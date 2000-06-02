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Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото
Кто бы мог подумать.
Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: «Все классно!» В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Мы проведем для вас небольшой экскурс в мир таких знакомых-незнакомых жестов. Уверены, что с нашей памяткой вы будете чувствовать себя уютно в любой стране.
1. Поднятый вверх большой палец
2. Пальцы, сложенные в кольцо
3. Жест «Фига»
4. Жест «Коза»
5. Вытянутый вверх средний палец
6. Покручивание указательным пальцем у виска
7. Движение кончиками пальцев под подбородком вперед
8. Движение ладонью вниз
9. Бить себя по голове
10. Показывать язык
11. Манящий жест указательным пальцем
12. «Пять» растопыренными пальцами
13. Поднятые вверх большой и указательный пальцы
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14. Сжатая рука в локте, показывающая кулак
Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: «Все классно!» В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Мы проведем для вас небольшой экскурс в мир таких знакомых-незнакомых жестов. Уверены, что с нашей памяткой вы будете чувствовать себя уютно в любой стране.
1. Поднятый вверх большой палец
2. Пальцы, сложенные в кольцо
3. Жест «Фига»
4. Жест «Коза»
5. Вытянутый вверх средний палец
6. Покручивание указательным пальцем у виска
7. Движение кончиками пальцев под подбородком вперед
8. Движение ладонью вниз
9. Бить себя по голове
10. Показывать язык
11. Манящий жест указательным пальцем
12. «Пять» растопыренными пальцами
13. Поднятые вверх большой и указательный пальцы
Читайте также: Эти женщины наверняка не позволят себя обидеть. Фото
14. Сжатая рука в локте, показывающая кулак
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