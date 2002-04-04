Раздел: Фоторепортажи
Туристу на заметку: необычные традиции Индии. Фото
О чем нужно помнить, отправляясь в Индию.
Яркая, непостижимая, загадочная Индия – экзотический символ Востока, всегда была и остается притягательной для туристов. В нашей статье мы собрали советы заядлых путешественников для путешественников начинающих. Итак, что обязательно нужно знать, и к чему нужно быть готовым, если вы собрались в путешествие и хотите увидеть не только отель в Бомбее, но и настоящую Индию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Как общаться?
Среди индусов не принято пожимать руку. Поэтому, если вы хотите поприветствовать кого-либо из местных, не стоит протягивать руки или раскрывать объятия, достаточно будет соединить перед собой ладони или пожать свою собственную руку и наклонить голову, сопроводив это фразой «намасте». «Намасте» в примерном переводе означает «мое божественное «Я» приветствует и соединяется с твоим божественным «Я»». И запомните, запросто взять за руку незнакомую женщину в Индии считается неприличным. В чужой стране лучше быть сдержанным.
Рекомендуем вам перед отъездом просто выучить несколько вежливых фраз на языке хинди. Итак, классическое приветствие: «намасте» или «намаскарам», «номошкаар», что означает «здравствуйте» или широко употребляемые приветствия: «нама шивайя», «Джай Шри Рам». Слова благодарности звучат как «крипая» – пожалуйста и «шукрия» – спасибо. Хотя, как рассказывают бывалые путешественники, слова «спасибо» и «пожалуйста» в Индии вам могут не пригодиться, ибо кроме иностранцев их почти никто не употребляет.
На каком языке говорить?
Если вы прекрасно владеете английским, это еще ничего не значит, если вы отправляетесь в Индию, особенно если вы решили забраться в глубинку. В Индии многие разговаривают на своеобразном индийском английском, на так называемом «хиндиш». И тут будет бессилен ваш безукоризненный британский, если вы, конечно, планируете общаться с обычными людьми, а не исключительно с представителями посольства. Так что, следует запомнить: чем проще, тем лучше. Один глагол плюс одно существительное, максимум, местоимение – и вас поймут. А вот если вы начнете строить сложноподчиненные предложения, то увы, можно остаться голодным или не добраться до нужного места.
Как ходить в гости?
Если вы собрались в гости, ни в коем случае не покупайте в качестве подарка белые цветы, потому что со стороны это будет выглядеть так, будто вы собрались на похороны. В Индии белые цветы – неотъемлемая часть похоронных церемоний. Если вы приготовили подарок, то для его упаковки лучше выбрать счастливые для индусов цвета – красный, зеленый или желтый. И еще, если вы идете в гости к приверженцам иудаизма, не дай вам Бог купить в подарок что-то кожаное. Если же вы в ответ тоже получили подарок, его нельзя открывать сразу и принимать левой рукой.
Левая рука у индийцев считается нечистой, ибо эта рука предназначена для только для того, чтобы «использовать» ее в туалете. Все остальное делают правой рукой, в том числе и едят (а едят в основном руками) и принимают подарки. Ни в коем случае нельзя прикасаться к кому-либо левой рукой. Также следует запомнить так называемое «правило Джута». Согласно этому правилу, нельзя никому давать еду, если она уже кем-то попробована или надкусана, нельзя пользоваться чужими вилками, ложками и стаканами. Вы должны быть готовы, что за столом существуют свои правила. Еду сначала должен попробовать почетный гость, потом мужчины, а потом уже дети. А женщины? А женщины пробуют еду на кухне. Вот такие вот порядки.
О чем расскажет бинди?
«Бинди» переводится с языка хинди как «точка» или «капля». По традиции, такие «капли» красуются на лбу индийских женщин и могут рассказать о многом. Точки рисуются посредине лба, между бровями, то есть там, где располагается так называемый «третий глаз». В этой точке располагается шестая чакра Аджана, которая заключает в себе весь человеческий опыт, а бинди рисуют там для того, чтобы сохранить энергию – кундалини, которая перемещается от позвоночника к голове и проходит как раз через эту чакру. Поэтому бинди и наносят, чтобы собрать, сохранить и усилить эту энергию.
А еще считается, что эта точка защищает женщину от злых духов и сглаза. Красная точка по традиции украшает лоб замужних женщин. В древности по цвету бинди можно было судить о том, к какой касте принадлежит человек. Красная точка говорила о принадлежности к брахманам – первой по значимости Индийской касте, а черная – к кшатриям – представителям второй по значимости касте благородных воинов. В современной Индии бинди скорее украшение, чем знак кастовой принадлежности.
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Насекомые
Тем, кто собрался побывать в Индии, следует хорошенько подготовиться морально к тому, что каждый вечер после заката солнца вас будет атаковать великое множество насекомых. Тучи мух, мошек и комаров, для которых вы желанное лакомство, особенно кровожадны по вечерам. А полчища мотыльков, которые слетаются на свет, достойны фильма ужасов. Видимо, этим объясняется такая любовь индийцев встречать закат на берегу моря. Конечно же, ведь на берегу всегда есть ветер, который попросту сдувает злобных насекомых. Кстати, похоже, что именно наличием, мы бы даже сказали, обилием насекомых объясняется обычай раскладывать на просушку сари во всю длину на крышах, на песке и на камнях. Судя по всему, так «выжаривают» блох, которые не жалуют жару.
Яркая, непостижимая, загадочная Индия – экзотический символ Востока, всегда была и остается притягательной для туристов. В нашей статье мы собрали советы заядлых путешественников для путешественников начинающих. Итак, что обязательно нужно знать, и к чему нужно быть готовым, если вы собрались в путешествие и хотите увидеть не только отель в Бомбее, но и настоящую Индию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Как общаться?
Среди индусов не принято пожимать руку. Поэтому, если вы хотите поприветствовать кого-либо из местных, не стоит протягивать руки или раскрывать объятия, достаточно будет соединить перед собой ладони или пожать свою собственную руку и наклонить голову, сопроводив это фразой «намасте». «Намасте» в примерном переводе означает «мое божественное «Я» приветствует и соединяется с твоим божественным «Я»». И запомните, запросто взять за руку незнакомую женщину в Индии считается неприличным. В чужой стране лучше быть сдержанным.
Рекомендуем вам перед отъездом просто выучить несколько вежливых фраз на языке хинди. Итак, классическое приветствие: «намасте» или «намаскарам», «номошкаар», что означает «здравствуйте» или широко употребляемые приветствия: «нама шивайя», «Джай Шри Рам». Слова благодарности звучат как «крипая» – пожалуйста и «шукрия» – спасибо. Хотя, как рассказывают бывалые путешественники, слова «спасибо» и «пожалуйста» в Индии вам могут не пригодиться, ибо кроме иностранцев их почти никто не употребляет.
На каком языке говорить?
Если вы прекрасно владеете английским, это еще ничего не значит, если вы отправляетесь в Индию, особенно если вы решили забраться в глубинку. В Индии многие разговаривают на своеобразном индийском английском, на так называемом «хиндиш». И тут будет бессилен ваш безукоризненный британский, если вы, конечно, планируете общаться с обычными людьми, а не исключительно с представителями посольства. Так что, следует запомнить: чем проще, тем лучше. Один глагол плюс одно существительное, максимум, местоимение – и вас поймут. А вот если вы начнете строить сложноподчиненные предложения, то увы, можно остаться голодным или не добраться до нужного места.
Как ходить в гости?
Если вы собрались в гости, ни в коем случае не покупайте в качестве подарка белые цветы, потому что со стороны это будет выглядеть так, будто вы собрались на похороны. В Индии белые цветы – неотъемлемая часть похоронных церемоний. Если вы приготовили подарок, то для его упаковки лучше выбрать счастливые для индусов цвета – красный, зеленый или желтый. И еще, если вы идете в гости к приверженцам иудаизма, не дай вам Бог купить в подарок что-то кожаное. Если же вы в ответ тоже получили подарок, его нельзя открывать сразу и принимать левой рукой.
Левая рука у индийцев считается нечистой, ибо эта рука предназначена для только для того, чтобы «использовать» ее в туалете. Все остальное делают правой рукой, в том числе и едят (а едят в основном руками) и принимают подарки. Ни в коем случае нельзя прикасаться к кому-либо левой рукой. Также следует запомнить так называемое «правило Джута». Согласно этому правилу, нельзя никому давать еду, если она уже кем-то попробована или надкусана, нельзя пользоваться чужими вилками, ложками и стаканами. Вы должны быть готовы, что за столом существуют свои правила. Еду сначала должен попробовать почетный гость, потом мужчины, а потом уже дети. А женщины? А женщины пробуют еду на кухне. Вот такие вот порядки.
О чем расскажет бинди?
«Бинди» переводится с языка хинди как «точка» или «капля». По традиции, такие «капли» красуются на лбу индийских женщин и могут рассказать о многом. Точки рисуются посредине лба, между бровями, то есть там, где располагается так называемый «третий глаз». В этой точке располагается шестая чакра Аджана, которая заключает в себе весь человеческий опыт, а бинди рисуют там для того, чтобы сохранить энергию – кундалини, которая перемещается от позвоночника к голове и проходит как раз через эту чакру. Поэтому бинди и наносят, чтобы собрать, сохранить и усилить эту энергию.
А еще считается, что эта точка защищает женщину от злых духов и сглаза. Красная точка по традиции украшает лоб замужних женщин. В древности по цвету бинди можно было судить о том, к какой касте принадлежит человек. Красная точка говорила о принадлежности к брахманам – первой по значимости Индийской касте, а черная – к кшатриям – представителям второй по значимости касте благородных воинов. В современной Индии бинди скорее украшение, чем знак кастовой принадлежности.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
Насекомые
Тем, кто собрался побывать в Индии, следует хорошенько подготовиться морально к тому, что каждый вечер после заката солнца вас будет атаковать великое множество насекомых. Тучи мух, мошек и комаров, для которых вы желанное лакомство, особенно кровожадны по вечерам. А полчища мотыльков, которые слетаются на свет, достойны фильма ужасов. Видимо, этим объясняется такая любовь индийцев встречать закат на берегу моря. Конечно же, ведь на берегу всегда есть ветер, который попросту сдувает злобных насекомых. Кстати, похоже, что именно наличием, мы бы даже сказали, обилием насекомых объясняется обычай раскладывать на просушку сари во всю длину на крышах, на песке и на камнях. Судя по всему, так «выжаривают» блох, которые не жалуют жару.
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