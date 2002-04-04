Раздел: Фоторепортажи
Роскошные дома миллиардеров, которые можно купить. Фото
Здесь есть все для роскошной жизни.
Майкл Делл и другие миллиардеры распродают свои имения. Что скрывают особняки за сотни миллионов долларов?
Уоррен Баффет живет в одном и том же доме с 1958 года, а вот другие миллиардеры меняют дома так же часто, как мы заменяем лампочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Большинство объектов недвижимости, принадлежащих миллиардерам и выставленных сегодня на продажу, были приобретены ими или достроены в течение последних пяти лет, а в некоторых из зданий даже никто и не жил. Риэлторы объясняют такую тягу к перемене мест у самых состоятельных клиентов просто: они всегда стремятся заполучить все самое лучшее.
Майкл Делл, Dell Computers (состояние — $22,7 млрд)
Что продает: мексиканскую виллу в средиземноморском стиле площадью 9000 кв. м с пятью спальнями, шестью полноценными ванными комнатами и террасами общей площадью 4700 кв. м.
Из окон виллы открывается вид на Калифорнийский залив, вместе с имением продается коллекция работ латиноамериканских и мексиканских художников.
Цена: $18,5 млн.
Томас Талл, продюсер (состояние — $1,1 млрд)
Что продает: имение в Калифорнии общей площадью 13 га с особняком площадью 32 000 кв. м (12 спален и 18 ванных комнат). В придачу к особняку идут органическая ферма, частный музей и сад, воссоздающий картины Моне.
Цена: $85 млн.
Джефф Грин, инвестор (состояние — $3,8 млрд)
Что продает: имение Palazzo di Amore в Беверли-Хиллз площадью 10 га с особняком на 12 спален. Гараж имения рассчитан на 27 автомобилей, в доме есть зона для боулинга и бальная комната, а на территории разбит виноградник.
Цена: $129 млн.
Петра Стант (дочь основателя «Формулы-1» Берни Экклстоуна с состоянием $3,5 млрд)
Что продает: особняк The Manor в Калифорнии площадью 56 500 кв. м с 14 спальнями и 27 ванными комнатами. Всего в особняке 123 комнаты, есть также салон-парикмахерская и зона спа.
Цена: $200 млн.
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Джерри Перенчио, Univision (умер в 2017 году с состоянием $2,8 млрд)
Что продается: имение с особняком площадью 25 000 кв. м, теннисным кортом и гаражом на 40 автомобилей. Частью имения Перенчио стала земля, на которой стоит дом, принадлежавший когда-то Рональду Рейгану.
Цена: $350 млн.
Майкл Делл и другие миллиардеры распродают свои имения. Что скрывают особняки за сотни миллионов долларов?
Уоррен Баффет живет в одном и том же доме с 1958 года, а вот другие миллиардеры меняют дома так же часто, как мы заменяем лампочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Большинство объектов недвижимости, принадлежащих миллиардерам и выставленных сегодня на продажу, были приобретены ими или достроены в течение последних пяти лет, а в некоторых из зданий даже никто и не жил. Риэлторы объясняют такую тягу к перемене мест у самых состоятельных клиентов просто: они всегда стремятся заполучить все самое лучшее.
Майкл Делл, Dell Computers (состояние — $22,7 млрд)
Что продает: мексиканскую виллу в средиземноморском стиле площадью 9000 кв. м с пятью спальнями, шестью полноценными ванными комнатами и террасами общей площадью 4700 кв. м.
Из окон виллы открывается вид на Калифорнийский залив, вместе с имением продается коллекция работ латиноамериканских и мексиканских художников.
Цена: $18,5 млн.
Томас Талл, продюсер (состояние — $1,1 млрд)
Что продает: имение в Калифорнии общей площадью 13 га с особняком площадью 32 000 кв. м (12 спален и 18 ванных комнат). В придачу к особняку идут органическая ферма, частный музей и сад, воссоздающий картины Моне.
Цена: $85 млн.
Джефф Грин, инвестор (состояние — $3,8 млрд)
Что продает: имение Palazzo di Amore в Беверли-Хиллз площадью 10 га с особняком на 12 спален. Гараж имения рассчитан на 27 автомобилей, в доме есть зона для боулинга и бальная комната, а на территории разбит виноградник.
Цена: $129 млн.
Петра Стант (дочь основателя «Формулы-1» Берни Экклстоуна с состоянием $3,5 млрд)
Что продает: особняк The Manor в Калифорнии площадью 56 500 кв. м с 14 спальнями и 27 ванными комнатами. Всего в особняке 123 комнаты, есть также салон-парикмахерская и зона спа.
Цена: $200 млн.
Читайте также: Роскошные интерьеры дома на колесах за 3 млн долларов. Фото
Джерри Перенчио, Univision (умер в 2017 году с состоянием $2,8 млрд)
Что продается: имение с особняком площадью 25 000 кв. м, теннисным кортом и гаражом на 40 автомобилей. Частью имения Перенчио стала земля, на которой стоит дом, принадлежавший когда-то Рональду Рейгану.
Цена: $350 млн.
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