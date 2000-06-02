Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото
Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.
Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего — иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.
Читайте также: В Латинской Америке отметили День мертвых. Фото
До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.
Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего — иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.
Читайте также: В Латинской Америке отметили День мертвых. Фото
До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Оставьте свой комментарий