худощавый блондин, который присутствует на нескольких фотографиях, — это сам автор.

Работы мастера сложно назвать фотографиями — это скорее картины, созданные на основе простых на первый взгляд фоторабот. «Картины» Эрика обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.

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Своими источниками вдохновения Йоханссон считает Сальвадора Дали и Рене Магритта. Но в его работах гораздо более заметно влияние Мориса Эшера и Роба Гонсалеса.

Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
Невероятные работы молодого фотографа из Швеции. Фото
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 Теги: сюрреализм, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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