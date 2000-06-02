Раздел: Фоторепортажи
Необычные летательные аппараты, существовавшие на самом деле. Фото
Они стали настоящей революцией.
Авиационные конструкторы всегда проектируют самолет на основе концепции функциональности. Тем не менее иногда на свет появляются весьма удивительные проекты — будто их создатель просто хотел доказать, что его детище вообще способно взлететь. Некоторые из таких странных машин стали источником идей для будущих, весьма успешных проектов. Другие же собирают пыль в авиационных музеях. Перед вами — семерка совершенно фантастических летательных аппаратов, которые существовали на самом деле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
H4 Hercules
В 1942 году американское правительство нуждалось в большом грузовом самолете, способном перевозить солдат и технику через Атлантический океан, в Европу. Подряд получил авиационный магнат и миллиардер Говард Хьюз, вознамерившийся построить настоящего гиганта. Что самое интересное, армейский контракт вынуждал промышленника разработать конструкцию, где вовсе не будет металла – весьма дефицитного материала во время войны. Хьюз принял вызов, но не уведомил правительство о дате сдачи проекта: самолет, прозванный прессой Spruce Goose, появился только в 1947 году.
Vought XF5U-1
После нападения на Перл-Харбор военно-морской флот нуждался в самолете, который может взлетать и приземляться в ограниченных пространствах, таких как палубы авианосца. Итогом многолетнего проектирования стал XF5U, детище компании Vought. «Летающий блин» имел большие проблемы с балансом и вечно заваливался на один край. В принципе, весь проект можно было бы и доработать, но к тому времени армия уже предпочла вкладывать деньги в гораздо более перспективные реактивные самолеты.
ВВА 14
Бартини ВВА 14 был экспериментальным прототипом гидросамолета, разработанного в Советском Союзе во времена холодной войны. Дизайнер этого причудливого самолета итальянский авиационный инженер Роберт Бартини работал в связке с советским конструктором Бериевым, хорошо известным своей страстью к гидросамолетам. Модель ВВА 14 должна была уметь взлетать с суши и воды (причем в вертикальной плоскости), бороздить океан на высокой скорости и развивать такую же в небе. Долгое утверждение проекта закончилось выпуском единственного прототипа. Последний оставшийся ВВА 14 до сих пор стоит при музее ВВС в Монино, Москва.
К-7
Проект этого динозавра собственноручно разработал бывший военный летчик, Константин Калинин. Конструкция самолета была довольно неортодоксальна, с небольшой центральной частью фюзеляжа и гигантскими, толстыми крыльми. К-7 мог перевозить экипаж из 19 человек, наряду с 16 тоннами боеприпасов и 120 десантниками, размещенными в гигантских крыльях. Первый и единственный прототип совершил 7 испытательных полетов, последний из которых закончился ужасной аварией, стоившей жизни двум десяткам людей.
VZ9 Avrocar
VZ9 был результатом эксперимента, проведенного Avro Canada совместно с американскими военными. Конструкторы рассчитывали получить стелс-самолет, способный подниматься на высоту в 32 километра и двигаться при этом со скоростью, превышающей 2 маха. Непонятно, где именно просчитались инженеры, но готовый к испытаниям Avrocar с трудом осваивал пару метров вверх, а скорость развивал в целых 12 км/ч.
XF-85 Goblin
Goblin остается самым маленьким реактивным истребителем из когда-либо созданных. В 1950 году американские ВВС работали над проектом кэрриера McDonell X-85, способного перевозить в трюме вот таких смертоносных крох. Длина XF-85 чуть не дотягивала до пяти метров. Чтобы компенсировать не особо впечатляющие масштабы, его оснастили четырьмя пулеметами калибра .50. В конце концов, USAF вынуждены были от проекта отказаться: проблемы со стыковкой, слабый мотор и ограниченная боевая сила делали истребитель совершенно беспомощным перед самолетами потенциального противника.
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Экраноплан «Лунь» С-31
Экраноплан «Лунь» представлял собой нечто среднее между самолетом и кораблем. Серьезная огневая мощь, внушительная скорость, надежная защита — этот проект вполне мог бы стать очень серьезным противником и на воде, и в небе. Однако гигантские размеры делали экраноплан легкой целью для истребителей. В конце 1980-х годов ВВС СССР начали реализацию еще одного экраноплана, чтобы гиганты работали в паре. Крест на амбициозном проекте поставил развал Советского Союза. С-31 вывели из эксплуатации в 1997 году. Сейчас он базируется на военно-морской базе в Каспийске.
Авиационные конструкторы всегда проектируют самолет на основе концепции функциональности. Тем не менее иногда на свет появляются весьма удивительные проекты — будто их создатель просто хотел доказать, что его детище вообще способно взлететь. Некоторые из таких странных машин стали источником идей для будущих, весьма успешных проектов. Другие же собирают пыль в авиационных музеях. Перед вами — семерка совершенно фантастических летательных аппаратов, которые существовали на самом деле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
H4 Hercules
В 1942 году американское правительство нуждалось в большом грузовом самолете, способном перевозить солдат и технику через Атлантический океан, в Европу. Подряд получил авиационный магнат и миллиардер Говард Хьюз, вознамерившийся построить настоящего гиганта. Что самое интересное, армейский контракт вынуждал промышленника разработать конструкцию, где вовсе не будет металла – весьма дефицитного материала во время войны. Хьюз принял вызов, но не уведомил правительство о дате сдачи проекта: самолет, прозванный прессой Spruce Goose, появился только в 1947 году.
Vought XF5U-1
После нападения на Перл-Харбор военно-морской флот нуждался в самолете, который может взлетать и приземляться в ограниченных пространствах, таких как палубы авианосца. Итогом многолетнего проектирования стал XF5U, детище компании Vought. «Летающий блин» имел большие проблемы с балансом и вечно заваливался на один край. В принципе, весь проект можно было бы и доработать, но к тому времени армия уже предпочла вкладывать деньги в гораздо более перспективные реактивные самолеты.
ВВА 14
Бартини ВВА 14 был экспериментальным прототипом гидросамолета, разработанного в Советском Союзе во времена холодной войны. Дизайнер этого причудливого самолета итальянский авиационный инженер Роберт Бартини работал в связке с советским конструктором Бериевым, хорошо известным своей страстью к гидросамолетам. Модель ВВА 14 должна была уметь взлетать с суши и воды (причем в вертикальной плоскости), бороздить океан на высокой скорости и развивать такую же в небе. Долгое утверждение проекта закончилось выпуском единственного прототипа. Последний оставшийся ВВА 14 до сих пор стоит при музее ВВС в Монино, Москва.
К-7
Проект этого динозавра собственноручно разработал бывший военный летчик, Константин Калинин. Конструкция самолета была довольно неортодоксальна, с небольшой центральной частью фюзеляжа и гигантскими, толстыми крыльми. К-7 мог перевозить экипаж из 19 человек, наряду с 16 тоннами боеприпасов и 120 десантниками, размещенными в гигантских крыльях. Первый и единственный прототип совершил 7 испытательных полетов, последний из которых закончился ужасной аварией, стоившей жизни двум десяткам людей.
VZ9 Avrocar
VZ9 был результатом эксперимента, проведенного Avro Canada совместно с американскими военными. Конструкторы рассчитывали получить стелс-самолет, способный подниматься на высоту в 32 километра и двигаться при этом со скоростью, превышающей 2 маха. Непонятно, где именно просчитались инженеры, но готовый к испытаниям Avrocar с трудом осваивал пару метров вверх, а скорость развивал в целых 12 км/ч.
XF-85 Goblin
Goblin остается самым маленьким реактивным истребителем из когда-либо созданных. В 1950 году американские ВВС работали над проектом кэрриера McDonell X-85, способного перевозить в трюме вот таких смертоносных крох. Длина XF-85 чуть не дотягивала до пяти метров. Чтобы компенсировать не особо впечатляющие масштабы, его оснастили четырьмя пулеметами калибра .50. В конце концов, USAF вынуждены были от проекта отказаться: проблемы со стыковкой, слабый мотор и ограниченная боевая сила делали истребитель совершенно беспомощным перед самолетами потенциального противника.
Читайте также: Необычные транспортные средства, существовавшие в прошлом. Фото
Экраноплан «Лунь» С-31
Экраноплан «Лунь» представлял собой нечто среднее между самолетом и кораблем. Серьезная огневая мощь, внушительная скорость, надежная защита — этот проект вполне мог бы стать очень серьезным противником и на воде, и в небе. Однако гигантские размеры делали экраноплан легкой целью для истребителей. В конце 1980-х годов ВВС СССР начали реализацию еще одного экраноплана, чтобы гиганты работали в паре. Крест на амбициозном проекте поставил развал Советского Союза. С-31 вывели из эксплуатации в 1997 году. Сейчас он базируется на военно-морской базе в Каспийске.
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