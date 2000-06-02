» » Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего — иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.

Читайте также: В Латинской Америке отметили День мертвых. Фото

До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Латинская Америка, страны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
     148
     0

Похожие новости по теме

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Подборка фотографий повседневной жизни в США. Фото Подборка фотографий повседневной жизни в США. Фото

Далее хотим показать вам кадры, на которых запечатлена повседневная жизнь граждан Америки.

Мир без масок: повседневная жизнь в Америке. Фото Мир без масок: повседневная жизнь в Америке. Фото

США – очень разнообразная страна, которую населяют выходцы со всех стран мира.

В Латинской Америке отметили День мертвых. Фото В Латинской Америке отметили День мертвых. Фото

В этот день вспоминают умерших родственников и радуются жизни.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх