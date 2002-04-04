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Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото
Красивые граффити здесь повсюду.
Двадцать пять лет назад колумбийский Медельин был самым опасным городом на Земле, но теперь туристы с интересом исследуют его трущобы. На протяжении многих лет власти инвестировали в очистку районов, повышение качества образования и транспорта, а также на создание общественных инициатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Медельин в настоящее время — место для искусства, поэзии, а также публичных библиотек и экологического парка. Мрачное прошлое города далеко позади, туристы устраивают пешеходные экскурсии, чтобы посмотреть на уличное искусство.
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Фотограф Джуэнчо Торрес (Juancho Torres) прогулялся по улицам Коммуны 13, где снял граффити и фрески, которые украшают стены зданий.
Двадцать пять лет назад колумбийский Медельин был самым опасным городом на Земле, но теперь туристы с интересом исследуют его трущобы. На протяжении многих лет власти инвестировали в очистку районов, повышение качества образования и транспорта, а также на создание общественных инициатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Медельин в настоящее время — место для искусства, поэзии, а также публичных библиотек и экологического парка. Мрачное прошлое города далеко позади, туристы устраивают пешеходные экскурсии, чтобы посмотреть на уличное искусство.
Читайте также: Колоритный Тринидад – город-музей на Кубе. Фото
Фотограф Джуэнчо Торрес (Juancho Torres) прогулялся по улицам Коммуны 13, где снял граффити и фрески, которые украшают стены зданий.
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