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Красивые татуировки, состоящие из символов компьютерного кода. Фото
Татуировки в стиле компьютерного ASCII-арта
Живущий на Кипре Анреас Вронтис создает объемные татуировки, набивая изображения звезд, зверей и другие рисунки символами компьютерного кода ASCII, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Такие тату уж точно не назовешь банальными и приевшимися.
Живущий на Кипре Анреас Вронтис создает объемные татуировки, набивая изображения звезд, зверей и другие рисунки символами компьютерного кода ASCII, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Красивые маленькие татуировки от южнокорейского художника. Фото
Такие тату уж точно не назовешь банальными и приевшимися.
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