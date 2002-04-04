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Раздел: Фоторепортажи  
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Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото

Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. ФотоЭтот город никогда не спит.

Фотограф Хавьер Портела (Xavier Portela) запечатлел бурлящую жизнь Нью-Йорка через множество вывесок, горящих разными цветами. Даже если вы заядлый жаворонок, все равно, глядя на фото хочется окунуться в этот мир развлечений и ночной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
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 Теги: Нью-Йорк, туризм

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Сегодня, 14:19 » Автор: Анна Мартынова
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