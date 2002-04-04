Раздел: Фоторепортажи
Семнадцать причин побывать в Черногории. Фото
Из этой страны привозят незабываемые воспоминания.
Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек. Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики.
Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.
Рассвет на побережье Боко-Которского залива. Даже утро понедельника будет прекрасным, если оно начнется здесь. © Alice Svane
Все оттенки зеленого в летней палитре национального парка Дурмитор. © thebalkanbackpacker
Безмятежная пристань городка Пераст. © Jackmalipan
Инопланетные пейзажи Чертова озера (Vražje Jezero). © Yiannis Adamopoulos
Лабиринт улочек приморского города. Заблудиться здесь легко, но приятно. © Diana Vladimirova
Острова Святого Георгия и Богородицы на утесе в самом сердце Боко-Которского залива. © Ilia Khodos
Деревушка, затерянная в горах на севере страны. © Rasica
Такой паркинг на побережье Черногории встречается чаще обычного. © Dmitry Kushch
Даже плохая погода этому краю к лицу: ненастный день на Скадарском озере. © Jonathan Andrew
Черногория — настоящая котострана! Здесь очень любят усатых и не существует такого понятия, как «бездомное животное»: если кот на улице, значит он общий и о нем заботятся все жители. © Sarah Vickers
Ферма мидий в районе города Пераст. Мидии, конечно, потом съедят, но расти в такой красоте им определенно повезло. © SvetaKhovrina
В пустынном и диком краю на севере страны можно пройти десятки километров, не встретив ни одного человека. © Radisa Zivkovic
Солнечное утро отражается в водах Черного озера. © Leonid Tit
Остров-отель Святой Стефан на Адриатическом побережье. © Dvrcan
Лазурные воды горной реки Тара. © SvetaKhovrina
Автомобильный мост Джурджевича через реку Тару. Тем, кто боится высоты, здесь лучше не смотреть вниз — высота моста 172 метра, а под ним ущелье и быстрые воды реки. © Dragan Todorović
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Трновацко озеро в форме сердца. Даже природа признается в любви этой маленькой, но очень разнообразной и прекрасной стране. © nasbiro
Черногорию можно смело назвать планетой Земля в миниатюре — настолько эта маленькая страна на юге Балканского полуострова разнообразна по красоте своей природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Здесь есть все: заснеженные вершины гор, лазурное Адриатическое море, горные озера, шумные водопады, нетронутые леса, каньоны быстрых рек. Эта страна для тех, кто устал от суеты и шума больших городов, здесь никто никуда не торопится — дремлют в тени гор прибрежные городки, коты на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, рыбацкие лодки покачиваются на прозрачных волнах Адриатики.
Мы уверены, что в Черногории обретаешь особое состояние спокойствия, наводишь порядок в своей голове, оставляя только самые добрые мысли, от которых на душе легко и радостно, потому что невозможно грустить в крае, полном такой сказочной красоты.
Рассвет на побережье Боко-Которского залива. Даже утро понедельника будет прекрасным, если оно начнется здесь. © Alice Svane
Все оттенки зеленого в летней палитре национального парка Дурмитор. © thebalkanbackpacker
Безмятежная пристань городка Пераст. © Jackmalipan
Инопланетные пейзажи Чертова озера (Vražje Jezero). © Yiannis Adamopoulos
Лабиринт улочек приморского города. Заблудиться здесь легко, но приятно. © Diana Vladimirova
Острова Святого Георгия и Богородицы на утесе в самом сердце Боко-Которского залива. © Ilia Khodos
Деревушка, затерянная в горах на севере страны. © Rasica
Такой паркинг на побережье Черногории встречается чаще обычного. © Dmitry Kushch
Даже плохая погода этому краю к лицу: ненастный день на Скадарском озере. © Jonathan Andrew
Черногория — настоящая котострана! Здесь очень любят усатых и не существует такого понятия, как «бездомное животное»: если кот на улице, значит он общий и о нем заботятся все жители. © Sarah Vickers
Ферма мидий в районе города Пераст. Мидии, конечно, потом съедят, но расти в такой красоте им определенно повезло. © SvetaKhovrina
В пустынном и диком краю на севере страны можно пройти десятки километров, не встретив ни одного человека. © Radisa Zivkovic
Солнечное утро отражается в водах Черного озера. © Leonid Tit
Остров-отель Святой Стефан на Адриатическом побережье. © Dvrcan
Лазурные воды горной реки Тара. © SvetaKhovrina
Автомобильный мост Джурджевича через реку Тару. Тем, кто боится высоты, здесь лучше не смотреть вниз — высота моста 172 метра, а под ним ущелье и быстрые воды реки. © Dragan Todorović
Читайте также: Двадцать причин побывать в Китае. Фото
Трновацко озеро в форме сердца. Даже природа признается в любви этой маленькой, но очень разнообразной и прекрасной стране. © nasbiro
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