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Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото

Так выглядит самый длинный в мире фонтан. ФотоОн находится в Сеуле.

Одна из главных достопримечательностей Сеула — главный мост Банпо в центре города, на котором находится самый длинный в мире фонтан Лунная радуга (1 140 метров), передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Мост Банпо интересен сам по себе. Он построен над мостом Джамсу, формируя двухъярусное движение. Но в период сильных дождей уровень воды в реке Хан поднимается, затапливая нижний уровень моста:

Но главная достопримечательность здесь — самый длинный в мире фонтан на мосту Лунная радуга, вошедший в книгу рекордов Гиннеса.

Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото


Если считать с обеих сторон моста, то длина фонтана составляет 1 140 метров. 10 000 сопел со светодиодами выбрасывают наружу 190 тонн воды в минуту. Для этого на мосту работают 28 мощных водяных насосов.

Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото


Вода разлетается в стороны от моста на расстояние более 40 метров. Работой фонтана управляет электроника, а светодиоды окрашивают мощные струи во все цвета радуги.

Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото


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Благодаря специальной системе освещения создается необычный эффект танца воды. Несколько раз в день на мосту проходят водные шоу. Поскольку мост Банпо двухъярусный, на нижнем уровне можно почувствовать себя внутри водопада. Здесь же находятся смотровые площадки:

Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
Так выглядит самый длинный в мире фонтан. Фото
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 Теги: фонтан, Сеул

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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