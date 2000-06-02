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Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото

Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. ФотоТатуировки в стиле компьютерного ASCII-арта

Живущий на Кипре Анреас Вронтис создает объемные татуировки, набивая изображения звезд, зверей и другие рисунки символами компьютерного кода ASCII, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Такие тату уж точно не назовешь банальными и приевшимися.

Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото

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 Теги: татуировки, код

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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