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Белорус в инвалидной коляске своими руками переоборудовал старый дом. Фото
Его мечта сбылась.
Сегодня немало людей стремятся переехать из шумных городов в деревню. Но этот случай особый. Житель белорусской столицы, который передвигается на инвалидной коляске, решил обзавестись собственным домом в глубинке, и даже инвалидность не помешала ему в осуществлении мечты, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Вячеслав Минчанин родился в Минске, но всегда хотел жить где-нибудь за городом. И несколько лет назад у него появился шанс реализовать свою давнюю мечту. Правда, купил он не коттедж и даже не деревянный старый дом, а нерентабельный магазин в селе Котяги.
Местные власти выставили объект, который перестал приносить прибыль, на аукцион, а Вячеславу это здание площадью 85 квадратов пришлось по вкусу. Покупка обошлась ему в 10 тыс. долларов.
Первоначально новый владелец хотел использовать приобретённую недвижимость для коммерческих целей – открыть производство по изготовлению ароматизаторов для помещений. Но что-то у бизнесмена не заладилось, и он нашёл помещению другое применение.
Два года у Вячеслава ушло на подготовку документов, а после этого он начал строительство дома. Многие работы он выполнял собственными руками. Но поскольку уже много лет Вячеслав в инвалидном кресле, без помощи строителей профессионалов не обошлось.
Владелец дома был нацелен на скорейший результат. Ведь в белорусской столице он жил в многоэтажке, и самостоятельно спускаться и подниматься на этаж не мог. А ещё сын должен был пойти в первый класс, и родители решили, что он должен сразу пойти в сельскую школу. Поэтому, как только в дом провели отопление и была приобретена мебель, семья, не засиживаясь в городе, переехала в свой новый дом.
По словам Вячеслава, раньше строительными работами он никогда не занимался, и многие практические знания почерпнул из роликов на YouTube.
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И хотя ремонт в доме, который ещё недавно был магазином, пока не закончен, местные жители с восторгом рассказывают о новом уютном доме, который ещё недавно был заброшенным магазином.
Сегодня немало людей стремятся переехать из шумных городов в деревню. Но этот случай особый. Житель белорусской столицы, который передвигается на инвалидной коляске, решил обзавестись собственным домом в глубинке, и даже инвалидность не помешала ему в осуществлении мечты, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Вячеслав Минчанин родился в Минске, но всегда хотел жить где-нибудь за городом. И несколько лет назад у него появился шанс реализовать свою давнюю мечту. Правда, купил он не коттедж и даже не деревянный старый дом, а нерентабельный магазин в селе Котяги.
Местные власти выставили объект, который перестал приносить прибыль, на аукцион, а Вячеславу это здание площадью 85 квадратов пришлось по вкусу. Покупка обошлась ему в 10 тыс. долларов.
Первоначально новый владелец хотел использовать приобретённую недвижимость для коммерческих целей – открыть производство по изготовлению ароматизаторов для помещений. Но что-то у бизнесмена не заладилось, и он нашёл помещению другое применение.
Два года у Вячеслава ушло на подготовку документов, а после этого он начал строительство дома. Многие работы он выполнял собственными руками. Но поскольку уже много лет Вячеслав в инвалидном кресле, без помощи строителей профессионалов не обошлось.
Владелец дома был нацелен на скорейший результат. Ведь в белорусской столице он жил в многоэтажке, и самостоятельно спускаться и подниматься на этаж не мог. А ещё сын должен был пойти в первый класс, и родители решили, что он должен сразу пойти в сельскую школу. Поэтому, как только в дом провели отопление и была приобретена мебель, семья, не засиживаясь в городе, переехала в свой новый дом.
По словам Вячеслава, раньше строительными работами он никогда не занимался, и многие практические знания почерпнул из роликов на YouTube.
Читайте также: Украинец на инвалидной коляске покорил Говерлу: яркие фото
И хотя ремонт в доме, который ещё недавно был магазином, пока не закончен, местные жители с восторгом рассказывают о новом уютном доме, который ещё недавно был заброшенным магазином.
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