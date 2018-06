Лучшие фотографы показали, что делает с планетой пластик. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

5 июня прошел Всемирный день окружающей среды 2018 года. «Бой загрязнению пластиком» — слоган нынешней кампании, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info 1. Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Нет, это не изобретатель, это жительница Вьетнама из провинции Тхань Хоа, примерно в 150 км к югу от Ханоя, 18 мая 2018. (Фото Nhac Nguyen):2. Слон слоняется по свалке в поисках чего-нибудь этакого, Шри-Ланка 11 мая 2018. (Фото Lakruwan Wanniarachchi):3. Лес около Хабаровска, Россия, 27 мая 2018. Красота. (Фото Artem Zarubin):4. Пластик и не только на окраине Джамму, Индия, 5 июня 2018. (Фото Channi Anand):5. Экскаватор пытается очистить реку от пластика под Порт-о-Пренс, Гаити, 21 мая 2018. (Фото Andres Martinez Casares):6. Побережье в городе Паранаке, Филиппины. (Фото Romeo Ranoco):7. Пластиковый мир у Тадж-Махала в Агре, Индия, 19 мая 2018. (Фото Saumya Khandelwal):8. Пластиковый пляж на Бали, 12 февраля 2017. (Фото Maxim Blinkov):9. Ещё в 2014 году ученые подсчитали количество мусора в Мировом океане. Данные неутешительны: 88% поверхности загрязнено пластиковым мусором различного размера, а наиболее мелкие частицы оседают в желудках морских обитателей.Это вот останки альбатроса. (Фото Dan Clark):В Тихом океане давно существует так называемое «Большое тихоокеанское мусорное пятно» — гигантское скопление мелких частиц пластика; их еще называют «мусорным континентом». По этому «континенту» нельзя прогуляться, его не видно из космоса: пятно мусора, сформированное океанскими течениями, слишком разрежено. Площадь пятна точно неизвестна, по самым скромным подсчетам она составляет около 700 тысяч квадратных километров, то есть больше площади Франции.10. А эти 80 пластиковых пакетов вытащили из кита, 1 июня 2018. (Фото Thailand’s Department of Marine and Coastal Resources):11. Так скоро будет выглядеть серфинг в Сантьяго, Чили по мнению изготовителей этого плаката. (Фото Claudio Reyes):Кстати, 60 государств по всему миру ввели полный или частичный запрет на использование пластиковой упаковки. Среди них как развитые государства (например, Бельгия и Канада), так и некоторые развивающиеся страны. В Кении, Камеруне, ЮАР и Бангладеш вообще круто взялись за дело: за производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий там можно схлопотать даже тюремный срок. Англия, Франция, Германия и Дания, например, пытаются постепенно отказываться от пластика, вводя лимиты и дополнительные пошлины на использование пластиковой упаковки. Так в этих странах стимулируют плавный переход на более экологичные материалы.12. Джакарта, Индонезия. Новые кварталы. (Фото Ed Wray):13. Пластиковый канал в Мумбаи, Индия, 4 июня 2018. (Фото Rafiq Maqbool):14. Ливанские пластиковые берега. (Фото Hussein Malla):15. Шанхай, 13 мая 2018. (Фото Johannes Eisele):16. На окраине Пекина, 16 мая 2018. (Фото Fred Dufour):17. Мост через реку в Дакке, Бангладеш, 4 июня 2018. (Фото A.M. Ahad):18. Цапли на окраине столицы Шри-Ланки, Коломбо. (Фото Lakruwan Wanniarachchi):19. Пластиковый мир в Момбасе, Кения, 3 июня 2018. (Фото Andrew Kasuku):20. Пляж на юге Афин, Греция. (Фото Thanassis Stavrakis):21. Пластиковые бутылочки возле Ханоя, Вьетнам, 5 июня 2018. (Фото Nguyen Huy Kham):22. Женщины в пластиковой одежде собирают пластиковые отходы на переработку пластика в Уганде, 2 июня 2018. (Фото Isaac Kasamani):23. Рыбак-оптимист из Карачи, Пакистан, 10 мая 2018. (Фото Asif Hassan):24. А что дальше?Земля существует уже 4.5 млрд лет. А мы здесь сколько? И мы имеем наглость думать, что мы угрожаем её благополучию? Планета никуда не денется, это мы исчезнем. Планета стряхнет нас, как назойливых блох, и покров её обновится. Она исцелит себя, это самокорректирующая система. Планета в порядке, это людям п…ц.— Джордж Карлин25. Действительно, засоряя окружающую среду мы делаем хуже самим себе. (Фото Noel Celis):