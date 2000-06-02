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Минималистичные пейзажи от талантливого польского фотографа. Фото
Ее работы завораживают с первого взгляда.
Магда Чудзик (Magda Chudzik) — польский фотограф из Кракова, специализируется на городских и природных пейзажах, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Магда имеет много наград на фотоконкурсах. Также, она является участником многих коллективных выставок, представленных в Польше и за рубежом. Чудзик фотографирует в основном в южной части Польши, северной Словакии и Восточной Богемии.
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«Мне нравится создавать и работать творчески. Меня очаровывает минимализм и форма в окружающем меня мире, который я начала искать ещё в 2010 году, когда впервые начала заниматься фотографией».
Магда Чудзик (Magda Chudzik) — польский фотограф из Кракова, специализируется на городских и природных пейзажах, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Магда имеет много наград на фотоконкурсах. Также, она является участником многих коллективных выставок, представленных в Польше и за рубежом. Чудзик фотографирует в основном в южной части Польши, северной Словакии и Восточной Богемии.
Читайте также: Редкие птицы в портретах талантливого польского фотографа. Фото
«Мне нравится создавать и работать творчески. Меня очаровывает минимализм и форма в окружающем меня мире, который я начала искать ещё в 2010 году, когда впервые начала заниматься фотографией».
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