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Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Это первый такой случай.
Робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тани Хануджи. "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", – сказала она в коротком ролике. Мартовский выпуск Cosmopolitan India получил две обложки: помимо работа для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тани Хануджи. "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", – сказала она в коротком ролике. Мартовский выпуск Cosmopolitan India получил две обложки: помимо работа для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Горячая» Дженнифер Лопес украсила обложку модного глянца
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