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Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото

Самые удачные наряды Меган Маркл. ФотоОна - новая икона стиля.

Не так давно Меган Маркл (Meghan Markle) будучи рядовой актрисой, которая долго и усердно шла к славе, стала одной из самых популярных женщин в мире. Теперь о ней говорят на каждом углу, обращая на неё восторженные взгляды. И на это есть, как минимум, несколько причин. Новоиспечённая законная супруга принца Гарри не только обладает яркой запоминающейся внешностью, она и открыта и дружелюбна, прекрасно одевается, выбирая одежду, безупречно подчёркивающую утончённый стиль бывшей помощницы Харви в сериале «Форс-мажоры» и нынешней герцогини Сассекской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Меган и Гарри на играх Invictus в Торонто, Канада.

Одетая в белую блузку, небрежно заправленную в драные джинсы, Меган выглядела одновременно женственно и дерзко.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Естественный макияж и просто распущенные волосы - залог красоты и привлекательности, сентябрь 2009 год, Калифорния.

Свой стиль casual Меган разбавила удобными сандалиями и золотыми украшениями.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Чёрное скромное платье, дополненное каблуками и украшениями – идеально смотрится на Меган, февраль 2012 год.

Стиль актрисы немного изменился с 2012 года, но этот наряд доказывает, что у неё всегда были королевские инстинкты.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Свой драматический образ она всегда дополняла тёмным макияжем, июнь 2012 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Этот наряд в тёплых тонах и оттенках идеально подчёркивает красоту девушки, ноябрь 2012 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Чтобы платье действительно выделялось, она надевала скромные золотые украшения, январь 2013 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Меган всегда умела разбавлять свои наряды интересными аксессуарами, в данном случае это массивный браслет, май 2013 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Вечернее платье благородного цвета идеально дополнило образ девушки, январь 2013 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Меган в этом платье была чрезвычайно привлекательной, январь 2014 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Лёгкое белое платье с кожаной курткой - дерзко и романтично, февраль 2014 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Немного гламура, ноябрь 2015 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Просто и со вкусом, январь 2016 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Её помада и платье прекрасно сочетались, январь 2016 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Она также носила пару белых остроконечных туфель, апрель 2016 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Элегантный летний костюм в сочетании с чёрными туфлями, май 2016 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Утончённая и изысканная Меган, декабрь 2017 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Прекрасное сочетание стиля и вкуса, ноябрь 2017 год.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Как всегда, её пальто было потрясающе.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Безупречная классика.

Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Истинная леди.

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Самые удачные наряды Меган Маркл. Фото


Шик и скромность, декабрь 2017 год.
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 Теги: Меган Маркл, стиль

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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