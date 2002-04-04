» » Названы самые модные принты этого года. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Названы самые модные принты этого года. Фото

Названы самые модные принты этого года. ФотоНе бойтесь быть яркими.

Известный украинский стилист и фотограф Светлана Агапова рассказала о самых модных принтах сезона весна-лето нынешнего, 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Принты завоевывают все больше модного пространства и постепенно вещи с рисунком входят в обиход не только смелых девушек, любящих эксперименты, но и в базовый гардероб минималиста. Наравне с уже полюбившимися клеткой, полоской, горохом, сердечками, цветочками и анималистическим узором, актуальными в сезоне весна-лето становятся геометрические, восточные, морские и абстрактные узоры.

Сегодня изображения (вышивка, рисунок, надпись, фотография), нанесенные определенным способом на ткань, находятся на пике популярности. Новым трендом сезона, по словам стилиста, являются абстрактные принты.

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Красочный абстрактный принт - яркий и оригинальный узор. Его можно встретить на платьях, сарафанах, костюмах, брюках, блузах и куртках. Выбирая вещи с абстрактным принтом, помните, что данные изделия сами по себе достаточно броские, их лучше использовать на фоне базовых вещей спокойных оттенков", - отметила Агапова.

Также очень популярными в настоящее время являются вещи в полоску, особенно, если они выполнены в цветах радуги.

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Дизайнеры решили нас порадовать и в сезоне весна-лето 2018 продемонстрировали вещи в радужную разноцветную полоску. Полоска может быть узкой и широкой, располагаться вдоль или поперек, проходить в разных направлениях и создавать красивый рельефный рисунок. Рекомендую выбирать вещи в вертикальную полосу, так ваш силуэт визуально будет казаться стройнее. Если же вам необходимо создать дополнительный объем, например, в области бедер, тогда лучший вариант – юбка в горизонтальную полоску", - посоветовала она.

Самой неожиданной новинкой в мире моды являются вещи с "овощным принтом".

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Да, все правильно, вы не ошиблись! Овощной принт – модный тренд в этом сезоне и яркий акцент в летнем образе. Платья, шифоновые блузы, брюки с крупными изображениями капусты, морковки, зеленого горошка, свеклы обильно представлены в коллекции Dolce & Gabbana", - подчеркнула Светлана.

Отдельное внимание стоит уделить принтам в стиле поп-арт и артхаус.

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Одежда и аксессуары, украшенные рисунками в стиле поп-арт или артхаус - один из самых ярких трендов сезона. Актуальными являются принты, напоминающие вырезки из газет, журналов или комиксов; красочные обвертки конфет и напитков; лейблы; фрагменты известной картины, иллюстрации, постеры или фотография из модного глянца. Это все можно и нужно использовать в изображениях на плащах, блейзерах, футболках, свитшотах, рубашках, юбках, платьях, обуви и сумках. Чем ярче принт, тем лучше", - добавила Агапова.

Надписи и логотипы на одежде - опять на пике популярности. По мнению стилиста, такие вещи точно не останутся незамеченными.

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Вот уже несколько сезонов подряд не теряют свою притягательность, актуальность и авторскую оригинальность вещи с логотипами модных брендов, интерпретациями аббревиатуры, отдельными словами, лозунгами и надписями. Выбирайте не только худи, топы и платья с логотипами любимых брендов, но аксессуары и украшения. На волне моды пояса, шарфы, повязки на голову, ремешки на сумках, сами сумки, обувь и носочки, серьги и браслеты. Вещи с надписями можно использовать в стилистике casual, стритстайл и модном в этом сезоне спортивном стиле, разбавлять их деловыми классическими вещами", - рассказала стилист.

Читайте также: Дизайнеры показали самые модные купальники этого лета. Фото

И, наконец, хит летнего сезона - тропический принт.

Названы самые модные принты этого года. Фото


"Острые ветви пальм и волнующие изгибы стрелиции, густая зелень мясистых листьев и экзотическая яркость птичьего оперенья окунают нас в воспоминания о жарком лете и напоминают, что оно уже не за горами. Данный тренд жизнерадостный и энергичный. Хотите уже сейчас почувствовать яркое солнце и морской бриз? Смело носите вещи в тропический принт на работу, прогулку с любимым человеком или на торжественное мероприятие", - подытожила Светлана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: принты, мода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:22 » Автор: Анна Мартынова
     1074
     0

Похожие новости по теме

Стилист назвал главные модные тренды 2018 года. Фото Стилист назвал главные модные тренды 2018 года. Фото

Всем модницам на заметку.

Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото

Их стоит взять на вооружение.

На стиле: модные новинки 2018 года. Фото На стиле: модные новинки 2018 года. Фото

Шпаргалка для забывчивых.

Осень 2017: самые модные вещи сезона. Фото Осень 2017: самые модные вещи сезона. Фото

Шесть самых модных трендов.

Стилисты назвали главные тенденции моды в этом году. Фото Стилисты назвали главные тенденции моды в этом году. Фото

Модницам на заметку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх