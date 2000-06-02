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Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото Лава сметает все на своем пути.

Вулкан Фуэго в Гватемале убил уже 69 человек. Его извержение началось в воскресенье, передает Хроника.нфо со ссылкой на loveopium.

1. Больше всего — 60 человек — погибли в департаменте Эскуинтла. (Фото Orlando Estrada):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


2. Вид на само извержение вулкана Фуэго в Гватемале, 3 июня 2018. (Фото Luis Soto):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


3. Невозмутимый. Сзади — то ли просто пепел, то ли надвигается пирокластический поток.

Пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, образующаяся при извержении вулкана. (Фото Luis Echeverria):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


4. Пепельная деревня Сан-Мигель после извержения вулкана Фуэго в Гватемале, 4 июня 2018. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


5. (Фото Luis Soto):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


6. Тут прошелся пирокластический поток. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


7. (Фото Luis Soto):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


8. Погибший. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


9. Существует обоснованное мнение, что именно пирокластический поток был основной причиной гибели людей в Геркулануме, Помпеях и, вероятно, в Стабиях во время извержения Везувия в 79 году (оно было подтверждено археологическими раскопками). Имеются данные о пирокластическом потоке во время извержения вулкана Кракатау в 1883 году. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


10. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


11. Даже сейчас ходить по тем местам, где «прошелся» Фуэго невозможно — до сих пор почва слишком горяча. Спасатели рассказывают жуткие истории, что тела погибших похожи на статуи, так их «мумифицировал» пепел и грязь. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


12. Спасти цыпу! (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


13. Извержение вулкана Фуэго в Гватемале, 4 июля 2018. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


14. Это он, пирокластические поток. Пирокластические потоки могут преодолевать водные преграды. Тяжёлая масса пепла уходит под воду, но лёгкая часть с газом продолжает двигаться над водой. При соприкосновении с водой поток теряет свою мощь и температуру, но также представляет опасность и сильно ускоряется. (Фото Johan Ordonez):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


15. Скорость потока достигает иногда 700 км/ч, а температура газа — 100—800 °C. Убежать сложно. (Фото Luis Echeverria):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


16. Нынешнее извержение, начавшееся 3 июня, стало самым трагическим за несколько минувших столетий: к настоящему времени известно о 69 погибших и более 300 пострадавших. Большее число жертв было только в 1717 году: тогда одновременное извержение Фуэго и соседнего вулкана Агуа разрушило целый город, и количество умерших даже не смогли подсчитать. (Фото Luis Echeverria):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


17. Извержение вулкана Фуэго в Гватемале. (Фото Santiago Billy):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото


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18. Фуэго не заявлял о себе с 2015 года. Когда он пробудился 3 июня, никаких признаков того, что извержение будет мощным, не было, и местные власти даже не стали предлагать эвакуацию: жителям ближайших деревень было порекомендовано лишь надеть маски и укрыть свое имущество. А когда начались выбросы лавы, пепла и камней, оказалось поздно — они двигались слишком стремительно, не дав людям шанса на спасение. (Фото Luis Echeverria):

Последствия извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Фото
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 Теги: вулкан, Гватемала

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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