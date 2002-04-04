Раздел: Фоторепортажи
Недавние научные открытия, способные изменить мир. Фото
От этих открытий зависит наше будущее.
Наука не стоит на месте. Каждый год ученые делают десятки новых открытий, изменяя представление окружающих о, казалось бы, привычных вещах. А некоторые открытия и вовсе делают доступными невиданные ранее горизонты. Вот и сейчас речь как раз о таких, каждое из которых было сделано в прошлом году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Взрыв, который «видно» за сто миллионов световых лет
Открытие, которое поставили на первое место по важности в 2017 году почти все крупные научные издания, в том числе популярные журналы Nature и Science. Речь о фиксации гравитационной волны, появившейся в результате слияния двух нейтронных звезд. Явление было зафиксировано на оборудовании LIGO в США и Virgo в Италии 17 августа 2017 года.
Столкновение звезд случилось примерно на 130 млн св.л от Земли в созвездии Гидры. Зафиксировано колоссальное явление было не только в гравитационных волнах, но также и в радиоволнах. Важность открытия заключается в том, что теперь опыт фиксации ученые смогут применить и к другим автономическим явлениям. Ранее удавалось делать тоже самое только с черными дырами.
2. «Интернет», который невозможно хакнуть
В июне 2017 года была осуществлена первая сверхдальняя квантовая телепортация. Открытие сделали китайские ученые, которые смогли передать поляризацию фотона с Земли на спутник, а затем еще несколько раз успешно повторили проделанное. Максимальная дальность передачи составила 1400 км. Важность достижения заключается в том, что в ближайшему будущем квантовая телепортация может помочь создать принципиально новые технологии связи, в том числе так называемый «квантовый интернет».
3. Айсберг, который мы заслужили
В июле уходящего года от ледника за номер-названием Ларсен С откололась огромная глыба льда, айсберг А-68А, который сразу же вошел в топ-10 по величине наблюдаемых айсбергов при помощи спутников. Глыба льда оказалась в океане. Ее площадь составляет 6 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь европейских городов с населением в 1.5-2.5 млн жителей в среднем составляет 350-400 квадратных километров.
В результате откола площадь ледника Ларсен С сократилась на 12 процентов. Толщина отколовшегося айсберга составляет (в среднем) 190 метров, а в некоторых местах достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды – 30 метров. Масса – порядка триллиона тонн. Объем льдины превышает 1155 кубических километров. Ученые проверили, мамонтят на айсберге нет.
4. Самый древний человек
До недавнего времени было принято считать, что первые люди появились в Африке. Произошло это примерно 200 тысяч лет тому назад. Однако в этом году выяснилось, что старейшие люди, а именно Homo sapiens, появились 300 тысяч лет тому назад. Установить это удалось благодаря изучению черепа, который был найден учеными еще в 1961 году в Марокко. Тогда его приняли за череп неандертальца. Тем не менее, найденные черепа несколько отличаются от черепов современного человека.
5. Самый далекий гость Солнечной системы
О том, что Солнечную систему могут посетить космические тела из других уголков космоса, ученые догадывались всегда. Однако на протяжении всего времени наблюдения небесных сфер все это оставалось не более, чем теорией. Изменилось это только в 2017 году, когда астрономы действительно смогли зарегистрировать прибытие одного такого «пришельца». Им стал огромный астероид. Обнаружил его гавайский телескоп Pan-STARRS. Назвали небесное тело Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «разведчик».
Оумуамуа имеет достаточно необычную форму, он похож на сигару. Его длина составляет около 400 метров. Примерная плотность тела – 6 тысяч кг на кубометр. Это в 6 раз плотнее воды. Скорость движения тела составляет 26 км\с. Идет он по незамкнутой гиперболической орбите.
6. Ножницы для ДНК
Уходящий год принес и самые эффективные ножницы для ДНК - CRISPR-Cas9 - инструмент, который позволяет вносить изменения в код направленно с высочайшей точностью и без ошибок. В этом году ножницы показали свою эффективность уже несколько раз. Создателям CRISPR-Cas9 пророчат Нобелевскую премию.
Именно с помощью этого инструмента ученым удалось в уходящем году вырезать ген с мутацией у жизнеспособного человеческого эмбриона. Удалена была опасная мутация, которая вызывает заболевание сердца, встречающееся у одного из 500 человек. Эксперимент был успешным в 42 из 58 случаев. Важно, что ученым удалось доказать безопасность техники. Использование CRISPR-Cas9 не принесло эмбрион новых опасных мутаций.
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7. Корректор ошибок ДНК
Несмотря на все указанное выше, генетические ножницы CRISPR-Cas9 не идеальны. Главная их проблема в том, что после использования ученым приходится «склеивать» ДНК, что может стать причиной непредвиденных последствий. Коллектив биологов под руководством доктора Дэвида Лю в 2017 году создал другую технику, позволяющую вносить коррективы в ДНК не разрезая их. Она позволяет менять ошибочные образования, а не вырезать их. Ученым удалось создать фермент, который может заменять и изменять 2 из 4 элементов ДНК. В этом же году китайские ученые смогли успешно провести замену опасной мутации у эмбриона человека.
Наука не стоит на месте. Каждый год ученые делают десятки новых открытий, изменяя представление окружающих о, казалось бы, привычных вещах. А некоторые открытия и вовсе делают доступными невиданные ранее горизонты. Вот и сейчас речь как раз о таких, каждое из которых было сделано в прошлом году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Взрыв, который «видно» за сто миллионов световых лет
Открытие, которое поставили на первое место по важности в 2017 году почти все крупные научные издания, в том числе популярные журналы Nature и Science. Речь о фиксации гравитационной волны, появившейся в результате слияния двух нейтронных звезд. Явление было зафиксировано на оборудовании LIGO в США и Virgo в Италии 17 августа 2017 года.
Столкновение звезд случилось примерно на 130 млн св.л от Земли в созвездии Гидры. Зафиксировано колоссальное явление было не только в гравитационных волнах, но также и в радиоволнах. Важность открытия заключается в том, что теперь опыт фиксации ученые смогут применить и к другим автономическим явлениям. Ранее удавалось делать тоже самое только с черными дырами.
2. «Интернет», который невозможно хакнуть
В июне 2017 года была осуществлена первая сверхдальняя квантовая телепортация. Открытие сделали китайские ученые, которые смогли передать поляризацию фотона с Земли на спутник, а затем еще несколько раз успешно повторили проделанное. Максимальная дальность передачи составила 1400 км. Важность достижения заключается в том, что в ближайшему будущем квантовая телепортация может помочь создать принципиально новые технологии связи, в том числе так называемый «квантовый интернет».
3. Айсберг, который мы заслужили
В июле уходящего года от ледника за номер-названием Ларсен С откололась огромная глыба льда, айсберг А-68А, который сразу же вошел в топ-10 по величине наблюдаемых айсбергов при помощи спутников. Глыба льда оказалась в океане. Ее площадь составляет 6 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь европейских городов с населением в 1.5-2.5 млн жителей в среднем составляет 350-400 квадратных километров.
В результате откола площадь ледника Ларсен С сократилась на 12 процентов. Толщина отколовшегося айсберга составляет (в среднем) 190 метров, а в некоторых местах достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды – 30 метров. Масса – порядка триллиона тонн. Объем льдины превышает 1155 кубических километров. Ученые проверили, мамонтят на айсберге нет.
4. Самый древний человек
До недавнего времени было принято считать, что первые люди появились в Африке. Произошло это примерно 200 тысяч лет тому назад. Однако в этом году выяснилось, что старейшие люди, а именно Homo sapiens, появились 300 тысяч лет тому назад. Установить это удалось благодаря изучению черепа, который был найден учеными еще в 1961 году в Марокко. Тогда его приняли за череп неандертальца. Тем не менее, найденные черепа несколько отличаются от черепов современного человека.
5. Самый далекий гость Солнечной системы
О том, что Солнечную систему могут посетить космические тела из других уголков космоса, ученые догадывались всегда. Однако на протяжении всего времени наблюдения небесных сфер все это оставалось не более, чем теорией. Изменилось это только в 2017 году, когда астрономы действительно смогли зарегистрировать прибытие одного такого «пришельца». Им стал огромный астероид. Обнаружил его гавайский телескоп Pan-STARRS. Назвали небесное тело Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «разведчик».
Оумуамуа имеет достаточно необычную форму, он похож на сигару. Его длина составляет около 400 метров. Примерная плотность тела – 6 тысяч кг на кубометр. Это в 6 раз плотнее воды. Скорость движения тела составляет 26 км\с. Идет он по незамкнутой гиперболической орбите.
6. Ножницы для ДНК
Уходящий год принес и самые эффективные ножницы для ДНК - CRISPR-Cas9 - инструмент, который позволяет вносить изменения в код направленно с высочайшей точностью и без ошибок. В этом году ножницы показали свою эффективность уже несколько раз. Создателям CRISPR-Cas9 пророчат Нобелевскую премию.
Именно с помощью этого инструмента ученым удалось в уходящем году вырезать ген с мутацией у жизнеспособного человеческого эмбриона. Удалена была опасная мутация, которая вызывает заболевание сердца, встречающееся у одного из 500 человек. Эксперимент был успешным в 42 из 58 случаев. Важно, что ученым удалось доказать безопасность техники. Использование CRISPR-Cas9 не принесло эмбрион новых опасных мутаций.
Читайте также: Научные достижения, способные навсегда изменить мир. Фото
7. Корректор ошибок ДНК
Несмотря на все указанное выше, генетические ножницы CRISPR-Cas9 не идеальны. Главная их проблема в том, что после использования ученым приходится «склеивать» ДНК, что может стать причиной непредвиденных последствий. Коллектив биологов под руководством доктора Дэвида Лю в 2017 году создал другую технику, позволяющую вносить коррективы в ДНК не разрезая их. Она позволяет менять ошибочные образования, а не вырезать их. Ученым удалось создать фермент, который может заменять и изменять 2 из 4 элементов ДНК. В этом же году китайские ученые смогли успешно провести замену опасной мутации у эмбриона человека.
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