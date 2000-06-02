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Старый сарай превратили в стильное ателье. Фото
Стильный японский минимализм.
Старый деревянный сарай первой половины прошлого века был аккуратно обновлен и преобразован в ателье для дизайнера-декоратора, которая делает аксессуары из сухих цветов. Небольшое здание расположено на склоне холма, где также находится дом владельца и склад, который стоит над долиной к внутреннему морю Японии Сето, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Студия Malobe Architects, которая базируется в соседней Окаяме, решила сохранить как можно больше оригинальных функций и материалов, превратив традиционное здание в современное рабочее пространство. Прежде всего была унаследована черепичная крыша и масштаб здания. Ландшафт вокруг был также обновлен.
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Название: Крошечное ателье (Tiny Atelier)
Расположение: Курашики-ши, Окаяма-кен, Япония
Архитектура: Malubishi Architects
Строительство: 2017
Старый деревянный сарай первой половины прошлого века был аккуратно обновлен и преобразован в ателье для дизайнера-декоратора, которая делает аксессуары из сухих цветов. Небольшое здание расположено на склоне холма, где также находится дом владельца и склад, который стоит над долиной к внутреннему морю Японии Сето, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Студия Malobe Architects, которая базируется в соседней Окаяме, решила сохранить как можно больше оригинальных функций и материалов, превратив традиционное здание в современное рабочее пространство. Прежде всего была унаследована черепичная крыша и масштаб здания. Ландшафт вокруг был также обновлен.
Читайте также: Старый сарай превратили в стильное и уютное жилье. Фото
Название: Крошечное ателье (Tiny Atelier)
Расположение: Курашики-ши, Окаяма-кен, Япония
Архитектура: Malubishi Architects
Строительство: 2017
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