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Раздел: Фоторепортажи  
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Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. ФотоКто бы мог подумать.

Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: «Все классно!» В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Мы проведем для вас небольшой экскурс в мир таких знакомых-незнакомых жестов. Уверены, что с нашей памяткой вы будете чувствовать себя уютно в любой стране.

1. Поднятый вверх большой палец

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


2. Пальцы, сложенные в кольцо

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


3. Жест «Фига»

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


4. Жест «Коза»

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


5. Вытянутый вверх средний палец

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


6. Покручивание указательным пальцем у виска

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


7. Движение кончиками пальцев под подбородком вперед

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


8. Движение ладонью вниз

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


9. Бить себя по голове

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


10. Показывать язык

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


11. Манящий жест указательным пальцем

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


12. «Пять» растопыренными пальцами

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


13. Поднятые вверх большой и указательный пальцы

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото


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14. Сжатая рука в локте, показывающая кулак

Привычные жесты, которые в других странах могут обидеть. Фото
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 Теги: жесты, страны

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Сегодня, 12:25 » Автор: Анна Мартынова
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