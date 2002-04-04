Раздел: Фоторепортажи
Огни Нью-Йорка в ярком фотопроекте. Фото
Этот город никогда не спит.
Фотограф Хавьер Портела (Xavier Portela) запечатлел бурлящую жизнь Нью-Йорка через множество вывесок, горящих разными цветами. Даже если вы заядлый жаворонок, все равно, глядя на фото хочется окунуться в этот мир развлечений и ночной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Ночной Париж в мрачном фотопроекте. Фото
Фотограф Хавьер Портела (Xavier Portela) запечатлел бурлящую жизнь Нью-Йорка через множество вывесок, горящих разными цветами. Даже если вы заядлый жаворонок, все равно, глядя на фото хочется окунуться в этот мир развлечений и ночной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Ночной Париж в мрачном фотопроекте. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
586
0
Оставьте свой комментарий