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Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото

Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. ФотоЕе работы завораживают с первого взгляда.

Магда Чудзик (Magda Chudzik) — польский фотограф из Кракова, специализируется на городских и природных пейзажах, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Магда имеет много наград на фотоконкурсах. Также, она является участником многих коллективных выставок, представленных в Польше и за рубежом. Чудзик фотографирует в основном в южной части Польши, северной Словакии и Восточной Богемии.

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«Мне нравится создавать и работать творчески. Меня очаровывает минимализм и форма в окружающем меня мире, который я начала искать ещё в 2010 году, когда впервые начала заниматься фотографией».

Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, пейзажи

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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