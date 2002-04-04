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Названы самые модные принты этого года. Фото
Не бойтесь быть яркими.
Известный украинский стилист и фотограф Светлана Агапова рассказала о самых модных принтах сезона весна-лето нынешнего, 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Принты завоевывают все больше модного пространства и постепенно вещи с рисунком входят в обиход не только смелых девушек, любящих эксперименты, но и в базовый гардероб минималиста. Наравне с уже полюбившимися клеткой, полоской, горохом, сердечками, цветочками и анималистическим узором, актуальными в сезоне весна-лето становятся геометрические, восточные, морские и абстрактные узоры.
Сегодня изображения (вышивка, рисунок, надпись, фотография), нанесенные определенным способом на ткань, находятся на пике популярности. Новым трендом сезона, по словам стилиста, являются абстрактные принты.
"Красочный абстрактный принт - яркий и оригинальный узор. Его можно встретить на платьях, сарафанах, костюмах, брюках, блузах и куртках. Выбирая вещи с абстрактным принтом, помните, что данные изделия сами по себе достаточно броские, их лучше использовать на фоне базовых вещей спокойных оттенков", - отметила Агапова.
Также очень популярными в настоящее время являются вещи в полоску, особенно, если они выполнены в цветах радуги.
"Дизайнеры решили нас порадовать и в сезоне весна-лето 2018 продемонстрировали вещи в радужную разноцветную полоску. Полоска может быть узкой и широкой, располагаться вдоль или поперек, проходить в разных направлениях и создавать красивый рельефный рисунок. Рекомендую выбирать вещи в вертикальную полосу, так ваш силуэт визуально будет казаться стройнее. Если же вам необходимо создать дополнительный объем, например, в области бедер, тогда лучший вариант – юбка в горизонтальную полоску", - посоветовала она.
Самой неожиданной новинкой в мире моды являются вещи с "овощным принтом".
"Да, все правильно, вы не ошиблись! Овощной принт – модный тренд в этом сезоне и яркий акцент в летнем образе. Платья, шифоновые блузы, брюки с крупными изображениями капусты, морковки, зеленого горошка, свеклы обильно представлены в коллекции Dolce & Gabbana", - подчеркнула Светлана.
Отдельное внимание стоит уделить принтам в стиле поп-арт и артхаус.
"Одежда и аксессуары, украшенные рисунками в стиле поп-арт или артхаус - один из самых ярких трендов сезона. Актуальными являются принты, напоминающие вырезки из газет, журналов или комиксов; красочные обвертки конфет и напитков; лейблы; фрагменты известной картины, иллюстрации, постеры или фотография из модного глянца. Это все можно и нужно использовать в изображениях на плащах, блейзерах, футболках, свитшотах, рубашках, юбках, платьях, обуви и сумках. Чем ярче принт, тем лучше", - добавила Агапова.
Надписи и логотипы на одежде - опять на пике популярности. По мнению стилиста, такие вещи точно не останутся незамеченными.
"Вот уже несколько сезонов подряд не теряют свою притягательность, актуальность и авторскую оригинальность вещи с логотипами модных брендов, интерпретациями аббревиатуры, отдельными словами, лозунгами и надписями. Выбирайте не только худи, топы и платья с логотипами любимых брендов, но аксессуары и украшения. На волне моды пояса, шарфы, повязки на голову, ремешки на сумках, сами сумки, обувь и носочки, серьги и браслеты. Вещи с надписями можно использовать в стилистике casual, стритстайл и модном в этом сезоне спортивном стиле, разбавлять их деловыми классическими вещами", - рассказала стилист.
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И, наконец, хит летнего сезона - тропический принт.
"Острые ветви пальм и волнующие изгибы стрелиции, густая зелень мясистых листьев и экзотическая яркость птичьего оперенья окунают нас в воспоминания о жарком лете и напоминают, что оно уже не за горами. Данный тренд жизнерадостный и энергичный. Хотите уже сейчас почувствовать яркое солнце и морской бриз? Смело носите вещи в тропический принт на работу, прогулку с любимым человеком или на торжественное мероприятие", - подытожила Светлана.
Известный украинский стилист и фотограф Светлана Агапова рассказала о самых модных принтах сезона весна-лето нынешнего, 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Принты завоевывают все больше модного пространства и постепенно вещи с рисунком входят в обиход не только смелых девушек, любящих эксперименты, но и в базовый гардероб минималиста. Наравне с уже полюбившимися клеткой, полоской, горохом, сердечками, цветочками и анималистическим узором, актуальными в сезоне весна-лето становятся геометрические, восточные, морские и абстрактные узоры.
Сегодня изображения (вышивка, рисунок, надпись, фотография), нанесенные определенным способом на ткань, находятся на пике популярности. Новым трендом сезона, по словам стилиста, являются абстрактные принты.
"Красочный абстрактный принт - яркий и оригинальный узор. Его можно встретить на платьях, сарафанах, костюмах, брюках, блузах и куртках. Выбирая вещи с абстрактным принтом, помните, что данные изделия сами по себе достаточно броские, их лучше использовать на фоне базовых вещей спокойных оттенков", - отметила Агапова.
Также очень популярными в настоящее время являются вещи в полоску, особенно, если они выполнены в цветах радуги.
"Дизайнеры решили нас порадовать и в сезоне весна-лето 2018 продемонстрировали вещи в радужную разноцветную полоску. Полоска может быть узкой и широкой, располагаться вдоль или поперек, проходить в разных направлениях и создавать красивый рельефный рисунок. Рекомендую выбирать вещи в вертикальную полосу, так ваш силуэт визуально будет казаться стройнее. Если же вам необходимо создать дополнительный объем, например, в области бедер, тогда лучший вариант – юбка в горизонтальную полоску", - посоветовала она.
Самой неожиданной новинкой в мире моды являются вещи с "овощным принтом".
"Да, все правильно, вы не ошиблись! Овощной принт – модный тренд в этом сезоне и яркий акцент в летнем образе. Платья, шифоновые блузы, брюки с крупными изображениями капусты, морковки, зеленого горошка, свеклы обильно представлены в коллекции Dolce & Gabbana", - подчеркнула Светлана.
Отдельное внимание стоит уделить принтам в стиле поп-арт и артхаус.
"Одежда и аксессуары, украшенные рисунками в стиле поп-арт или артхаус - один из самых ярких трендов сезона. Актуальными являются принты, напоминающие вырезки из газет, журналов или комиксов; красочные обвертки конфет и напитков; лейблы; фрагменты известной картины, иллюстрации, постеры или фотография из модного глянца. Это все можно и нужно использовать в изображениях на плащах, блейзерах, футболках, свитшотах, рубашках, юбках, платьях, обуви и сумках. Чем ярче принт, тем лучше", - добавила Агапова.
Надписи и логотипы на одежде - опять на пике популярности. По мнению стилиста, такие вещи точно не останутся незамеченными.
"Вот уже несколько сезонов подряд не теряют свою притягательность, актуальность и авторскую оригинальность вещи с логотипами модных брендов, интерпретациями аббревиатуры, отдельными словами, лозунгами и надписями. Выбирайте не только худи, топы и платья с логотипами любимых брендов, но аксессуары и украшения. На волне моды пояса, шарфы, повязки на голову, ремешки на сумках, сами сумки, обувь и носочки, серьги и браслеты. Вещи с надписями можно использовать в стилистике casual, стритстайл и модном в этом сезоне спортивном стиле, разбавлять их деловыми классическими вещами", - рассказала стилист.
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И, наконец, хит летнего сезона - тропический принт.
"Острые ветви пальм и волнующие изгибы стрелиции, густая зелень мясистых листьев и экзотическая яркость птичьего оперенья окунают нас в воспоминания о жарком лете и напоминают, что оно уже не за горами. Данный тренд жизнерадостный и энергичный. Хотите уже сейчас почувствовать яркое солнце и морской бриз? Смело носите вещи в тропический принт на работу, прогулку с любимым человеком или на торжественное мероприятие", - подытожила Светлана.
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