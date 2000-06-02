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Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото
Она - новая икона стиля.
Не так давно Меган Маркл (Meghan Markle) будучи рядовой актрисой, которая долго и усердно шла к славе, стала одной из самых популярных женщин в мире. Теперь о ней говорят на каждом углу, обращая на неё восторженные взгляды. И на это есть, как минимум, несколько причин. Новоиспечённая законная супруга принца Гарри не только обладает яркой запоминающейся внешностью, она и открыта и дружелюбна, прекрасно одевается, выбирая одежду, безупречно подчёркивающую утончённый стиль бывшей помощницы Харви в сериале «Форс-мажоры» и нынешней герцогини Сассекской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Меган и Гарри на играх Invictus в Торонто, Канада.
Одетая в белую блузку, небрежно заправленную в драные джинсы, Меган выглядела одновременно женственно и дерзко.
Естественный макияж и просто распущенные волосы - залог красоты и привлекательности, сентябрь 2009 год, Калифорния.
Свой стиль casual Меган разбавила удобными сандалиями и золотыми украшениями.
Чёрное скромное платье, дополненное каблуками и украшениями – идеально смотрится на Меган, февраль 2012 год.
Стиль актрисы немного изменился с 2012 года, но этот наряд доказывает, что у неё всегда были королевские инстинкты.
Свой драматический образ она всегда дополняла тёмным макияжем, июнь 2012 год.
Этот наряд в тёплых тонах и оттенках идеально подчёркивает красоту девушки, ноябрь 2012 год.
Чтобы платье действительно выделялось, она надевала скромные золотые украшения, январь 2013 год.
Меган всегда умела разбавлять свои наряды интересными аксессуарами, в данном случае это массивный браслет, май 2013 год.
Вечернее платье благородного цвета идеально дополнило образ девушки, январь 2013 год.
Меган в этом платье была чрезвычайно привлекательной, январь 2014 год.
Лёгкое белое платье с кожаной курткой - дерзко и романтично, февраль 2014 год.
Немного гламура, ноябрь 2015 год.
Просто и со вкусом, январь 2016 год.
Её помада и платье прекрасно сочетались, январь 2016 год.
Она также носила пару белых остроконечных туфель, апрель 2016 год.
Элегантный летний костюм в сочетании с чёрными туфлями, май 2016 год.
Утончённая и изысканная Меган, декабрь 2017 год.
Прекрасное сочетание стиля и вкуса, ноябрь 2017 год.
Как всегда, её пальто было потрясающе.
Безупречная классика.
Истинная леди.
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Шик и скромность, декабрь 2017 год.
Не так давно Меган Маркл (Meghan Markle) будучи рядовой актрисой, которая долго и усердно шла к славе, стала одной из самых популярных женщин в мире. Теперь о ней говорят на каждом углу, обращая на неё восторженные взгляды. И на это есть, как минимум, несколько причин. Новоиспечённая законная супруга принца Гарри не только обладает яркой запоминающейся внешностью, она и открыта и дружелюбна, прекрасно одевается, выбирая одежду, безупречно подчёркивающую утончённый стиль бывшей помощницы Харви в сериале «Форс-мажоры» и нынешней герцогини Сассекской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Меган и Гарри на играх Invictus в Торонто, Канада.
Одетая в белую блузку, небрежно заправленную в драные джинсы, Меган выглядела одновременно женственно и дерзко.
Естественный макияж и просто распущенные волосы - залог красоты и привлекательности, сентябрь 2009 год, Калифорния.
Свой стиль casual Меган разбавила удобными сандалиями и золотыми украшениями.
Чёрное скромное платье, дополненное каблуками и украшениями – идеально смотрится на Меган, февраль 2012 год.
Стиль актрисы немного изменился с 2012 года, но этот наряд доказывает, что у неё всегда были королевские инстинкты.
Свой драматический образ она всегда дополняла тёмным макияжем, июнь 2012 год.
Этот наряд в тёплых тонах и оттенках идеально подчёркивает красоту девушки, ноябрь 2012 год.
Чтобы платье действительно выделялось, она надевала скромные золотые украшения, январь 2013 год.
Меган всегда умела разбавлять свои наряды интересными аксессуарами, в данном случае это массивный браслет, май 2013 год.
Вечернее платье благородного цвета идеально дополнило образ девушки, январь 2013 год.
Меган в этом платье была чрезвычайно привлекательной, январь 2014 год.
Лёгкое белое платье с кожаной курткой - дерзко и романтично, февраль 2014 год.
Немного гламура, ноябрь 2015 год.
Просто и со вкусом, январь 2016 год.
Её помада и платье прекрасно сочетались, январь 2016 год.
Она также носила пару белых остроконечных туфель, апрель 2016 год.
Элегантный летний костюм в сочетании с чёрными туфлями, май 2016 год.
Утончённая и изысканная Меган, декабрь 2017 год.
Прекрасное сочетание стиля и вкуса, ноябрь 2017 год.
Как всегда, её пальто было потрясающе.
Безупречная классика.
Истинная леди.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Шик и скромность, декабрь 2017 год.
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