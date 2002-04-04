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Робот София украсила обложку модного глянца. Фото

Робот София украсила обложку модного глянца. ФотоЭто первый такой случай.

Робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тани Хануджи. "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", – сказала она в коротком ролике. Мартовский выпуск Cosmopolitan India получил две обложки: помимо работа для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
Робот София украсила обложку модного глянца. Фото
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 Теги: робот, журнал

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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