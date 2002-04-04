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Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото

Этот колумбийский город похож на большой музей. ФотоКрасивые граффити здесь повсюду.

Двадцать пять лет назад колумбийский Медельин был самым опасным городом на Земле, но теперь туристы с интересом исследуют его трущобы. На протяжении многих лет власти инвестировали в очистку районов, повышение качества образования и транспорта, а также на создание общественных инициатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Медельин в настоящее время — место для искусства, поэзии, а также публичных библиотек и экологического парка. Мрачное прошлое города далеко позади, туристы устраивают пешеходные экскурсии, чтобы посмотреть на уличное искусство.

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Фотограф Джуэнчо Торрес (Juancho Torres) прогулялся по улицам Коммуны 13, где снял граффити и фрески, которые украшают стены зданий.

Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
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 Теги: Колумбия, музей

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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